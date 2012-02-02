ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 2 лютого

Економічні матеріали Українські ЗМІ Видання «Діло» в публікації «Хакери блокували роботу урядових порталів України» пише: сайти Партії регіонів, Кабміну, Верховної Ради і Державної податкової служби не працюють. Все це може бути результатом закриття файлообмінника EX.uа.

http://delo.ua/tech/hakery-blokirovali-rabotu-pravitelstvennyh-portalov-ukrainy-172896/

* * *

Також «Діло» в публікації «Київ зайняв 8-е місце в світі за зростанням цін на елітну нерухомість» пише: столиця України за темпами зростання в 2011 році цін на елітне житло - на 7,5% - зайняла восьме місце серед 23 міст світу.

http://delo.ua/business/kiev-zanjal-8-e-mesto-v-mire-po-rostu-cen-na-elitnuju-nedvizhimost-172888/

* * *

«Діло» в публікації «Метінвест» встановлює контроль над «Запоріжсталлю»?» пише: голову наглядової ради «Запоріжсталі» Едуарда Шифріна звільнено з посади. Експерти пов`язують його відставку з викупом «Метінвестом» останньої частки групи «Індустріал», яка раніше контролювала 50% статутного капіталу підприємства.

http://delo.ua/business/metinvest-ustanavlivaet-kontrol-nad-zaporozhstalju-172854/

* * *

Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Прибуток утримують в умі», в якій пише: банківська система так і не змогла оговтатися після кризи і показати прибуток. Її збитки скоротилися лише на 40% — до 7 млрд. грн. Банкіри кажуть, що багато установ тільки недавно почали формувати резерви під проблемні кредити в повному обсязі, що й зберегло збитковість усієї системи. Процес формування резервів триватиме і цього року, проте прибуткових банків стане більше, вважають фінансисти.

http://www.kommersant.ua/doc/1863735

* * *

Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Економ-пропозиція», в якому пише: погіршення ситуації на світовому ринку змусило уряд занизити свої очікування щодо податкових надходжень у 2013-2014 роках. Прогноз доходів держбюджету зменшено у порівнянні з вересневими розрахунками на 5-14,5 млрд. грн. Зниження орієнтирів лише частково пояснюється уповільненням зростання глобальної економіки. Понад 39 млрд. грн. бюджет недоотримає через зменшення ставок податку на прибуток і ПДВ. Це означає, що соціальні і капітальні витрати не будуть рости, тому для економічного піднесення буде потрібне збільшення приватних інвестицій, запевняють експерти.

http://www.kommersant.ua/doc/1863635

* * *

Видання «Економічні відомості» в публікації «ЄС допоможе домовитися» пише: на прохання української сторони Єврокомісія погодилася приєднатися до переговорів Москви і Києва про зміну умов газової співпраці. Російський «Газпром» поки що не відреагував на ініціативу партнерів і, на думку експертів, не поспішатиме з відповіддю. Адже дані опублікованої звітності корпорації підтверджують, що ціна російського газу для України вища, ніж для країн ЄС.

http://markets.eizvestia.com/full/es-pomozhet-dogovoritsya

* * *

Також «Економічні відомості» публікують матеріал «Азаров заощадить на енергії», в якому пишуть: непоступливіть Росії в питанні вартості газу примусила уряд не тільки скоротити закупівлю дуже дорогого енергоносія, але й зайнятися енергозбереженням. Прем`єр доручив профільним міністерствам розробити комплексну програму для зниження енерговитрат у ЖКГ.

http://state.eizvestia.com/full/azarov-sekonomit-na-energii

* * *

Газета «Сьогодні» в публікації «Маршрутники відмовляються їздити в мороз, а люди скаржаться на холод у салоні» пише: перевізники не випускають на дороги автомобілі через неприбраний сніг і погане пальне.

http://www.segodnya.ua/news/14334516.html

* * *

Також «Сьогодні» в публікації «Київ отримає прізвисько «Мозаїка вражень» або «Місто, де все починається» пише: з понеділка, 6 лютого, почнеться голосування за неофіційний символ столиці.

http://www.segodnya.ua/news/14334552.html

* * *

Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Справа ЕХ.ua - боротьба з "піратством" чи ще один крок до "сядемо всі"?» пише: на практиці довести провину буде дуже важко, якщо ЕХ.UA буде дотримуватися тієї позиції, що є виключно ресурсом для зберігання, а не розповсюдження файлів, оскільки відповідальність за розміщуваний контент лежить на користувачі, вважають експерти.

http://economics.unian.net/rus/detail/118688

* * *

Також сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Ринок нафти і газу-2011: кількість M&A операцій зросла, вартість - впала» пише: під час здійснення M&A операцій в Україні інвесторам слід звернути увагу не тільки на загальноекономічні ризики, але й врахувати "національну" специфіку нафтогазової галузі. Можна наштовхнутися на низку істотних проблем...

http://economics.unian.net/rus/detail/118630

* * *

Російські ЗМІ Видання «Ведомости» в публікації «У «Газпрому» і його клієнтів не збігаються дані щодо поставок газу» пише: з поставками російського газу до Європи знову почалися дива. Італія другий день одержує менше заявленого об`єму, подібні новини з Чехії, Угорщини, Польщі і Словаччини. Але «Газпром» запевняє, що поставки не скорочувалися.

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1491709/utechka_gaza_iz_evropy

* * *

Також «Ведомости» в публікації «Facebook оголосила про IPO» пишуть: найбільша в світі соціальна мережа Facebook подала заявку на проведення публічного розміщення акцій в Комісію з цінних паперів і бірж США (SEC). В ході IPO компанія планує залучити $5 млрд.

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1491769/facebook_obyavila_ob_ipo

* * *

Видання «Известия» в публікації «Банки поборються за «бюджетну» іпотеку» пише: працівникам держустанов держава має намір частково компенсувати житлові кредити.

http://izvestia.ru/news/513910

(УНІАН)