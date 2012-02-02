Формування реєстру адмінпослуг триває. Доповнять послугами держадміністрацій - Клюєв

Почав функціонувати публічний Реєстр адміністративних послуг – ще один крок на шляху спрощення життя громадянам і бізнесу.

Про це в коментарі УНІАН заявив перший віце-прем`єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ. За його словами, максимальна публічність у діях влади – запорука підвищення якості її роботи і зниження рівня корупції. Він наголосив, що в реєстрі, який опублікувало на своєму сайті Мінекономрозвитку, кожен охочий зможе дізнатися вартість будь-якої адміністративної послуги, що надається міністерствами і відомствами платно, а також побачити список послуг, які органи влади зобов`язані надавати безкоштовно.

А.Клюєв повідомив, що робота з формування реєстру триває і найближчим часом його буде доповнено допрацьованою інформацією про послуги, які надаються місцевими держадміністраціями, а в майбутньому – про послуги, які надаються органами місцевого самоврядування.

Що більше громадяни матимуть інформації, то важче буде чиновникам маніпулювати ними, намагаючись викачати з них додаткові гроші, заявив А.Клюєв. Він наголосив, що створення цього реєстру також є одним із кроків у реалізації ідеї «електронного управління». «Десятки реєстрів повинні бути у відкритому електронному доступі. Тоді реально спроститься як життя громадян, так і функціонування самих державних органів», - сказав перший віце-прем`єр-міністр. За його словами, головне завдання цієї реформи – концентрація на якості послуг, що надаються владою громадянам і підприємствам.

За словами А.Клюєва, незабаром Верховна Рада повинна прийняти базовий закон про адміністративні послуги – він допрацьовується у парламентському комітеті до другого читання. Він зауважив, що мета закону – максимально впорядкувати цю сферу, мінімізувати корупційну складову. Брак чіткого визначення поняття адмінпослуг, суб`єктів їх надання, розмежування адміністративних і господарських послуг, зокрема – платних і безкоштовних, призвів до необгрунтованої комерціалізації цієї сфери, наголосив він. Як приклад А.Клюєв навів запровадження безлічі необгрунтованих платних послуг місцевими органами влади. По суті вони почали перетворюватися на монопольні бізнес-структури, які придумували все нові можливості для заробітку, заявив він. «Ми це припинили, але тепер важливо концентруватися на якості послуг, що надаються. Максимальна зручність, доступність інформації і прозорість – ось головні принципи, які ми зобов`язані запровадити в цій сфері», - заявив перший віце-прем`єр-міністр.

За його словами, після ухвалення цього закону на базі місцевих дозвільних центрів буде створено центри надання адміністративних послуг за таким же принципом «єдиного вікна». Законопроект зобов`язує звести до мінімуму кількість документів і процедурних дій, які потрібні для отримання адмінпослуг, – з людини буде заборонено вимагати документи, не передбачені законом, відзначив А.Клюєв. Він також додав, що частину документів центр повинен буде одержувати в інших держорганах самостійно. Крім того, за його словами, законопроект передбачає введення граничного терміну для надання адміністративних послуг.

А.Клюєв повідомив, що найближчим часом також планується законодавчо закріпити вичерпний перелік таких послуг.

Довідка УНІАН. Реєстр адміністративних послуг було розроблено Міністерством економічного розвитку і торгівлі України і розміщено на сайті міністерства на виконання ухвали Кабінету Міністрів №1274 від 5 грудня 2011 року.

Це єдина комп`ютерна база даних про адміністративні послуги, які надаються відповідно до законодавства центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами, місцевими адміністраціями, підприємствами, установами і організаціями, які належать до сфери їх управління, а також органами місцевого самоврядування.

Реєстр формується з метою ведення обліку адміністративних послуг, забезпечення вільного доступу до інформації про суб`єкти надання таких послуг, а також порядок, умови і розміри плати за їх надання.

Згідно з ухвалою, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, місцеві державні адміністрації повинні забезпечити своєчасне подання Мінекономрозвитку інформації про адміністративні послуги, що надаються ними, підприємствами, установами і організаціями, які належать до сфери їх управління, а також їхніми територіальними органами.

Відповідальність за достовірність і своєчасність надання такої інформації покладається на міністерства, інші центральні органи виконавчої влади і місцеві держадміністрації.