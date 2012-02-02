Азаров порушив питання переслідування глав українських держкомпаній у Молдові

Україна занепокоєна кримінальним переслідуванням керівників великих українських компаній у Молдові.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час зустрічі з прем`єр-міністром Республіки Молдова Владом ФІЛАТОМ.

«Ми занепокоєні наявністю проблем, пов`язаних із судовими і арбітражними процесами стосовно українських державних підприємств «Енергоринок», «Енергоатом», «Одесаобленерго» та іншими, і молдавських енергетичних стратегічних підприємств «Молделектрика», «Молдтранселектро». Наше занепокоєння викликають факти відвертого тиску на керівників українських підприємств», - сказав М.АЗАРОВ. Він підкреслив, що йдеться про кримінальне переслідування «компетентними органами Молдови» президента НАЕК «Енергоатом» Юрія НЕДАШКОВСЬКОГО, який оголошений у міжнародний розшук.

Також М.АЗАРОВ вказав на кримінальне переслідування в Молдові члена міжурядової україно-молдавської комісії з питань торговельно-економічної співпраці ПОЛІЩУКА, а також спробу його затримання 12 листопада 2011 року прикордонними органами Молдови. «Враховуючи необхідність правового врегулювання проблем, які виникли, хотів би запропонувати організувати в найстисліші терміни зустріч представників компетентних органів України: Генеральної прокуратури, Служби безпеки, МВС з їх молдавськими колегами. Метою цих зустрічей має стати комплексне обговорення ситуації, що склалася, внаслідок якої порушуються існуючі міжнародні зобов`язання і ставиться під загрозу енергетична безпека обох країн, а також відпрацювання плану спільних дій з метою запобігання протиправній діяльності», - зазначив глава уряду.