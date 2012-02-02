Веб-сайт НБУ не працює

На даний час ускладнено доступ до сайту Національного банку України, його сторінка не відкривається.

«Зараз з цим розбираються. Причину того, що трапилося, поки назвати ніхто не зможе», - сказали УНІАН у Нацбанку.

Як повідомляв УНІАН, увечері 1 лютого перестав працювати сайт Кабінету міністрів України, а 31 січня і 1 лютого працював з перебоями і офіційний сайт Президента України.

Водночас, у соціальних мережах міститься заклик масово заходити на сайт Президента, Партії регіонів, СБУ й інші офіційні сайти, щоб «завалити» їх і, таким чином, помститися за закриття популярного українського файлообмінника Ex.ua.

31 січня правоохоронні органи припинили діяльність веб-ресурсу Ех.ua за порушення прав інтелектуальної власності. У міліції зазначили, що під час обшуків в офісі і дата-центрах файлообмінного ресурсу оперативники вилучили 200 серверів із загальним обсягом інформації понад 6000 терабайт.

31 січня «ліг» сайт Міністерства внутрішніх справ України. У міліції зазначили, що сайт тимчасово не працює у зв`язку з великою кількістю відвідувачів і можливими атаками хакерів за закриття Ex.ua.

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