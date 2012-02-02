До заблокованого сайту МВС додалися сайти СБУ, КС, АМКУ. Сайт Генпрокуратури працює

До заблокованого з вечора 31 січня офіційногоу сайту МВС України сьогодні додалися сайти Служби безпеки України і Конституційного Суду України, а також сайт Антимонопольного комітету України.

Як передає кореспондент УНІАН, при цьому у прес-центрі СБУ хоч і обіцяли, але досі не відповіли на питання про хакреські атаки, зокрема, на вимогу Партії регіонів провести розслідування атаки як на партійний сайт, так і на сайти державних установ.

Сайт Генеральної прокуратури вчора і сьогодні працює безперебійно, але у прес-службі також не вдалося дізнатися позицію відомства щодо хакреських атак.

Крім того, сьогодні є проблеми з роботою сайту Національного банку України, водночас запрацював сайт Президента України, працює і сайт Кабінету Міністрів.

Як повідомлялося, проблеми з роботою сайтів органів влади почалися після того, як правоохоронці закрили найбільший український портал файлообміну Ех.ua. На ресурсі Ех.ua всі охочі могли безкоштовно завантажувати фільми, музику, програмне забезпечення.

В офісі компанії МВС 31 січня провело слідчі дії. Правоохоронці заявляють, що ресурс порушував законодавство про захист авторських прав, хоча працівники сайту запевняють, що всі питання з правовласниками законодавчо врегульовано.

У соціальних мережах звучать заклики атакувати сайти держорганів України. При цьому власники Ех.ua заявляють, що не мають жодного стосунку до хакреських атак, і закликають своїх прихильників не порушувати закон.

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