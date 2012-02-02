Янукович завтра здійснить робочий візит до ФРН

3-4 лютого Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ здійснить робочий візит до Федеративної Республіки Німеччина.

Як повідомляє прес-служба глави держави, В.ЯНУКОВИЧ візьме участь у 48-й Мюнхенській конференції з питань політики безпеки.

Глава Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН зазначив, що в ході візиту Президент України планує виступити під час тематичної дискусії «Енергетика, ресурси і довкілля: нові парадигми безпеки?», що відбудеться в рамках конференції.

Програма візиту також передбачає низку двосторонніх зустрічей.

Мюнхенська конференція є відомим представницьким форумом, який щорічно збирає глав держав та керівників урядів, парламентаріїв, відомих політиків, науковців та експертів для обговорення нагальних міжнародних проблем у воєнно-політичній і безпековій сферах.

Серед тем цьогорічної конференції - зміцнення енергобезпеки, подолання світової фінансово-економічної кризи.

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