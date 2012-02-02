Фонд Олени Пінчук «АНТИСНІД» і «Банк Кредит Дніпро» розпочали благодійну кампанію

Фонд Олени Пінчук «АНТИСНІД» і «Банк Кредит Дніпро» 2 лютого 2012 розпочали кампанію зі збору коштів для адресної допомоги дітям, яких зачепила епідемія ВІЛ/СНІДу. Кампанія реалізується у всій регіональній мережі банку, в його банкоматах, а також на веб-ресурсах Фонду «АНТИСНІД» і банку.

У рамках кампанії всі бажаючі - як приватні особи, так і бізнес-структури, яким небайдужа доля ВІЛ-позитивних дітей, - можуть зробити свій благодійний внесок на їх підтримку. Для того аби зробити пожертвування, можна звернутися в будь-яке з відділень «Банку Кредит Дніпро». Також можна скористатися відповідними сервісами в банкоматах або системі інтернет-банкінгу «Free Bank». Усі благодійні платежі здійснюються без комісії і додаткових оплат. Кампанія не буде обмежена в часі.

Директор Фонду Олени Пінчук «АНТИСНІД» Ольга Руднєва зазначає: «Наш фонд продовжує розвивати проекти, які дають можливість кожній людині в Україні приєднатися до боротьби зі СНІДом та допомогти дітям, у життя яких увійшла епідемія ВІЛ/СНІДу. Тепер ця можливість з`явилася і в клієнтів «Банку Кредит Дніпро». Сподіваємося, що наші спільні зусилля допоможуть зберегти здоров`я і душевну рівновагу дітей, які з перших днів життя змушені боротися з вірусом».

Олексій Альохін, директор з розвитку ПАТ «Банк Кредит Дніпро» говорить: «Проект з Фондом Олени Пінчук «АНТИСНІД» відповідає принципам соціальної відповідальності, які сповідує« Банк Кредит Дніпро ». В їх основі - конкретна й адресна допомога тим людям, які найбільше потребують її. Спільний проект з Фондом «АНТИСНІД» дозволить нашому банку об`єднати зусилля і разом спробувати вирішити одну з головних проблем українського суспільства - поширення епідемії ВІЛ/СНІДу, зокрема - серед дітей».

Співпраця двох організацій почалася ще в грудні 2011 року, коли банк зробив цільову благодійну пожертву для проекту «Мрії збуваються!», який втілив мрії 800 ВІЛ-позитивних дітей.

Станом на 1 липня 2011 2669 дітей в Україні мали підтверджений ВІЛ-діагноз (в 2010 році - 2 418 дітей), 6 403 дитини очікували визначення ВІЛ-статусу, і ці показники продовжують зростати. Україна, як і раніше, займає перше місце в Європі за темпами розповсюдження ВІЛ/СНІДу, і серед людей з ВІЛ/СНІДом в Україні тільки кожен другий знає про свій діагноз.

Довідка. Фонд Олени Пінчук «АНТИСНІД» (www.antiaids.org) був створений в 2003 році і працює за рахунок приватних коштів. Фонд прагне працювати на всіх рівнях, від загальнонаціональних проектів до адресної допомоги людям, постраждалим від епідемії ВІЛ/СНІДу. Протягом більше восьми років своєї роботи фонд постійно займається проблемами ВІЛ-позитивних дітей. Фонд постійно допомагає дитячим будинкам, в яких знаходяться ВІЛ-позитивні діти. Фонд також надавав допомогу інфекційному відділенню Київського міського центру репродуктивної та перинатальної медицини, інфекційної лікарні та відділення для лікування при ВІЛ/СНІДі в Києві та Чернігові, Центру дитячої кардіології та кардіохірургії. Також були створені мобільні клініки для надання допомоги ВІЛ-позитивним дітям, які живуть у віддалених регіонах Миколаївської, Одеської, Донецької, Дніпропетровської, Київської областей та в Криму.

За детальною інформаціейможно звернутися до Олександра Коптєва, менеджера з комунікації Фонду Олени Пінчук «АНТИСНІД»: +380 44 490 4805, A. Koptev @ antiaids.org.

ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (www.creditdnepr.com.ua) - універсальний банк, заснований в 1993 році. Згідно з даними АУБ, за підсумками 9 місяців 2011 року «Банк Кредит Дніпро» знаходиться в ТОП-3 вітчизняних банків за приростом депозитів фізосіб. Регіональна мережа банку налічує майже 100 відділень.