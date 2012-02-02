ТОП-10 (2 лютого)

Росспоживнагляд проведе чергову серію перевірок українських сирів

Москва. Російська Федеральна служба з нагляду в сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини (Росспоживнагляд) проведе чергову серію перевірок українських сирів, що поставляються до Росії, на предмет вмісту рослинних жирів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це голова відомства, головний державний санітарний лікар РФ Геннадій ОНИЩЕНКО сказав на прес-конференції в Москві.

«Наступна серія перевірок, яка проводитиметься в Росії, приведе до того, що ми від попереджень візьмемося до конкретних дій - заборонимо ввезення або вилучимо продукцію з обороту», - сказав Г.ОНИЩЕНКО.

Він підкреслив, що всі зразки українських сирів, які були перевірені в Москві, містили пальмову олію.

«Якщо ви в продукті замінюєте тваринний жир на якійсь інший, у даному випадку екзотичний - пальмову олію, це вже не сир, це сирний продукт. Ціна повинна бути значно нижчою» - зазначив він.

За його словами, собівартість сиру, в якому міститься рослинний жир, приблизно на 30% нижча собівартості сиру з тваринним жиром.

Г.ОНИЩЕНКО зазначив, що керівництво міністерства аграрної політики та продовольства України обіцяло почати експертні переговори, але поки це не відбулося.

Як повідомляв УНІАН, 24 січня в Росспоживнагляді заявили, що 14 видів сирів шести українських виробників не відповідають технічному регламенту.

23 січня сайт Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України повідомив, що міністр сільського господарства Росії Олена СКРИННИК не бачить проблем із українськими сирами.

"Я вважаю, що це питання і не стояло, тому що ми як реалізовували цю продукцію, так і продовжуємо її реалізовувати", - сказала О.СКРИННИК.

За її словами, вона вже обговорила це питання з міністром аграрної політики і продовольства України Миколою ПРИСЯЖНЮКОМ. "Ми дійшли спільної думки, що не бачимо в цьому питанні ніяких проблем", – зазначила вона.

8 січня 2012 року головний санітарний лікар Росії Геннадій ОНИЩЕНКО заявив, що Росія може піти на обмеження ввезення з України аграрної продукції.

Також Росспоживнагляд заявляв про погіршення споживчих властивостей молочної продукції, яка поставляється до РФ із України останнім часом.

У свою чергу, голова Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України Іван БІСЮК поінформував, що Держветфітослужба вже звернулася до російських колег із проханням надати офіційну інформацію стосовно перевірок сирної продукції, імпортованої з України.

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Ех.ua заявляє, що міліція відкликала вимогу про блокування порталу

Міліція відкликала вимогу про блокування порталу файлообміну Ех.ua.

Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на сторінці Ех.ua у Facebook.

«Слідство розібралося, що факт розміщення на порталі неліцензійних продуктів не може стати причиною для блокування домену, тому вимогу було відкликано. Тепер домен знову може бути включений, проте сервери порталу все ще в міліції. Їх вилучення ніяк не сприяє встановленню осіб п`яти людей, які розмістили контрафактний контент. Більш того, після блокування домену встановити особи порушників стало неможливо. Сервери були вилучені під приводом того, що на них можуть бути копії розміщених порушниками продуктів Adobe», - йдеться в повідомленні.

Крім того, там же розміщена фотографія листа начальника слідчого відділу Печерського районного управління МВС України в Києві з проханням скасувати блокування домену www.ех.ua.

Водночас прес-служба МВС поки не коментує цю інформацію.

Як повідомлялося, 31 січня правоохоронці закрили найбільший український портал файлообміну Ех.ua. На ресурсі Ех.ua всі бажаючі могли безкоштовно завантажувати фільми, музику, програмне забезпечення.

У офісі компанії МВС провело 31 січня слідчі дії. Правоохоронці заявляють, що ресурс порушував законодавство про захист авторських прав, хоча співробітники сайту стверджують, що всі питання з правовласниками законодавчо врегульовані.

Тим часом у соціальних мережах лунають заклики атакувати сайти держорганів України на знак помсти за закриття Ех.ua. При цьому власники Ех.ua заявляють, що не мають відношення до хакерських атак і закликають своїх прихильників не порушувати закон.

31 січня хакерської атаки зазнали сайти Президента України і МВС. Учора ввечері став недоступний сайт Кабінету міністрів. Також не можна зайти на сайт правлячої Партії регіонів.

Станом на день 2 лютого до непрацюючого з вечора 31 січня офіційного сайту МВС України сьогодні додалися сайти Служби безпеки України й Конституційного Суду України.

Крім того, сьогодні є проблеми і з роботою сайту Національного банку України. Разом із тим, запрацював сайт Президента України, працює й сайт Кабінету міністрів.

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Польща може спростити контроль для українських автоперевізників на час Євро-2012

Міністерство інфраструктури Республіки Польща розгляне можливість спрощення контролю дозвільних документів на перевезення пасажирів українськими автоперевізниками на період проведення чемпіонату Європи з футболу Євро-2012, а також на 14 днів до і після проведення чемпіонату.

Як повідомило УНІАН Міністерство інфраструктури України, така можливість розглядалася під час засідання Змішаної українсько-польської комісії з питань міжнародних автомобільних перевезень 31 січня - 1 лютого 2012 року в Києві.

«Польська сторона повідомила, що, можливо, за 14 днів до проведення і протягом 14 днів після проведення турніру в рамках лібералізації перевезень органи контролю Польщі не вимагатимуть в українських перевізників дозвільних документів на здійснення пасажирських перевезень», - сказано в повідомленні Мінінфраструктури.

Також відомство повідомляє, що Україна і Польща встановили остаточну квоту дозволів для здійснення пасажирських перевезень у 2012 році і попередню на 2013 рік на рівні 250 дозволів для перевізників кожній з країн. Термін дії дозволів автоматично продовжено до 31 січня 2013 року.

За інформацією міністерства, на сьогоднішній день існує 76 регулярних автобусних ліній між Україною і Польщею.

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Мінсоцполітики пропонує сплачувати єдиний внесок до ПФ раз на квартал

Міністерство соціальної політики пропонує сплачувати єдиний внесок до Пенсійного Фонду раз на квартал.

Відповідний законопроект уряд затвердив на засіданні 1 лютого 2012 року, повідомляється на офіційному сайті відомства.

Законопроектом, зокрема, встановлюється, що фізособи-підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, сплачуватимуть єдиний внесок до Пенсійного фонду щокварталу. На думку Мінсоцполітики, це дозволить забезпечити ритмічне надходження коштів до бюджету фонду і зменшити суми перерахувань з держбюджету протягом року.

При цьому пропонується залишити незмінною періодичність подання звітності для цієї категорії платників - один раз на рік. На сьогодні дані платники сплачують єдиний внесок один раз на рік.

Крім того, будуть уніфіковані з нормами Податкового кодексу терміни сплати єдиного внеску для підприємців, які перебувають на загальній системі оподаткування, і для самозайнятих осіб (адвокатів, нотаріусів та інших).

Оскільки ці особи сплачують єдиний внесок з сум доходу, який визначається ними у податковій звітності, то даним законопроектом пропонується встановити для них термін сплати єдиного внеску, наступний після закінчення граничних термінів подання податкової звітності про доходи фізичних осіб (відповідно через 40 календарних днів після закінчення року і до 1 травня наступного року). На сьогодні законодавством визначено, що такі платники сплачують єдиний внесок один раз на рік не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним роком, - тобто до подання податкової звітності.

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ЄС зайнявся реформуванням МВС України. На ці цілі виділено понад 1 млн. євро

Європейський Союз виділив допомогу внутрішнім військам Міністерства внутрішніх справ України (МВС) у розмірі 1,55 млн. євро для підвищення ефективності правоохоронних органів України у забезпеченні прав і свобод громадян.

Про це УНІАН повідомили в Представництві ЄС в Україні.

Кошти виділено у рамках проекту “Сприяння вдосконаленню системи охорони громадського порядку внутрішніми військами МВС України”. Цей проект сприятиме проведенню структурних реформ у правоохоронних органах України шляхом впровадження кращих європейських та світових практик, забезпечуючи верховенство права в Україні.

До складу консорціуму країн ЄС, які втілюватимуть проект, входять Франція та Румунія. «Проект Твінінг пропонує різноманіття європейського досвіду: як з боку «нових» членів ЄС, так і європейських держав з сталими традиціями правоохоронної діяльності», - зазначається в повідомленні.

Твінінг є інструментом ЄС з інституційної розбудови та підтримки країн, що входять до програми Європейського сусідства та партнерства (ENPI).

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Янукович підписав Державну програму приватизації на 2012-2014 роки

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Державну програму приватизації на 2012-2014 роки, повідомляє сайт Фонду державного майна України (ФДМУ).

Нагадаємо, Верховна Рада 13 січня прийняла Закон «Про Державну програму приватизації» (№ 9509).

Цим законом затверджено Державну програму приватизації на 2012-2014 роки.

У законі зазначається, що метою програми є сприяння оптимізації частки державного сектору економіки в умовах ринку, підвищення ефективності економіки та посилення її конкурентоспроможності.

Цим законом передбачено запровадження спрощених способів продажу об`єктів державної власності (крім контрольного пакета акцій акціонерних товариств, які належать до групи Г), що не користуються попитом у потенційних покупців (у разі коли об’єкти не продані із застосуванням інших конкурентних способів), зокрема способу: продажу за методом зниження ціни до рівня фактичного попиту без обмеження мінімальної ціни продажу; дроблення пакетів акцій (щодо пакетів акцій, які належать державі у розмірі менш як 25% статутного капіталу акціонерного товариства) та продаж їх окремими лотами на фондових біржах; продажу без оголошення ціни.

Програма виконується у три етапи. Під час першого етапу (І півріччя 2012 року) створюється необхідна правова, нормативна та організаційна база для переходу до приватизації на засадах, визначених програмою.

Під час другого етапу (ІІ півріччя 2012 року – 2013 рік) завершується продаж об’єктів малої і масової приватизації та об’єктів, приватизація яких розпочалася до набрання чинності програмою. Заходи з виконання програми на другому етапі включають: залучення до приватизації всіх об’єктів груп А, В, Д, Е і Ж, а також тих, приватизація яких розпочалася до набрання чинності Програмою, і завершення їх продажу до кінця 2013 року; завершення процесу закриття сертифікатної приватизації; запровадження приватизації об`єктів державної власності разом із земельними ділянками, на яких вони розташовані; формування переліку об’єктів, приватизація яких завершується у 2013-2014 роках.

Під час третього етапу (2014 рік) передбачається завершення приватизації як широкомасштабного соціально-економічного проекту, підготовка пропозицій щодо внесення змін до законодавства в частині визначення функцій органів управління, включаючи Фонд державного майна України, для забезпечення переходу від процесу приватизації до продажу об`єктів державної власності як функції з управління об’єктами державної власності. Заходи з виконання програми на третьому етапі включають: завершення процедур продажу об’єктів; підготовку пропозицій щодо внесення змін до законодавства у сфері приватизації в частині переорієнтації завдань органів приватизації на облік та управління об`єктами державної власності.

У законі зазначено, що виконання програми дасть змогу, зокрема, зменшити частку державного сектору в економіці до 25-30% внутрішнього валового продукту. У державному секторі економіки буде сформовано виробничий комплекс, який спроможний забезпечити ефективне виконання державою своїх функцій; залучити великі обсяги приватного капіталу, в тому числі іноземного, створити потужні вертикально-інтегровані структури, конкурентоспроможні на світовому ринку, провести модернізацію виробництва, впровадити новітні технології, створити нові види продукції, впровадити сучасний менеджмент.

Прогнозний обсяг надходжень протягом дії програми до державного бюджету України коштів від продажу та управління державним майном становить 40-60 млрд. грн.

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Щороку в Україні зникає 16-17 сіл

Щороку в Україні зникає 16-17 сіл. Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр агрополітики Микола ПРИСЯЖНЮК сьогодні на нараді у Полтаві з головами райдержадміністрацій і райрад.

«Щороку з карти держави зникає 16-17 сіл. Вони зникають тому, що немає економічної мотивації, роботи. Я завжди говорив і говоритиму - наша платформа для розвитку аграрного сектора - українське село», - сказав міністр.

За його словами, сьогодні на місцях слід зробити усе, щоб укріпити села. «Ми 20 років тому добровільно вступили у ринкові реформи, що передбачають абсолютно інші відносини, ніж ми з вами звикли раніше. Проте і в капіталістичному світі наступила криза, і йде пошук іншої моделі, а ми з вами намагаємося наслідувати то одну, то іншу модель, не враховуючи наші національні особливості. А вони є - і вони багатофункціональні, багатогранні, починаючи від умов мешкання і ведення господарства, відносин і навіть тієї корупції, де теж є у нас свої національні особливості, які відрізняються від інших», - заявив міністр.

М.ПРИСЯЖНЮК підкреслив, що на сьогодні стоїть щонайперше завдання - дати відповідь, яка форма аграрного сектора стане пріоритетною для України - великотоварне виробництво, або фермерство, або одноосібні господарства.

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Україна щодня збільшує споживання електроенергії на 2% Споживачі України з початку поточного тижня в середньому на 2% щодня збільшують споживання електроенергії.

Це витікає з аналітичної інформації про роботу Об`єднаної енергосистеми України, розміщеної на сайті ДП «Енергоринок».

Так у вівторок, 31 січня, енергоспоживання в країні зросло на 1,7% – до 666,41 млн. кВт/год., порівняно з понеділком, у середу, 1 лютого, – на 2,4%, до 682,983 млн. кВт/год., порівняно з вівторком.

Щоденне споживання порівняно із зафіксованими показниками минулого тижня (23 - 29 січня) зросло в середньому на 10%.

За прогнозами Українського гідрометцентру, у найближчий день в Україні морози посиляться. Температура повітря вночі складе від -23 до -28 градусів, на Прикарпатті – до -30. Вдень – 17-22 градуси морозу.

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Зростання споживання газу Україна компенсує виключно за рахунок своїх ПСГ

НАК «Нафтогаз України» заявляє, що «збільшення споживання природного газу в Україні, пов`язане зі значними морозами, компенсується виключно за рахунок відбору газу з українських підземних газосховищ».

Про це УНІАН повідомили в управлінні зв`язків із громадськістю НАК «Нафтогаз України».

Компанія гарантує виконання графіків поставок природного газу до країн Європи й споживачам усередині країни.

НАК також зазначає, що обсяги транзиту природного газу через територію України і відбір імпортованого природного газу перебувають на рівні, визначеному контрактом із ВАТ «Газпром».

Нагадаємо, заступник голови правління ВАТ «Газпром», генеральний директор ТОВ «Газпром експорт» Олександр МЕДВЕДЄВ заявив, що на сьогоднішній день рівень відбору газу Україною відповідає річному обсягу поставок у 60 млрд. куб. м.

О.МЕДВЕДЄВ також висловив подив із приводу повідомлень про нібито значні скороченнях поставок російського природного газу до Європи.

«В умовах суворої зими в Росії та Європі наша компанія максимально збільшила поставки газу не лише до європейських країн, але й до країн СНД – зокрема, до Білорусії й до України, й одночасно збільшила підйом «блакитного палива» з підземних сховищ. Приміром, у європейських підземних сховищах відбір нашого газу протягом останнього тижня збільшено майже в 4 рази», - заявив він.

За словами О.МЕДВЕДЄВА, в переведенні на річні обсяги рівень поставок сьогодні рівнозначний 180 млрд. куб. м, тоді як у 2011 році до Європи було експортовано 150 млрд. куб. м газу.

«Крім того, сидячи на транзитних трубах, Україна відбирає зараз газ на рівні річного обсягу в 60 млрд. кубометрів, що значно більше контрактних обсягів», – зазначається в повідомленні.

О.МЕДВЕДЄВ також зазначив, що вельми показово, що в ці морозні дні кудись зникли голоси апологетів спотового ринку й провісників глобального потепління.

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій БОЙКО повідомив, що Україна за результатами січня вийшла на річний графік споживання російського газу обсягом 27 млрд. куб. м. Він додав, що Київ почав споживати більше палива у зв`язку з аномальними холодами, але це компенсується за рахунок газу з підземних сховищ. Ю.БОЙКО зазначив, що Київ, незважаючи на зниження споживання російського палива, в повному обсязі виконує поставки газу до Європи.

Як налогошував раніше голова правління НАК «Нафтогаз України» Євген БАКУЛІН, Україна має намір у січні-лютому імпортувати 4,6 млрд. куб. м газу. Зокрема, в січні Україна планувала імпортувати 2,1 млрд. куб. м, а в лютому – 2,5 млрд. куб. м. Крім того, в січні Україна планувала відібрати з підземних сховищ газу (ПСГ) 3 млрд. куб. м газу, а в лютому – 2,5 млрд. куб. м газу. За його словами, залежно від погодних умов, імпорт може збільшитися в січні до 2,5 млрд. куб. м, а в лютому – до 2,8 млрд. куб. м.

Українська сторона неодноразово заявляла про намір скоротити закупівлі газу в РФ цього року до 27 млрд. куб. м із передбачених контрактом 52 млрд. куб. м. Контракт містить умову "бери або плати" для 80% річного обсягу закупівлі газу, що в 2012 році становить 41,6 млрд. куб. м.

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Навесні доведеться пересіяти 2 млн. га озимих - Присяжнюк

В Україні навесні потребують пересівання близько 2 млн. га озимих.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Полтаві заявив міністр аграрної політики і продовольства Микола ПРИСЯЖНЮК.

За його словами, посушлива осінь, потім відсутність снігу і сьогоднішні морози свідчать про те, що близько 2 млн. га озимих в Україні потребують пересівання.

У зв`язку з цим, Мінагропрод рекомендував збільшити посіви кукурудзи і ячменю.

"Оскільки необхідна додаткова кількість насіння, міністерство ініціювало пропозицію про зменшення ставки ПДВ на кукурудзу, - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

Нагадаємо, Міністерство аграрної політики і продовольства України пропонує тимчасово, до 1 травня 2012 року, звільнити імпорт насіння кукурудзи від оподаткування на додану вартість (ПДВ).

За даними Мінагропроду, в Україні озимою пшеницею було засіяно 6,5 млн. га, ячменем - 1,2 млн. га, житом - 0,3 млн. га і озимим ріпаком - 0,9 млн. га.

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УНІАН