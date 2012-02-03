Анонс на 3 січня

* 3-4 лютого Президент України Віктор Янукович з робочим візитом побуває у Федеративній Республіці Німеччина. Глава держави візьме участь в 48-й Мюнхенській конференції з питань політики безпеки.

* Українсько-молдовський бізнес-форум, організований за підтримки УСПП. Обговорюватимуться перспективи співпраці між Україною та Молдовою в сфері сільського господарства, легкої промисловості, туризму, будівельної галузі та фармацевтики. Учасники: президент УСПП, народний депутат Україна А.Кінах, міністр енергетики та вугільної промисловості України Ю.Бойко, Прем`єр-міністр Республіки Молдова В.Філат, делегація ділових кіл Молдови та України.

* Відбудеться відкрите засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг. Учасники: Валерій Саратов, голова Комісії; члени Комісії: Сергій Дунайло, Валерій Кальченко та Юрій Хіврич.

* Відбудеться брифінг першого заступника голови ДПС України - начальника податкової міліції Андрія Головача на тему: «Податкова міліція України викрила найбільшу в історії України оборудку з ПДВ».

* Під головуванням міністра аграрної політики і продовольства України Миколи Присяжнюка відбудеться нарада на тему: «Стан і перспективи сільськогосподарського виробництва та розвитку сільських територій у Київській області». За підсумками наради відбудеться прес-конференція М.Присяжнюка.

* Круглий стіл на тему: «Загрози світової фінансової системи 2012». Організатор - Інститут Горшеніна. Питання: Ймовірність технічного дефолту США і оцінка його наслідків. Скільки протримається Євросоюз? Перспективи провідних економік світу. Учасники: Вадим Пушкарьов, голова правління ВТБ Банку (Україна); Олександр Савченко, президент Міжнародного інституту бізнесу, екс-заступник глави НБУ; Олександр Сугоняко, президент АУБ; Ігор Уманський, екс-міністр фінансів України; Володимир Застава, директор департаменту комунікацій Інституту Горшеніна.

* Інститут енергетичних досліджень спільно з аналітично-інформаційним агентством «Главком» проведе «Енергетичні дебати» на тему: «Газотранспортний консорціум: з Європою чи без?». Учасники: екс-посол України з особливих доручень з енергетичної безпеки В`ячеслав Княжницький і незалежний експерт у сфері енергетики Олександр Нарбут. Модератор - директор Інституту енергетичних досліджень Дмитро Марунич.

* Прес-конференція на тему: "Підстави, обставини та наслідки закриття ex.ua". Учасники: директор "Всеукраїнської ліги авторів" Микола Сосновський і президент "Асоціації медіа-юристів" Тетяна Котюжинська.

* Прес-конференція на тему: «Рішення КС щодо соціальних виплат і пенсій - держава знімає з себе зобов`язання?». Учасники: Володимир Тимофєєв, заст.голови ГО «За справедливість» щодо захисту прав військовослужбовців, працівників міліції та СБУ України; Анатолій Колядін, комітет «Чорнобиль 86», Запрошені: Сергій Червонописький, голова спілки ветеранів Афганістану, представник пенсійного фонду України, представник Державної виконавчої служби України, представник Мінпраці та соціальної політики України.

* Брифінг Міністерства економічного розвитку і торгівлі. Гаряча телефонна лінія.

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