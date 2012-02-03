Курс НБУ на 03.02.12

Офіційний курс НБУ на 03.02.12100 USD - 798.9700 (2 лютого - 798.9700)100 EUR - 1046.1713 (2 лютого - 1052.6430)10 RUR - 2.6469 (2 лютого - 2.6276)Облікові курси банківських металів на 03.02.12 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-139620.01 (2 лютого-139340.37)961 XAG 10 Срібло-2690.13 (2 лютого-2700.52)962XPT10Платина-129353.24(2 лютого-128714.07)964XPD10Паладій-55448.52 (2 лютого-55368.62)

Офіційний курс НБУ на 03.02.12 100 USD - 798.9700 (2 лютого - 798.9700) 100 EUR - 1046.1713 (2 лютого - 1052.6430) 10 RUR - 2.6469 (2 лютого - 2.6276) Облікові курси банківських металів на 03.02.12 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-139620.01 (2 лютого-139340.37) 961 XAG 10 Срібло-2690.13 (2 лютого-2700.52) 962XPT10Платина-129353.24(2 лютого-128714.07) 964XPD10Паладій-55448.52 (2 лютого-55368.62)

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