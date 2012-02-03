Янукович призначив Калініна головою СБУ

10:28, 03 лютого 2012
Різне
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Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив Ігоря КАЛІНІНА головою Служби безпеки України.

Відповідний указ розміщено на офіційному сайті Президента.

Іншим своїм указом В.ЯНУКОВИЧ звільнив І.КАЛІНІНА з посади начальника Управління державної охорони України.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня В.ЯНУКОВИЧ своїм указом звільнив з посади голови СБУ Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО.

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