Янукович призначив Калініна головою СБУ
10:28, 03 лютого 2012Різне
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Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив Ігоря КАЛІНІНА головою Служби безпеки України.
Відповідний указ розміщено на офіційному сайті Президента.
Іншим своїм указом В.ЯНУКОВИЧ звільнив І.КАЛІНІНА з посади начальника Управління державної охорони України.
Як повідомляв УНІАН, 18 січня В.ЯНУКОВИЧ своїм указом звільнив з посади голови СБУ Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО.
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