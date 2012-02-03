Янукович призначив Калініна головою СБУ

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив Ігоря КАЛІНІНА головою Служби безпеки України. Відповідний указ розміщено на офіційному сайті Президента. Іншим своїм указом В.ЯНУКОВИЧ звільнив І.КАЛІНІНА з посади начальника Управління державної охорони України. Як повідомляв УНІАН, 18 січня В.ЯНУКОВИЧ своїм указом звільнив з посади голови СБУ Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО. ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ Хорошковський замість Ярошенка, або Я. Кабмін під вибори чищу?..

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