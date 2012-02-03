ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 3 лютого

Економічні матеріали Українські ЗМІ Видання «Діло» в публікації «Сайт EX.UA запрацював» пише: вчора ввечері з файлообмінника EX.UA зняли заборону. Сайт запрацював близько півночі, але частина інформації все ще не доступна.

http://delo.ua/tech/sajt-exua-zarabotal-172959/

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Також «Діло» в публікації «Газпром» знову почав звинувачувати Україну у викраданні газу» пише: на початку тижня відразу дві країни - Чехія та Італія - заявили, що недоотримують російський газ. «Газпром» спочатку мовчав, а потім висловив здивування з приводу скорочення поставок блакитного палива, зваливши всю провину на Україну.

http://delo.ua/ukraine/gazprom-opjat-stal-obvinjat-ukrainu-v-vorovstve-gaza-172968/

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«Діло» в публікації «Митний союз готовий компенсувати Україні збитки від входження в союз» пише: Росія, Білорусь і Казахстан готові компенсувати Україні можливі збитки у разі вступу до Митного союзу. Тобто якщо країни СОТ виставлять Україні компенсації, Митний союз відшкодує їх. Йдеться про суму 1,9 млрд. доларів.

http://delo.ua/world/tamozhennyj-sojuz-gotov-kompensirovat-ukraine-ubytki-ot-vhozhdenija-172950/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Виклик прийнято», в якому пише: американська розвідка оприлюднила свою оцінку політичної ситуації в Україні. У спецслужбах США впевнені, що з приходом до влади президента Віктора Януковича країна почала скочуватися до авторитаризму. Після цього колишній посол США в Україні Стівен Пайфер закликав владу Сполучених Штатів уникати зустрічей з керівництвом України на вищому рівні. Водночас політичні соратники Януковича вважають, що на розвиток відносин зі США звіт американської розвідки не вплине.

http://www.kommersant.ua/doc/1864337

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «У Києві поділили євро», в якому пише: вчора почався візит до України прем`єр-міністра Молдови Володимира Філата. За підсумками його переговорів з українським прем`єром Миколою Азаровим було підписано угоду про створення єврорегіону "Дністер". У Києві мають намір використовувати це об`єднання для залучення фінансової допомоги Євросоюзу, а також як інструмент м`якого впливу України на ситуацію в Придністров`ї.

http://www.kommersant.ua/doc/1864465

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Видання «Економічні відомості» в публікації «Ощадбанк посуне МВФ» пише: у російській фінустанові заявили про готовність надати Україні фінансування у разі відмови МВФ.

http://markets.eizvestia.com/full/sberbank-podvinet-mvf

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Також «Економічні відомості» публікують матеріал «Зерно – на шкоду олії», в якому пишуть: Держмитниця і «Укрзалізниця» блокували експорт соняшникової олії і шроту. Виробники олії - на межі зупинки. З усього видно, що експорт олії гальмується задля того, щоб вивезти надлишки зерна.

http://markets.eizvestia.com/full/zerno-v-ushherb-maslu

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Газета «Сьогодні» в публікації «У Києві вдарив найлютіший мороз за 83 роки: злочинів поменшало, а городяни відмовляються від пива» пише: холоди істотно змінили життя людей - замальовки видання.

http://www.segodnya.ua/news/14334948.html

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Також «Сьогодні» в публікації «Українську економіку підняли урожай і будівництво» пише: доходи бюджету до 2014 року перестануть рости через зменшення на 4% податку на прибуток (на 3% ПДВ) і становитимуть близько 352 мільярдів гривень.

http://www.segodnya.ua/news/14334904.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Кислі» активи зіллють у санаційний банк і спишуть?» пише: НБУ оприлюднив положення про діяльність санаційного банку. Його буде створено на базі «Родовіда». Але залишається головне питання - чи зуміє держава «втриматися» від вливань у придбані банківські активи і коли отримає бодай мізерне повернення того, що вже потрачено?..

http://economics.unian.net/rus/detail/118765

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Російські ЗМІ Видання «Ведомости» в публікації «Проблеми з поставками газу до Європи зберігаються» пише: дивовижі з експортом російського газу до Європи тривають. Про 7-відсоткове зниження поставок заявила Польща, Італія отримує на 20% менше заявленого, Австрія і Словаччина - на 30%. Але на доходах «Газпрому» це не повинно позначитися.

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1493038/gazprom_v_nedoumenii

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Також «Ведомости» в публікації «Банки продовжують підвищувати ставки депозитів» пишуть: у Росії депозити стають дедалі вигіднішими. Цього тижня ще чотири великі банки збільшили їх прибутковість, а п`ять - продовжили прийом «зимових» внесків з максимальними ставками.

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1493035/uderzhat_vkladchika

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Видання «Известия» в публікації «Девелопери поселять людей на заводах» пише: забудовники житлових будинків бізнес- та еліт-класу в Москві освоюють новий напрям: переобладнання колишніх фабрик і заводів у лофт-апартаменти. Інвестиції в перебудову дорівнюють вартості будівництва нового будинку, але термін реалізації проекту скорочується вдвічі.

http://izvestia.ru/news/514113

(УНІАН)