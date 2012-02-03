Анонс на 6 лютого

* Прем`єр-міністр Україна Микола Азаров відвідає Дарницьку ТЕЦ з робочою поїздкою.

* У Київському апеляційному господарському суді відбудеться засідання суду у справі про розгляд апеляційної скарги ВАТ "Авіакомпанія "Сибір" (Росія) на рішення господарського суду м. Києва від 6 вересня 2011 року, яким авіакомпанії було відмовлено в її позові про стягнення c Міноборони України $15,32 млн. у зв`язку зі збитками авіакомпанії під час катастрофи її пасажирського літака Ту-154 в 2001 році. Представником інтересів авіакомпанії "Сибір" в суді є компанія Правова група "Павленко і Побережнюк".

* Відбудеться засідання Погоджувальної ради ВРУ.

* Відбудеться конференція на тему: "Коли Україна стане житницею Європи і світу? Як вирішити ключові проблеми вітчизняного рослинництва". Організатори: Національна академія аграрних наук України. Аграрне видавництво "Альфа-стевія", за підтримки: "Монсанто України". Учасники: Олександр Іващенко, академік-секретар відділення рослинництва НААН; Сергій Булигін, академік-секретар відділення землеробства НААН; Владислав Кравченко, заступник академіка-секретаря відділення рослинництва НААН; Віктор Кириченко, директор Інституту рослинництва ім. В.Юр’єва; Григорій Седіло, директор Інституту землеробства і тваринництва західного регіону; Анатолій Черенков, директор Інституту сільського господарства степової зони; Олена Фоміна, директор компанії "Монсанто України" та ін.

* Відбудеться брифінг радника президента - керівника ГУ з питань міжнародних відносин Адміністрації Президента Андрія Гончарука.

* Прес-конференція керівника групи радників голови Національного банку України Валерія Литвицького на тему: «Макроуроки року» (економічний контент).

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