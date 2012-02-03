ТОП-10 (3 лютого)

Європа отримує менше газу, оскільки «Газпром» знизив поставки - Бойко

Міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій БОЙКО заявляє, що європейські країни одержують менше природного газу, оскільки російський «Газпром» зменшив його поставки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам у Києві.

За його словами, «основна проблема у тому, що є істотне похолодання в Росії і істотно знизився захід до країни (природного газу до України – УНІАН)». При цьому він додав, що за технічної угоди в 490 млн. куб. м газу на добу зараз поставки газу до України йдуть на рівні 415 млн. куб. м газу на добу.

«Ми відбираємо газ строго відповідно до контракту, але через те, що не доходить газ з Росії, то, природно, він не доходить і до Європи», - додав міністр.

Нагадаємо, 2 лютого НАК «Нафтогаз України» заявив, що «збільшення споживання природного газу в Україні, пов`язане із значними морозами, компенсується виключно за рахунок відбору газу з українських підземних газосховищ».

Це повідомлення НАК прозвучало на фоні заяви гендиректора «Газпром експорту» Олександра МЕДВЕДЄВА з приводу скорочення експорту російського газу до Європи (про 7%-ве зниження поставок заявила Польща, Італія одержує на 20% менше заявленого, Австрія і Словаччина - на 30%): «Сидячи на транзитних трубах, Україна відбирає зараз газ... значно більше контрактних об`ємів»

Як повідомляв УНІАН, 2 лютого прес-служба польської державної компанії PGNIG повідомила наше агентство, що найбільший постачальник газу до Польщі - російський «Газпром» - з лютого скоротив поставки «голубого палива» до цієї країни.

«За останню добу постачальник ТОВ «Газпром-Експорт» не підтвердив заявки PGNIG, і настало зменшення поставок з цього напряму на близько 7%", - сказано в повідомленні.

Прес-секретар PGNIG Йоанна ЗАКШЕВСЬКА сказала УНІАН, що «Газпром» не попередив про плановане скорочення поставок газу і поки не відповів на офіційний лист польської компанії з проханням прояснити ситуацію.

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Україна за три доби спожила 1 млрд. куб. м газу, повідомив Азаров

У зв`язку з аномальними морозами Україна за три доби спожила 1 млрд. куб. м газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ журналістам під час відвідання Центру ядерної медицини.

«Одного газу ми за три доби спалили мільярд», - сказав М.АЗАРОВ. Він підкреслив, що таких аномальних холодів по всій території України вже не було давно.

Крім того, прем`єр-міністр підкреслив, що енергосистема України спожила позавчора 31 тис. МВт на добу. «Такого не було у нас ще, не було такого колосального споживання», - відзначив прем`єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого перший віце-прем`єр-міністр Андрій КЛЮЄВ заявив, що протягом останньої доби з підземних сховищ газу (ПСГ) бути піднято 138,5 млн. куб. м газу. Імпортні надходження для України становили 128 млн. куб. м. Всього за добу було використано 325 млн. куб. м.

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Янукович призначив Калініна головою СБУ

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив Ігоря КАЛІНІНА головою Служби безпеки України.

Відповідний указ розміщено на офіційному сайті Президента.

Іншим своїм указом В.ЯНУКОВИЧ звільнив І.КАЛІНІНА з посади начальника Управління державної охорони України.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня В.ЯНУКОВИЧ своїм указом звільнив з посади голови СБУ Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО.

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Україна в січні збільшила виробництво електроенергії до 18,4 млрд. кВт/год.

Виробництво електроенергії в Об`єднаній енергосистемі України (ОЕСУ), за оперативними даними, в січні 2012 року збільшилося на 0,4%, або 74 млн. кВт/год., у порівнянні з січнем 2011 року – до 18,446 млрд. кВт/год.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві енергетики і вугільної промисловості України.

Згідно з повідомленням, минулого місяця теплові електростанції (ТЕС і великі ТЕЦ) збільшили виробництво електроенергії на 8,1%, або 638 млн. кВт/год., – до 8,49 млрд. кВт/год., атомні електростанції (АЕС) – скоротили на 0,9%, або 73 млн. кВт/год., – до 8,356 млрд. кВт/год., блок-станції і комунальні ТЕЦ – скоротили на 1,2%, або 11 млн. кВт/год., – до 895 млн. кВт/год.

ГЕС і ГАЕС у січні скоротили виробництво електроенергії на 40,4%, або 479 млн. кВт/год., – до 706 млрд. кВт/год.

Як повідомляв УНІАН, Україна планує в 2012 році збільшити виробництво електроенергії на 3,25%, або на 6,296 млрд. кВт/год., - до 200,19 млрд. кВт/год., у порівнянні з 2011 роком.

Довідка УНІАН. Виробництво електроенергії в Об`єднаній енергосистемі України (ОЕСУ), за оперативними даними, в 2011 році збільшилося на 3,2%, або на 5,994 млрд. кВт/год., в порівнянні з 2010 роком – до 193,894 млрд. кВт/год.

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Торги з продажу "Вінницяобленерго" не відбулися

Заплановане на сьогодні, 3 лютого, засідання конкурсної комісії з продажу 50% держпакета акцій ПАТ "Вінницяобленерго", на якому під час аукціонних торгів мав бути визначений покупець цього пакета, не відбулося через відсутність кворуму.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Фонду державного майна України (ФДМУ).

Як відзначили у ФДМУ, на сьогоднішньому засіданні конкурсної комісії з її членів були присутні лише двоє представників Фонду і один представник "Вінницяобленерго".

Як повідомляв УНІАН, намічене на 20 січня засідання конкурсної комісії з продажу 50% держпакета акцій ПАТ "Закарпаттяобленерго" також не відбулося через відсутність кворуму в конкурсній комісії.

ФДМУ допустив до участі в конкурсі з продажу 50% держпакета акцій ПАТ "Вінницяобленерго" всі три компанії, що подали заявки на конкурс, - ТОВ «Луганське енергетичне об`єднання» ("ЛЕО"), VS Energy International Ukraine ("ВС Енерджі Інтернейшнл Україна") і ПАТ "Львівобленерго".

ФДМУ 14 грудня 2011 р. оголосив приватизаційний конкурс з продажу 50% держпакета акцій ПАТ "Вінницяобленерго".

Початкова вартість пакетів акцій ПАТ "Вінницяобленерго", що виставляються на продаж, становить 167 млн. 650 тис. грн.

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Єврокомісія відзначає зменшення поставок російського газу до деяких країн ЄС

Брюссель. Європейська комісія відзначає зменшення об’ємів поставок російського газу до деяких країн Євросоюзу, однак вважає ситуацію некритичною.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявила сьогодні на брифінгу представник Єврокомісії Марлєн ХОЛЗНЕР.

“Ми не перебуваємо в критичному стані, оскільки всі країни-члени змогли підготуватися”, - сказала вона.

За словами представника Єврокомісії, зменшення поставок газу на сьогодні спостерігаються в кількох країнах-членах ЄС, зокрема, в Польщі, Словаччині, Австрії, Угорщині, Греції, Румунії та Італії.

Як зазначила М.ХОЛЗНЕР, контрактами, що діють між російським “Газпром” та європейськими компаніями, передбачено певну гнучкість в обсягах поставок за складних погодних умов, які нині спостерігаються в Росії. Разом з тим, вона не змогла уточнити, наскільки можуть бути змінені обсяги поставок газу, зазначивши, що це питання обумовлюється контрактами між учасниками ринку.

М.ХОЛЗНЕР також зазначила, що Єврокомісія підтримує контакти з російським посольством при ЄС, а також сьогодні поінформувала членів Газової координаційної групи про ситуацію з поставками газу.

Крім того, М.ХОЛЗНЕР нагадала, що після перебоїв з поставками газу у січні 2009 року ЄК вжила низку заходів, зокрема, допомогла профінансувати проекти з об’єднання енергетичних мереж країн-членів Євросоюзу. При цьому, ЄС схвалив Директиву, що зобов’язує країни-члени вживати відповідних заходів, щоб вони могли прожити 30 днів за відсутності поставок газу чи в умовах перебоїв з його надходженням.

Як повідомляв УНІАН, раніше з приводу скорочення обсягів експорту російського газу до Європи гендиректор «Газпром експорту» Олександр МЕДВЕДЄВ заявив, що Україна відбирає значно більше газу, ніж передбачено контрактами.

2 лютого НАК «Нафтогаз України» заявив, що «збільшення споживання природного газу в Україні, пов`язане із значними морозами, компенсується виключно за рахунок відбору газу з українських підземних газосховищ».

Сьогодні, 3 лютого, міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій БОЙКО заявив, що європейські країни одержують менше природного газу, оскільки російський «Газпром» зменшив його поставки.

За словами Ю.БОЙКА, «основна проблема у тому, що є істотне похолодання в Росії, й істотно знизився захід до країни (природного газу до України – УНІАН)». При цьому він додав, що за технічної угоди в 490 млн. куб. м газу на добу зараз поставки газу до України йдуть на рівні 415 млн. куб. м газу на добу.

«Ми відбираємо газ строго відповідно до контракту, але через те, що не доходить газ з Росії, то, природно, він не доходить і до Європи», - додав міністр.

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Україна не вела жодних переговорів про здачу ГТС в оренду – Янукович

Україна не вела жодних переговорів про здачу своєї газотранспортної системи в оренду.

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента України, про це Віктор ЯНУКОВИЧ заявив в інтерв’ю німецькій газеті Sueddeutsche Zeitung.

На переконання Президента, «фундаментальний інтерес» України полягає в тому, щоб не втрачати статусу транзитної країни.

«Ми робимо все можливе, аби й надалі залишатися надійним партнером, особливо для країн ЄС», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Водночас глава Української держави зазначив, що українська ГТС потребує модернізації, витрати на яку експерти оцінюють у сумі від 5 до 7 млрд. доларів США, а термін проведення відповідних робіт – від 5 до 7 років.

«У цьому зв’язку ми хочемо повернутися до нашої концепції, що вже обговорювалась раніше: тристоронній газовий консорціум, у якому будуть враховані інтереси як Росії, так і країн ЄС. Модернізація означатиме також, що будуть суттєво розширені транспортні потужності. Для всіх учасників це було б вигіднішим, ніж будівництво нових додаткових систем», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

Президент вважає, що в консорціумі справедливим би був такий розподіл активів, коли Росія та ЄС отримують по 33%, Україна – 34%. «Такий поділ забезпечив би транспарентність цієї системи», - заявив глава держави.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що для України укладений три роки тому газовий контракт з Росією є вкрай невигідним, а ціна на газ у розмірі 516 доларів США за 1000 кубометрів є несправедливою. «У довгостроковій перспективі ця ціна загрожує національній безпеці України. Вона ставить у несприятливе становище наших товаровиробників на міжнародних ринках», - зазначив Президент.

Як повідомляв УНІАН, на початку січня ц.р. Верховна Рада України ухвалила рішення відкласти розгляд законопроекту про реформування нафтогазового комплексу, що передбачає передачу газотранспортної системи країни в оренду, до завершення газових переговорів із РФ.

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«Нафтогаз» запропонував «Газпрому» допомогу в забезпеченні Європи газом

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» готова допомогти ВАТ «Газпром» в повному забезпеченні споживачів Європи природним газом, повідомили УНІАН в управлінні зі зв`язків із громадськістю НАК «Нафтогаз України».

Як зазначається в повідомленні, значні морози на території Російської Федерації спричинили зменшення обсягів поставок природного газу на кордоні з Україною. Водночас компанія наголошує, що не здійснює додаткових відборів газу із заявлених ВАТ «Газпром» транзитних обсягів, а зростання споживання в Україні компенсує за рахунок відбору газу з українських підземних газосховищ (ПГС).

У компанії також зазначили, що «Нафтогаз України» в повному обсягу виконує заявки ВАТ «Газпром» на транзит російського природного газу через територію України до країн Європи.

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ФДМУ виставить в червні на продаж "Центренерго" і "Донбасенерго"Фонд державного майна України планує оголосити в червні ц.р. приватизаційні конкурси з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 53,289% державного пакета акцій ПАТ "Центренерго" і 60,773% держпакета акцій ПАТ "Донбасенерго".

Як повідомляє сайт Фонду держмайна, відповідні зміни внесено наказом ФДМУ №143 від 27 січня 2011 р. до щомісячного пооб’єктного плану-графіку виставляння на продаж у I-IV кварталах 2012 р.

Нагадаємо, з початку 2012 р. ФДМУ вже провів конкурси з продажу держпакетів акцій двох інших генеруючих компаній - "Західенерго" і "Дніпроенерго". В обох випадках покупцем пакетів було визнано енергохолдинг ДТЕК.

Довідка УНІАН. ПАТ «ДЕК «Центренерго» експлуатує Вуглегірську, Зміївську і Трипільську ТЕС (23 енергоблоки потужністю від 175 МВт до 800 МВт) сумарною встановленою потужністю 7 550 МВт.

НАК «Енергетична компанія України» володіє 78,29% акцій «Центренерго», решта 21,71% акцій компанії приватизовано, з них 2,33% володіють фізичні особи, 19,38% – юридичні особи.

ПАТ «Донбасенерго» експлуатує дві теплові електростанції – Старобешевську і Слов`янську, сумарна потужність яких становить 2550 МВт.

Державі належать 85,77% акцій ПАТ, які передано в управління НАК «Енергетична компанія України».

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Практично в усіх портах України оголошено крижану кампанію

Практично в усіх портах України, за винятком портів «Севастополь», «Ялта» і «Феодосія», оголошено крижану кампанію, повідомили агентство УНІАН в держпідприємстві «Дельта-лоцман».

За даними підприємства, товщина криги в акваторіях українських портів коливається від 10 до 25 см.

«Ситуація ускладнена сильними поривами вітру від 10 до 20 м/с, обмерзанням, наявністю дрейфуючих крижаних полів. Особливо складна обстановка у північній частині Керченської протоки через нагромадження криги», - сказав заступник директора ДП «Дельта-Лоцман» з регулювання руху суден і лоцманського забезпечення Юрій ХАРЬКОВ.

За його словами, лоцманські проведення суден Бузько-Дніпровсько-Лиманським і Херсонським морськими каналами здійснюються тільки з буксирним супроводом буксирами крижаного класу.

Лоцманські проведення суден Керч-Єнікальським каналом і до портів Азовського моря здійснюються з обов`язковим криголамним супроводом криголамами «Капітан Бєлоусов» (Україна), «Капітан Демидов» і «Капитан Крутов» (обидва - Росія).

«Незважаючи на складні погодні умови, обстановка контролюється і вживаються всі заходи для забезпечення безпеки судноплавства», - відзначив Ю.ХАРЬКОВ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства інфраструктури з посиланням на заступника міністра Костянтина ЄФИМЕНКА, особливої уваги за нинішніх погодних умов вимагає проведення суден Керч-Єнікальським каналом, який «дає для нашого морегосподарського комплексу 100 млн. доларів прибутку».

«Перспектива цього каналу достатньо велика. Тому ми зацікавлені у створенні усіх умов для забезпечення безперебійного і безпечного судноплавства каналом за будь-яких погодних умов », - сказав К.ЄФИМЕНКО.

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