Курс НБУ на 06.02.12

Офіційний курс НБУ на 06.02.12100 USD США - 798.9700 (на 3 лютого - 798.9700)100 EUR - 1051.4445 (на 3 лютого - 1046.1713)10 RUR - 2.6422 (на 3 лютого - 2.6469)Облікові курси банківських металів на 06.02.12 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-140578.77 (на 3 лютого-139620.01)961XAG10Срібло-2710.91 (на 3 лютого-2690.13)962XPT10Платина-130312.01 (на 3 лютого-129353.24)964XPD10Паладій-56726.87 (на 3 лютого-55448.52)

Офіційний курс НБУ на 06.02.12 100 USD США - 798.9700 (на 3 лютого - 798.9700) 100 EUR - 1051.4445 (на 3 лютого - 1046.1713) 10 RUR - 2.6422 (на 3 лютого - 2.6469) Облікові курси банківських металів на 06.02.12 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 140578.77 (на 3 лютого - 139620.01) 961 XAG 10 Срібло - 2710.91 (на 3 лютого - 2690.13) 962 XPT 10 Платина - 130312.01 (на 3 лютого - 129353.24) 964 XPD 10 Паладій - 56726.87 (на 3 лютого - 55448.52)

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