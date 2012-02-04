Клюєв призначений головою комісії з утилізації ракет, боєприпасів і вибухових речовин

11:42, 04 лютого 2012
Різне
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Кабінет міністрів призначив головою комісії з координації робіт з утилізації непридатних і надлишкових ракет, боєприпасів і вибухових речовин першого віце-прем`єр-міністра України - міністра економічного розвитку і торгівлі Андрія КЛЮЄВА.

Це закріплено постановою уряду № 50 від 1 лютого 2012 року.

Крім того, постанова визначає, зокрема, що комісія буде тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабміну.

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