Клюєв призначений головою комісії з утилізації ракет, боєприпасів і вибухових речовин

Кабінет міністрів призначив головою комісії з координації робіт з утилізації непридатних і надлишкових ракет, боєприпасів і вибухових речовин першого віце-прем`єр-міністра України - міністра економічного розвитку і торгівлі Андрія КЛЮЄВА.

Це закріплено постановою уряду № 50 від 1 лютого 2012 року.

Крім того, постанова визначає, зокрема, що комісія буде тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабміну.