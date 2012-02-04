АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В УКРАЇНІ: наслідки та ризики (оновлюється)

У зв`язку з аномальними морозами Україна за три доби спожила 1 млрд. куб. м газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ журналістам під час відвідання Центру ядерної медицини.

«Одного газу ми за три доби спалили мільярд», - сказав М.АЗАРОВ. Він підкреслив, що таких аномальних холодів по всій території України вже не було давно.

Крім того, прем`єр-міністр підкреслив, що енергосистема України спожила позавчора 31 тис. МВт на добу. «Такого не було у нас ще, не було такого колосального споживання», - відзначив прем`єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого перший віце-прем`єр-міністр Андрій КЛЮЄВ заявив, що протягом останньої доби з підземних сховищ газу (ПСГ) бути піднято 138,5 млн. куб. м газу. Імпортні надходження для України становили 128 млн. куб. м. Всього за добу було використано 325 млн. куб. м.

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Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО не зміг вилетіти до ФРН через скасування рейсу авіакомпанії «Люфтганза» у зв`язку із сильним морозом.

Про це К.ГРИЩЕНКО повідомив на своїй сторінці у Twitter.

«Люфтганза» через мороз скасувала ранковий рейс до Мюнхена, а я через це був змушений скасувати важливі зустрічі у столиці Баварії. Буває і таке», - написав міністр.

Як повідомляв УНІАН, 3-4 лютого Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ здійснить робочий візит до ФРН, де візьме участь у 48-й Мюнхенській конференції з питань політики безпеки.

Мюнхенська конференція є відомим представницьким форумом, який щорічно збирає глав держав та керівників урядів, парламентаріїв, відомих політиків, науковців та експертів для обговорення нагальних міжнародних проблем у воєнно-політичній і безпековій сферах.

Серед тем цьогорічної конференції - зміцнення енергобезпеки, подолання світової фінансово-економічної кризи.

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У Криму на ділянці від с. Лучисте до автодороги Р-29 Алушта-Судак-Феодосія на період снігопаду і ожеледі заборонено рух для всіх видів транспорту.

Як повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури, проїзд до с. Лучисте забезпечене з боку автомобільної дороги М-18 Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта.

Населені пункти на цій ділянці відсутні.

Також прес-служба відомства повідомляє, що всього по Україні, за оперативними даними, на ранок 3 лютого на зимовому утриманні доріг загального користування для забезпечення проїзду автотранспорту бути задіяно майже 2 тисячі одиниць техніки, а також 2,812 тис. робітників.

Вночі над забезпеченням проїзду працювало 137 одиниць техніки, а також 219 шляховиків.

Через погодні умови в Київській області було закрито 80 автобусних рейсів, у Сумській - 184, в Івано-Франківській - 103, у Кіровоградській області - 16, у Вінницькій області - 130, у Хмельницькій - 82, Дніпропетровській - 350, в Криму - 125, у Рівненській області — 60.

Через сніжні замети, зниження температури і ожеледь із затримкою доставляються поштові відправлення у Запорізькій, Одеській, Херсонській областях і Криму.

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У Солом’янському районі Києва через аварію у тепломережі на вулиці Пітерська без тепла залишились 14 житлових будинків.

Як повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації, директор комунального підприємства «Залізничне» Віталій ГЛОТОВ поінформував, що наслідки аварії планують ліквідувати до кінця дня.

За його словами, це вже повторний прорив мережі за останній тиждень за цією адресою. Перший було усунуто у вівторок – комунальники замінили частину труби. Проте порив трубопроводу централізованого опалення діаметром 150 мм стався повторно, внаслідок чого без тепла залишилось 14 житлових будинків.

Наразі на об’єкті працюють аварійні служби району та «Київенерго». Фахівці замінять 10 метрів труби, упродовж дня наслідки аварії будуть ліквідовані. Ввечері розпочнуть роботи з підключення будинків до теплоносія.

Як повідомили УНІАН у ПАТ «Київенерго», фахівці компанії до кінця дня ліквідують пошкодження тепломереж на вул. Пітерській у Солом’янському районі та на вул. Олександрівській у Шевченківському районі.

На Солом’янці пошкодження трубопроводу централізованого опалення діаметром 150 мм було виявлено сьогодні о 8.30. Причина пошкодження – зношеність тепломережі, котра експлуатується з 1988 року.

Через пошкодження тимчасово припинено теплопостачання 16 будинків (13 житлових і 3 адміністративних). Будинки розташовані частково на вулицях Пітерській, Єреванській та Чоколівському бульварі.

Пошкодження на перетині вулиць Олександрівської та Естонської було виявлено сьогодні близько 10.00. Пошкодження сталося на бітум-перлітовому трубопроводі діаметром 300 мм також зношеність мережі, адже прокладена вона була 1974 року. Роботи з ліквідації аварії фахівці «Київенерго» проводитимуть на проїжджій частині дороги.

Без опалення тимчасово залишилися 32 будинки (21 житловий, 9 відомчих та 2 дитячі садки). Ці споживачі розташовані частково на вулицях Олександрівській, Невській, Щербакова та проспекті Перемоги.

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За оперативною інформацією, добове споживання газу в АР Крим 1 лютого становило 12,42 млн. куб. м і перевищило показники 31 січня (12,4 млн. куб. м). Таким чином, два дні поспіль споживачі півострова відбирали максимальні за останні десять років добові обсяги природного газу.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДАТ «Чорноморнафтогаз» (м. Сімферополь).

У повідомленні зазначається, що до цього добове споживання природного газу в Криму не перевищувало 11,7 млн. куб. м, відбір якого було зафіксовано в один із зимових днів 2006 року.

При цьому і надходження природного газу до газотранспортної системи півострова 1 лютого було максимальним за останні десять років. Від ДК «Укртрансгаз», із Глібовського підземного сховища і родовищ «Чорноморнафтогазу» до ГТС півострова подали 13,15 млн. куб. м.

Найбільші обсяги газу відібрали Сімферополь (3,34 млн. куб. м) і Севастополь (1,54 млн. куб. м).

Всі об`єкти газотранспортної системи Криму продовжують працювати в штатному режимі і надійно забезпечують споживачів природним газом.

Нагадаємо, що в осінньо-зимовий сезон, коли споживання природного газу в Криму зростає в 2-5 разів, блакитне паливо подається споживачам з трьох джерел: ДК «Укртрансгаз», Глібовського підземного сховища газу і родовища «Чорноморнафтогазу» в Чорному, Азовському морях і в сухопутній частині Криму.

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого прем`єр Микола АЗАРОВ повідомив, що у зв`язку з аномальними морозами Україна за три доби спожила 1 млрд. куб. м газу.

Крім того, прем`єр-міністр зазначив, що енергосистема України споживала позавчора 31 тис. МВт на добу. «Такого не було у нас ще, не було такого колосального споживання», - наголосив прем`єр-міністр.

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У горах Криму сьогодні можливе сходження снігових лавин.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кримського управління МНС, «на південних схилах Ай-Петринської яйли є загроза сходження снігової лавини».

Крим вже другий тиждень живе в умовах штормового попередження.

Як повідомляв УНІАН, у третій декаді січня на 51-52 кілометрі дорогі Ялта - Бахчисарай встався зсув снігу загальним об`ємом 70 кубометрів, під час інциденту ніхто не постраждав.

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Вчора о 21.24 у с. Геївка Зміївського району Харківської області через аварію вийшла з ладу електропідстанція, внаслідок чого було знеструмлено 4 села, де проживають 977 осіб.

Як повідомляє прес-служба МНС, на місці події працюють бригади обленерго.

Ситуація перебуває під контролем Головного територіального управління МНС у Харківській області.

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Три судна з 39 членами екіпажа - переважно українцями, які заблокувала 1 лютого крига біля берегів Східного Криму, технічно справні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кримського управління МНС.

«Судна перебувають в технічно справному стані, засоби життєзабезпечення екіпажів працюють у звичайному режимі, без пошкоджень», - зазначається у прес-релізі.

Центр регулювання руху суден проводить моніторинг стану кораблів, які застрягли у Булганацькій бухті, і дає їх капітанам рекомендації по радіозв`язку.

Крига заблоковувала суховантажне судно «Апач» під прапором Мальти з 15 українськими моряками, суховантажне судно «Гурон» під прапором Коморських островів з 14 українцями і судно «Вега-2» під прапором Мальти з 8 громадянами Росії і двома українцями.

«Дозвіл на прохід суден Керч-Єнікальським каналом дав старший льодовий координатор морській адміністрації (Маріуполь)», - заявили в МНС.

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Волинський обласний центр з гідрометеорології на найближчі три дні оголосив штормове попередження.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Волинської облдержадміністрації.

За прогнозом, 4-6 лютого на території області очікуються снігопади, хуртовини, швидкість вітру сягатиме до 10-12 м/с, на дорогах - ожеледиця та снігові замети.

Однак очікується послаблення морозів вночі - до 14-19 градусів, вдень - до 7-12 градусів. Опади мають припинитися 7 лютого.

Як зазначено в повідомленні, голова облдержадміністрації Борис КЛІМЧУК вимагає від органів виконавчої влади на місцях, відповідних обласних служб негайно організувати роботу підрозділів МНС, облавтодору, обленерго, комунгоспу з моніторингу можливих ускладнень на дорогах та у населених пунктах, а також запобігання випадкам можливих надзвичайних ситуацій в системах електропостачання, комунальних мережах тощо.

Управління з питань надзвичайних ситуацій мобілізує ресурси для своєчасного залучення додаткових сил і засобів та оперативного реагування на ситуацію. Під особливим контролем – транспортне сполучення з населеними пунктами.

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Кількість жертв морозів в Україні зросла до 122

В Україні за період сильних морозів від переохолодження померло 122 особи.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі МНС.

За даними Міністерства охорони здоров’я, за 8 днів до лікувальних закладів України зі скаргами на обмороження чи переохолодження звернулися 2036 людини. З них 1591 – була госпіталізована. Померло в період сильних морозів 122, з них 12 – в лікарнях, 78 – виявили на вулицях, ще 32 – у домівках.

За інформацією Українського гідрометеоцентру МНС України, 4 лютого очікується послаблення морозів: температура вночі 17-22°, на Волині, Рівненщині та Луганщині до 26°, вдень 9-14°; в південних областях та на Закарпатті вночі 11-16°, вдень 4-9°; в Криму та на півдні Одещини вночі 6-11° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла. В Україні, крім східних, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської областей та Криму, часом сніг, подекуди хуртовини, вдень в західних, Житомирській, Вінницькій областях місцями сильний сніг.

На дорогах ожеледиця.

Вітер південно-східний та східний, 7-12 м/с, в південній частині, Карпатах, а вдень і в східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

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Сильні морози практично не вплинули на повноту та якість підготовки сил та військ Військово-морських сил Збройних сил України, всі завдання виконувались згідно з раніше затвердженими планами і графіками.

Про це кореспондента УНІАН повідомили у прес-центрі командування українських ВМС.

Поточного тижня кораблі несли бойове, протичовнове, пошуково-рятувальне та інші види чергування, в морській авіації відбулася льотна зміна на трьох літальних апаратах загальним нальотом 7 годин 11 хвилин.

Як зазначають у прес-центрі, планова робота стала можливою завдяки тому, що ще 26 січня, з урахуванням прогнозованого погіршення погодних умов, у сили і війська була надіслана телеграма, яка зобов’язувала командирів і начальників вжити заходів із запобігання зниження боєздатності військових частин, попереджати аварійні ситуації на мережах постачання водою, тепло- і енергоносіями у військових містечках, випадки зниження температури в казармових та службових приміщеннях, переохолодження особового складу.

З цією метою було підготовлено засоби резервного електроживлення, налагоджено взаємодію з підрозділами МНС в питаннях надання допомоги з ліквідації наслідків можливих аварій тощо.

Крім того, в Управлінні тилу командування ВМС України створено оперативну групу з моніторингу температурних режимів у службових та житлових приміщеннях, справності та стану котелень, забезпеченості їх пальним. Під особливим контролем групи також питання забезпеченості теплими речами особового складу, який виконує завдання чергової (вахтової) служби на відкритому повітрі, розгортання додаткових пунктів обігріву особового складу в місцях проведення заходів підготовки ВМС, чергової (вахтової) служби.

У відповідності до наказу міністра оборони України Михайла ЄЖЕЛЯ, в 11 містах і населених пунктах, де дислокуються українські ВМС, готові до розгортання 20 пунктів обігріву.

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Віялових відключень електроенергії у зв`язку з аномальними морозами в Україні не буде. Про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив під час спілкування з користувачами мережі Facebook.

«Ні про які віялові відключення не може бути і мови, оскільки ми маємо достатній запас потужності. Навіть зараз, незважаючи на максимально споживану потужність, а я вже казав, що ми досягли рекордного споживання електроенергії, ми маємо, проте, достатній запас потужності. Був період, коли нам довелося самим імпортувати електроенергію з Росії», - відзначив М.АЗАРОВ.

При цьому він підкреслив, що це було зв`язано, з одного боку, з відключенням одного з енергоблоків Запорізької АЕС, а з другого боку, цей дефіцит покривався поставками з сусідніх областей.

«Отже, жодних побоювань не повинно бути», - підкреслив глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 лютого, М.АЗАРОВ заявив, що у зв`язку з аномальними морозами Україна за три доби спожила 1 млрд. куб. м газу.

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ДАІ радить водіям з невеликим стажем керування утриматися від поїздок через ускладнення погоди

Державтоінспекція рекомендує водіям з невеликим стажем керування утриматися від поїздок, а тим, хто виїхав бути максимально уважними та обережними за кермом у зв’язку з ускладненням погодних умов.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління ДАІ МВС України.

Як нагадали в ДАІ, 4 та 5 лютого в Україні, крім східних, Дніпропетровської областей, Криму та Приазов`я, очкуються сніг та хуртовини, у західних, північних та Вінницькій областях місцями сильний сніг, на дорогах ожеледиця.

В зв’язку з чим, Державтоінспекція вкотре нагадує водіям про необхідність неухильного дотримання Правил дорожнього руху. В умовах снігопаду необхідно рухатися з включеним ближнім світлом фар (чи протитуманними фарами), дотримуватися швидкісного режиму, правил паркування (аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки), з особливою обережністю рухатися мостами та естакадами, відмовитися від ризикованих маневрувань, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій. «Якщо виникає необхідність зупинитися, знижуйте швидкість поступово, а при зупинці включайте аварійну світлову сигналізацію», - радить ДАІ водіям.

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У неділю мороз послабшає, але хуртовини не припиняться

У неділю, 5 лютого, у західних і північних областях України та на Вінниччині очікуються снігопади, місцями сильні, подекуди хуртовини. У Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях йтиме невеликий мокрий сніг, на Одещині з дощем.

Про це УНІАН повідомили в Укргідрометцентрі.

В південній частині місцями буде туман. На дорогах країни ожеледиця.

Вітер переважатиме південно-східний, 7-12 м/с, у південній, східній частині та Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 9-14°, вдень 4-9° морозу; в західних та східних областях вночі 14-19°, на Луганщині до 22° морозу, вдень 8-13° морозу; в південних областях вночі 5-10°, вдень 1-6° морозу; на півдні Одещини та в Криму вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла.

У Києві та області йтиме сніг, вночі місцями сильний, хуртовина. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 9-14°, вдень 4-9° морозу. По м. Києву температура вночі 10-12°, вдень 6-8° морозу.

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З 12 лютого в Україні буде звичайний зимовий температурний режим - Балога

З 12 лютого в Україні встановиться звичайний зимовий температурний режим.

Про це сказав міністр надзвичайних ситуацій Віктор БАЛОГА в ефірі «Інтеру».

Він зазначив, що «з 12 лютого ми можемо дихнути і думати про те, що наступає нормальний звичайний для України зимовий температурний режим». За його словами, «апокаліпсису не передбачається і перший пік, який ми з вами мали на сьогодні (йдеться про 3 лютого - УНІАН) на ранок, він пройшов».

В.БАЛОГА зазначив, що на сьогодні від морозів постраждало багато людей. За його словами, 101 людина загинула (станом на 3 лютого – УНІАН), а півтори тисячі людей звернулися до лікарів. «Звернулося за допомогою півтори тисячі людей. Це та кількість людей, яка сьогодні знаходиться в лікарні, а в цілому у нас в пунктах обігріву станом на вечір (3 лютого - УНІАН) звернулося 56 тисяч людей». Він наголосив, що в порівнянні з минулими роками «ми нормально підготувалися». За його словами, в цьому році не було «надзвичайних ситуацій ні державного, ні регіонального рівня».

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У Криму 4-5 лютого зберігається загроза сходження лавин

У Криму в ці вихідні, 4-5 лютого, зберігається загроза сходження снігових лавин.

Про це повідомила УНІАН прес-служба кримського управління МНС.

Небезпека існує в районі Ай-Петрінської яйли.

Крим уже два тижні живе в умовах штормового попередження через складні погодні умови.

Проїзд дорогами регіону, зокрема в районі Ангарського перевалу, забезпечений.

(УНІАН)