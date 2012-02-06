ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 6 лютого

Економічні матеріали Українські ЗМІ Видання «Діло» в публікації «Запорізький титано-магнієвий комбінат готують до продажу Фірташу» пише: Фонд держмайна пропонує Кабміну приватизувати частину акцій Запорізького титано-магнієвого комбінату. ЗМІ повідомляють, що покупцем акцій буде Дмитро Фірташ, якому уряд наразі готовий надати 49% пакету.

http://delo.ua/business/zaporozhskij-titano-magnievyj-kombinat-gotovjat-k-prodazhe-firtashu-173070/

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Також «Діло» в публікації «Закривши EX.UA, влада України сподівалася одержати кредит МВФ» пише: невдала спроба закрити файлообмінник EX.UA була демонстративним жестом влади України з метою одержати кредит МВФ. У США вже два роки вимагають закрити саме цей файлообмінник, а МВС було проти.

http://delo.ua/ukraine/zakryv-exua-vlasti-ukrainy-nadejalis-poluchit-kredit-mvf-173058/

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«Діло» в публікації «Через контракт з «Газпромом» Україна може залишитися без кредиту МВФ – Богатирьова» пише: секретар РНБО відзначила взаємозв`язок держбюджету з газовими питаннями і вказала на дані Світового банку щодо перевищення Україною показника дефіциту бюджету за 2011 рік (який був запланований на рівні 3,5%).

http://delo.ua/ukraine/iz-za-kontrakta-s-gazpromom-ukraina-mozhet-ostatsja-bez-kredita-m-173053/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Віктор Янукович попрацював у безпеці», в якому пише: 3-4 лютого президент відвідав міжнародну конференцію з питань безпеки, яка проходила в Мюнхені. У своєму виступі він зосередився на питаннях енергетики, знову розповів про невигідність чинних контрактів з "Газпромом" і заявив, що Європа повинна мотивувати Україну до збереження членства в енергетичному співтоваристві. В ході зустрічі не обійшлося і без згадки про переслідування представників опозиції в Україні, хоча у прес-службі глави держави воліли цей факт не афішувати.

http://www.kommersant.ua/doc/1866789

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Валерій Хорошковський: ми повинні шукати додаткові джерела доходів», в якому пише: Україна почала новий етап переговорів з Міжнародним валютним фондом, який повинен дозволити рефінансувати поточну заборгованість країни перед МВФ. Про дискусії з представниками фонду, зміну бюджетної і податкової стратегії уряду виданню в інтерв`ю розповів міністр фінансів Валерій Хорошковський.

http://www.kommersant.ua/doc/1866860

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Видання «Економічні відомості» в публікації «ЄС мерзне і терпить» пише: конфлікт Москви, Києва і Брюсселя, який виник через дефіцит у поставках російського газу в країни ЄС і ще не встиг повністю розгорітися, пішов на спад. Причини цього, на думку експертів, можуть бути пов`язані з нестабільною політичною ситуацією в Росії і виборами глави держави, що наближаються, - на цьому фоні звинувачення України в надмірному відборі палива відходять на другий план.

http://state.eizvestia.com/full/es-merznet-i-terpit

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Також «Економічні відомості» публікують матеріал «Ставка на пониження», в якому пишуть: як повідомило джерело в НБУ, регулятор готується знизити облікову ставку слідом за рівнем інфляції - до 6,5-7%. Банкіри вважають, що такі дії будуть сигналом ринку про пом`якшення монетарної політики центробанку.

http://finance.eizvestia.com/full/stavka-na-ponizhenie

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Газета «Сьогодні» в публікації «Прейскурант хакера: «убити» сайт держоргану - $150, отримати пароль у Фейсбуі - $20, доступ до чужої пошти - $30» пише: за гроші можна «завалити» будь-який сайт, але найприбутковіші – персонажі ігор.

http://www.segodnya.ua/news/14335574.html

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Також «Сьогодні» в публікації «Цього року хочуть об`єднати МВС і МНС: що зміниться для пересічного українця» пише: виходячи з пропозицій Балоги, паспортний контроль переїде до Мін’юсту, а за викликом міліціонери і рятувальники виїжджатимуть єдиним нарядом. Через нововведення співробітники екстрених служб побоюються скорочень.

http://www.segodnya.ua/news/14335562.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Газова міфотворчість» - пора відділити зерно від полови» пише: українські парламентарі бояться не так «Газпрому», з яким вони чудово вміють створювати заплутані для стороннього ока схеми, як того, що він їх переграє, позбавивши можливості заробляти на вітчизняних споживачах російського газу...

http://economics.unian.net/rus/detail/118909

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Також сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Реєстр корупціонерів засекретять, щоб не дратувати електорат?» пише: реєстр корупціонерів закриють від сторонніх очей, оскільки потрапити до нього мають реальний шанс чиновники вищого рангу, як, в принципі, і народні обранці. Просто ніхто не хоче «засмучувати» електорат, особливо з огляду на вибори...

http://economics.unian.net/rus/detail/118865

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Російські ЗМІ Видання «Ведомости» в публікації «Громадянське суспільство з Болотної площі одержало відповідь з Уклінної гори» пише: мітинг і хід 4 лютого в Москві показали, що протестна активність анітрохи не спадає. Дочекалися громадяни і реакції влади - у формі контрмітингу на Уклінній горі. Така відповідь тільки загострює ситуацію, вважають експерти.

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1494926/poklonnaya_v_otvet_bolotnoj

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Також «Ведомости» в публікації «Рекордний приплив коштів у фонди російських акцій» пишуть: ейфорія на російському фондовому ринку триває. За останні сім днів січня зарубіжні інвестори повернули до Росії $414 млн. Це рекорд з квітня минулого року.

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1494924/rossiya_na_pozitive

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Видання «Известия» в публікації «Котеджі підуть під воду» пише: модернізація Чебоксарської ГЕС загрожує будинкам, побудованим на місці розселеного 20 років тому селища.

http://izvestia.ru/news/514233

(УНІАН)