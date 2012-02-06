Прем'єр-міністр Румунії заявив про відставку уряду
Глава румунського уряду Еміль БОК подав у відставку після численних тижневих протестів населення проти національних заходів жорсткої економії.
Про це повідомляє телеканал «France 24» з посиланням на AFP.
"Я прийняв рішення заявити про відставку уряду", - оголосив прем`єр-міністр Румунії під час трансляції засідання уряду в прямому ефірі на телебаченні, обгрунтувавши своє рішення бажанням «розрядити політичну і соціальну ситуацію в країні».
Е.БОК також закликав парламент якнайшвидше дійти згоди щодо формування нового уряду, щоб не поставити під загрозу стабільність в країні.
Консультації між Президентом Румунії Траяном БЕСЕСКУ і парламентськими партіями планується провести в другій половині дня.
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