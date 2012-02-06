Анонс на 7 лютого

* Відбудеться відкриття десятої сесії Верховної Ради України шостого скликання. Пленарне засідання.

* В УНІАН Всеукраїнське об`єднання громадян «Асоціація жителів гуртожитків України» представить Проект національної програми «Житло-гуртом». На сьогодні більш ніж 6 млн. громадян живуть в гуртожитках, справно оплачують комунальні послуги, але не мають ніякого права власності на свої «квадратні» метри і перспектив на збільшення житлової площі. Держава хоче, але не може вирішити всі соціальні питання. Мешканці гуртожитків, за участю експертів і науковців розробили пропозиції щодо вирішення цієї проблеми і об`єднали в Проект національної програми «Житло-гуртом». Мета створення програми - об`єднати державні, приватні та громадські інтереси на партнерських принципах. Учасники: президент «Асоціація жителів гуртожитків Україні» Анатолій Будник, віце-президенти Асоціації Олена Балинська і Микола Палаш; академік Української академії наук і експерт програм ООН Юрій Сенюк, представники Академії Муніципального Управління, Інституту соціології НАНУ, КМДА, Мінрегіонрозвитку, будівництва та житлово- комунального господарства України та народні депутати України (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).

* Прес-конференція АУБ на тему: «Стан економіки та банківської галузі України. Підсумки і прогнози». Учасники: Станіслав Аржевітін, голова Ради Асоціації українських банків, народний депутат України, Комітет ВРУ з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики, Олександр Сугоняко, президент Асоціації українських банків, віце-президент Центрально-Євразійської банківської федерації.

* Круглий стіл на тему: "Житлова реформа: країна відповідальних власників або найманці житлового рабства?" Учасники: Володимир Рибак, голова комітету ВРУ з питань будівництва, містобудування, ЖКГ та регіональної політики; Олександр Аліпов, перший заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України; Тетяна Бойко, керівник житлово-комунальних програм Громадянської мережі "ОПОРА" ; Володимир Бригилевич, голова Центру досліджень місцевого самоврядування; Олексій Кучеренко, голова Спілки власників житла України.

* ФДМУ. Конкурс з продажу ПАТ "Чернівціобленерго".

* Відбудеться зустріч прем`єр-міністра України Миколи Азарова з громадськими об`єднаннями, які займаються питанням енергоефективності.

* 14-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція постраждалих від будівельних афер інвесторів на тему: «Віртуальні будівельні об`єкти за реальні кошти - в морози не зігріють! Досить!». Чому інвестори будівництва, молоді сім`ї з дітьми, в морози залишилися на вулиці? Хто винен у тому, що будівельні афери в Україні розростаються? Як не стати наступною жертвою? Чому не виконуються рішення судів? Чи можуть потерпілі інвестори, об`єднавши свої зусилля, домогтися повернення коштів? На що готові піти ошукані українці? Зокрема, мова піде про ситуацію навколо «Олімпік-парку». Учасники: голова Правозахисного руху «Взаємодопомога» Віктор Медвідь, голова ГО «Олімпік парк» Олег Хаврук, лідер Правозахисної організації «Спільна мета», і безпосередньо постраждалі від афери будівельних компаній. Учасники нададуть детальну інформацію, документи та матеріали. Буде оприлюднено відкрите Звернення до всіх гілок влади.

* Прес-конференція голови ДПС у м. Києві Ірини Носачова і в.о. першого заступника голови ДПС у м. Києві - начальника управління податкової міліції ДПС у м. Києві Ігоря Усика на тему: «Підсумки роботи податкової столиці за 2011 рік і стратегічні напрямки роботи на 2012 рік».

* Відбудеться мульти-прем`єра безпечного інтернету. Організатори: «Онляндія» і Internet Explorer 9. Професійні педагоги з безпечної веб-країні «Онляндії» разом з волонтерами компанії «Майкрософт Україна» проведуть ігровий тренінг, присвячений правилам поведінки в інтернеті.

***

Повний варіант випуску "УНІАН-Анонс" розповсюджується за передплатою. Відділ маркетингу - т. (044) 590-45-63