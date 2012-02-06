ТОП-10 (6 лютого)

Україна може допомогти Росії у забезпеченні Європи газом - Азаров

Україна без збитків для себе може допомогти «Газпрому» в забезпеченні Європи необхідним обсягом газу шляхом використання для власних потреб газу із підземних газосховищ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

Він повідомив, що Україна відразу ж після виникнення проблем із забезпеченням газом Європи запропонувала «Газпрому» свою допомогу.

«Коли Росія скоротила подачу газу на Європу й офіційні представники «Газпрому» це визнали, ми їм запропонували – будь ласка, звертайтеся до нас – складемо договір. Допоможемо. Якщо ви вважаєте це необхідним», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що відбір газу з ПСГ для внутрішнього споживання не може негативно позначитися на забезпеченні України газом у перспективі.

«Це ніяк не може негативно позначитися, тому що для цього ми влітку й закачували газ у газосховища, щоб взимку з них відбирати», - сказав М.АЗАРОВ.

Нагадаємо, раніше ряд європейських країн заявили, що недоотримують обумовлені контрактами обсяги російського газу.

Заступник голови правління "Газпрому" Олександр МЕДВЕДЄВ у четвер, 2 лютого, сказав, що у зв`язку із суворою зимою компанія, навпаки, максимально наростила поставки до Європи - їх добовий обсяг відповідає 180 мільярдам кубометрів газу. О.МЕДВЕДЄВ висловив подив із приводу повідомлень про нібито значні скороченнях поставок російського газу до Європи. Проте прес-секретар Єврокомісії Марлене ХОЛЬЦНЕР у п`ятницю, 3 лютого, заявила, що Росія скоротила поставки газу в дев`ять європейських країн.

4 лютого заступник голови правління холдингу "Газпром" Андрій КРУГЛОВ заявив, що Росія на декілька днів знизила поставки газу до Західної Європи, в обсязі до 10%, але потім обсяги газу, що поставляється, повернулися до показників, передбачених контрактом.

Він також зазначив, що "Газпром" не зможе поставити європейським споживачам додаткові обсяги газу, які вони просили.

***

Інфляція в Україні в січні становила 0,2%

Інфляція в Україні в січні 2012 року, порівняно з груднем 2011 року, становила 0,2%, проти січня 2011 року – 3,7%.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики.

Згідно з повідомленням, ціни на харчові продукти й безалкогольні напої в січні 2012 року до грудня 2011 року зросли на 0,2% (у січні 2012 року до січня 2011 року зросли на 0,6%), зокрема, на продукти харчування – на 0,1% (зниження на 0,6%). Ціни на хліб і хлібопродукти знизилися на 0,2% (зростання на 4,3%), зокрема на хліб – зросли на 0,1% (зростання на 13%), макаронні вироби – не змінилися (зростання на 8,9%); ціни на м`ясо й м`ясопродукти – зросли на 0,2% (зростання на 10,1%), на рибу й рибопродукти – знизилися на 0,1% (зростання на 9,1%), на молоко, сир і яйця – знизилися на 0,8% (зростання на 5,4%), зокрема на молоко – зросли на 0,1% (зростання на 2,2%), сир і сир м’який – на 0,3% (зростання на 5,8%), на яйця – знизилися на 6,2% (зростання на 3,9%); на масло й жири ціни знизилися на 0,5% (зростання на 5,1%), зокрема на масло вершкове – зросли на 0,2% (зростання на 3%), олію соняшникову – знизилися на 0,3% (зростання на 6%), на інші харчові тваринні жири – знизилися на 1,8% (зростання на 5,5%).

Ціни на фрукти в січні 2012 року до грудня 2011 року зросли на 2,4% (у січні 2012 року до січня 2011 року – зниження на 4,1%). На овочі ціни зросли на 3,6% (зниження на 45,7%). Ціни на цукор знизилися на 2,4% (зниження на 24,4%), на безалкогольні напої – зросли на 0,4% (зростання на 13,6%).

Алкогольні напої та тютюнові вироби в січні 2012 р. до грудня 2011 р. подорожчали на 0,7% (у січні 2012 року до січня 2011 року – зростання на 9%), ціни на одяг і взуття знизилися на 0,6% (зростання на 0,5%).

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива в січні 2012 року до грудня 2011 року подорожчали на 0,5% (у січні 2012 року до січня 2011 року – зростання на 10%), зокрема квартплата зросла на 3% (зростання 22,4%), ціни на утримання і ремонт житла не змінилися (зростання 351%), каналізацію – зросли на 1,7% (зростання 12,7%), воду – 1,3% (зростання 13%), ціни на електроенергію – не змінилися (зростання 22,9%), на природний газ залишилися без змін (не змінилися), на гарячу воду й опалення – зросли на 0,1% (зростання 9%).

Ціни на предмети домашнього вжитку, побутову техніку й поточне утримання житла в січні 2012 р. до грудня 2011 року не змінилися (у січні 2012 року до січня 2011 року – зростання на 3,2%), зокрема меблі, килими та інші види підлогових покриттів подорожчали на 0,1% (зростання 3,9%), домашній текстиль – на 0,2% (зростання 4,8%), побутова техніка – знизилися на 0,3% (не змінилися).

Вартість послуг охорони здоров`я в січні 2012 р. до грудня 2011 року зросла на 0,1% (у січні 2012 року до січня 2011 року – зростання на 6,1%), зокрема вартість медичних товарів і обладнання – не змінилася (зростання 5,8%), амбулаторні послуги подорожчали на 0,2% (зростання 6,8%).

Ціни у сфері транспорту в січні 2012 р. до грудня 2011 року зросли на 0,2% (у січні 2012 року до січня 2011 року – зростання на 18%), зокрема на купівлю транспортних засобів – знизилися на 0,2% (зростання 3,4%), на паливо та мастила – на 0,3% (зростання 23,8%); транспортні послуги подорожчали на 0,6% (зростання 19,4%), зокрема пасажирський залізничний транспорт – не змінилися (зростання 6,3%), пасажирський автодорожній транспорт – зросли на 0,7% (зростання 21,3%).

Ціни у сфері зв`язку в січні 2012 р. не змінилися (у січні 2012 року до січня 2011 року – на 3,5%), також не змінилася вартість телефонних і телефаксних послуг зросла (зростання на 4,1%).

Ціни у сфері відпочинку та культури в січні ц.р. не змінилися (у січні 2012 року до січня 2011 року – зростання 2,7%), при цьому вартість аудіотехніки, фото- і комп`ютерного обладнання знизилася в січні 2012 р. на 0,4% (зниження на 3,8%), вартість відпочинку та послуг культури зросла на 0,4% (зростання 6,4%), газети, книги й канцелярські товари подорожчали на 0,5% (зростання 5,1%).

Ціни у сфері освіти в січні 2012 р. до грудня 2011 р. зросли на 0,3% (у січні 2012 року до січня 2011 року – зростання 5,7%), зокрема дошкільна й початкова освіта подорожчала на 1,2% (зростання 7,8%), середня освіта – на 0,5% (зростання 7,9%), вартість вищої освіти не змінилася (зростання 4,7%).

Вартість послуг ресторанів і готелів у січні 2012 р. до грудня 2011 року зросла на 0,3% (зростання 7,2%).

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в грудні 2011 року, порівняно з листопадом, становила 0,2%, проти грудня 2010 року – 4,6%.

Показник інфляції в січні-грудні 2011 року проти аналогічного періоду 2010 року становив 8%.

Держбюджетом України на поточний рік передбачено прогноз інфляції на рівні 7,9%.

***

Держборг України в 2011 році зріс на 9% – до 59,2 млрд. дол.

Державний і гарантований державою борг України на 31 грудня 2011 року становив 473 млрд. 121 млн. 622,49 тис. грн., або 59 млрд. 215 млн. 702,78 тис. дол., що на 9% більше показника на кінець 2010 року й на 0,3% менше показника на кінець листопада 2011 року.

Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства фінансів України.

За даними Мінфіну, державний і гарантований державою зовнішній борг на 31 грудня 2011 р. становив 299 млрд. 413 млн. 922,99 тис. грн. (63,28% від загальної суми державного і гарантованого державою боргу), або 37 млрд. 474 млн. 520,37 тис. дол.; державний і гарантований державою внутрішній борг – 173 млрд. 707 млн. 699,50 тис. грн. (36,72%), або 21 млрд. 741 млн. 182,41 тис. дол.

Державний борг України на кінець грудня 2011 р. становив 357 млрд. 273 млн. 437,23 тис. грн. (75,44%), або 44 млрд. 716 млн. 192,77 тис. дол. Державний зовнішній борг становив 195 млрд. 806 млн. 430,96 тис. грн. (41,34%), або 24 млрд. 507 млн. 050,34 тис. дол. Державний внутрішній борг становив 161 млрд. 467 млн. 006,27 тис. грн. (34,09%), або 20 млрд. 209 млн. 142,43 тис. дол.

Гарантований державою борг України становив 115 млрд. 848 млн. 185,26 тис. грн. (24,49%), або 14 млрд. 499 млн. 510,01 тис. дол., зокрема: гарантований зовнішній борг – 103 млрд. 607 млн. 492,03 тис. грн. (21,9%), або 12 млрд. 967 млн. 470,03 тис. дол.; гарантований внутрішній борг – 12 млрд. 240 млн. 693,23 тис. грн. (2,59%), або 1 млрд. 532 млн. 039,98 тис. дол.

***

Україна в січні збільшила видобуток вугілля на 6,6% – до 7 млн. тонн

За оперативними даними Міністерства енергетики і вугільної промисловості, вугледобувні підприємства України в січні 2012 року збільшили видобуток рядового вугілля до 6 млн. 967,5 тис. тонн, що на 6,6%, або 430,3 тис. тонн, більше, ніж за січень 2011 року.

Як повідомили УНІАН у міністерстві, видобуток коксівного вугілля за звітний період зріс на 1,5%, або 30,1 тис. тонн, – до 1 млн. 976,478 тис. тонн, енергетичного вугілля – на 8,7%, або 400,42 тис. тонн, – до 4 млн. 991,045 тис. тонн, у порівнянні з січнем 2011 року.

За даними міністерства, вугледобувні підприємства Мінвуглепрому в січні п.р. збільшили видобуток рядового вугілля на 3,5%, або 65 тис. тонн, – до 2 млн. 014 тис. тонн. Водночас фактично держпідприємства скоротили видобуток вугілля на 39,2% у зв`язку з передачею в концесію ДТЕК найбільших держпідприємств «Ровенькиантрацит» і «Свердловантрацит», виробничі показники яких раніше належали до держсектору.

Як повідомляв УНІАН, вугледобувні підприємства України в 2011 році збільшили видобуток вугілля на 8,9%, або 6,693 млн. тонн, у порівнянні з 2010 роком – до 81,859 млн. тонн.

Довідка УНІАН. У віданні Міненерговугілля перебуває 18 вуглевидобувних об`єднань і 5 самостійних шахт.

***

Масштабних аварій у системі ЖКГ немає, заявляє Мінрегіон

На сьогоднішній день в Україні немає масштабних аварій у системі житлово-комунального господарства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив перший заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Олександр АЛІПОВ.

«На сьогоднішній день масштабних аварій немає», - сказав він.

О.АЛІПОВ уточнив, що масштабні аварії - «це коли місто, півміста, мікрорайон знаходиться поза системою життєзабезпечення, тобто, він втрачає якусь послугу».

Водночас, за його даними, в країні щодня відбувається до 30 аварій локального характеру, які усуваються протягом нормативних термінів, залежно від масштабності, до однієї доби. При цьому серед найбільш проблемних регіонів перший заступник міністра назвав схід України.

Разом із тим О.АЛІПОВ не назвав загальну кількість аварій, що сталися за час лютих морозів.

Перший заступник міністра зазначив, що в результаті посилення вимог до будівельних конструкцій будівель, житлові будинки, побудовані за останні декілька років, витримують зниження температури до 30 градусів морозу, тоді як «радянські» будинки витримують температуру «мінус» 15-18 градусів.

За даними О.АЛІПОВА, при зношеності комунальних систем на 65-70%, втрати тепла в котельних становлять 10-15%, у тепломережах - 20%, у житлових будинках - 40-50%.

***

Україна припинила імпорт електроенергії з Росії

ТОВ «Східенерго», що входить до складу приватного енергохолдингу ДПЕК, у понеділок припинило імпорт електроенергії з Російської Федерації у рамках комерційного контракту з ВАТ «Інтер РАТ ЄЕС».

Про це УНІАН повідомили в НЕК «Укренерго».

«Імпортні перетікання з Росії з понеділка припинено», - сказали в компанії, додавши при цьому, що у суботу були також припинені імпортні поставки електроенергії з Молдавської ГРЕС (Молдавія, «Інтер РАТ ЄЕС»), що здійснювалися на адресу Південної енергетичної системи декілька днів лютого.

У ДПЕК не коментують цю інформацію.

Як повідомляв УНІАН, Україна з 1 лютого почала імпорт електроенергії з Росії у зв`язку з дефіцитом на внутрішньому ринку. Оператором імпорту виступала компанія ТОВ «Східенерго», що входить до структури енергохолдингу ДПЕК. Імпортні операції здійснювалися у рамках комерційного договору з «Інтер РАТ ЄЕС», укладеного 30 січня. Потужність поставок на 1 лютого становила 400 МВт рівним графіком.

***

"Біленерго" очікує відновлення поставок української електроенергії до Білорусі 8 лютого

Мінськ. Поставки української електроенергії до Білорусі можуть поновитися в середу, 8 лютого.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомляє прес-служба компанії «Біленерго».

Нагадаємо, що у зв`язку з дефіцитом електроенергії на внутрішньому ринку через люті морози, Україна припинила з 1 лютого поставки електроенергії до Білорусі.

«Раніше передбачалося, що поставки поновляться 3 лютого, потім термін було перенесено на понеділок, але на сьогоднішній ранок українська сторона попросила ще два дні відстрочки, тобто до кінця дня 7 лютого», - сказали в «Біленерго».

Як підкреслили в «Біленерго», про терміни відновлення поставок українська сторона повідомить білоруських партнерів додатково.

Як повідомляв УНІАН, також із 1 лютого Україна почала імпорт електроенергії з Росії у зв`язку з дефіцитом на внутрішньому ринку. Оператором імпорту виступала компанія ТОВ «Східенерго», що входить у структуру енергохолдингу ДТЕК. Імпортні операції здійснювалися в рамках комерційного договору з «Інтер РАТ ЄЕС», укладеного 30 січня. Потужність поставок на 1 лютого становила 400 МВт рівним графіком.

У понеділок, 6 лютого, ТОВ «Східенерго», що входить до складу приватного енергохолдингу ДТЕК, припинило імпорт електроенергії з Російської Федерації.

Довідка УНІАН. Згідно з контрактом, у 2012 році Білорусь планує гарантовано імпортувати з України 1,5 млрд. кВт/год. електроенергії й ще до 3 млрд. кВт/год. - у разі економічної доцільності.

В 2011 році, згідно з контрактами, Білорусь повинна була імпортувати з України близько 2,5 млрд. кВт/год. Партнерами з поставки електроенергії з України були дві українські компанії – «Укрінтеренерго» і «Східенерго».

***

Росія відновила постачання газу в повному обсязі до шести країн ЄС

Брюссель. Росія відновила постачання газу в повному обсязі до шести країн-членів Європейського Союзу.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомила сьогодні на брифінгу представник Єврокомісії Марлєн ХОЛЗНЕР.

“Я маю сказати, що стало краще за вихідні. Ми перебуваємо у тісному контакті з країнами-членами, і вони поінформували нас, що постачання газу повернулося до норми в наступних країнах-членах: Болгарія, Словаччина, Австрія, Угорщина, Польща та Греція”, - сказала вона.

У Румунії, Німеччині та Італії, за словами представника Єврокомісії, постачання газу зростає, однак ще не сягнуло показників, які були до минулого тижня.

При цьому М.ХОЛЗНЕР зазначила, що всі країни-члени ЄС змогли використати необхідні ринкові механізми для того, щоб попередити можливі переривання постачання газу споживачам.

“Немає надзвичайної ситуації в Європі, і споживачі та промисловість отримують газ у звичайному обсязі”, - підкреслила вона.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 лютого, М.ХОЛЗНЕР заявила, що Єврокомісія звернулася за роз’ясненнями щодо зменшення рівня постачання газу до Посольства Росії при ЄС, однак поки не отримала відповіді.

***

ЛЕО і VS Energy допущені до участі в конкурсі з продажу «Чернівціобленерго»

Фонд державного майна України (ФДМУ) допустив ТОВ «Луганське енергетичне об`єднання» (ЛЕО) і VS Energy International Ukraine («ВС Енерджі Інтернейшнл Україна») до участі в конкурсі з продажу 45% державного пакета акцій ПАТ «АК «Чернівціобленерго.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ФДМУ.

Нагадаємо, 30 січня, був останній день прийому заявок на конкурс з продажу держпакета акцій «Чернівціобленерго». Усього на участь у конкурсі надійшло дві заявки.

Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна 14 грудня 2011 р. оголосив приватизаційний конкурс з продажу 45% держпакета акцій ПАТ «АК «Чернівціобленерго».

Приватизаційний конкурс з продажу 45% держакцій "Чернівціобленерго" відбудеться 7 лютого 2012 р.

Конкурсні умови в даному конкурсі ідентичні конкурсним умовам з продажу держпакетів акцій інших енергокомпаній.

Довідка УНІАН. «Чернівціобленерго» у 2010 році скоротило чистий прибуток у 4,1 разу порівняно з 2009 роком – до 4,781 млн. грн. Статутний фонд «Чернівціобленерго» становить 14,195 млн. грн., номінал акції – 0,25 грн.

НАК «Енергетична компанія України» належать 70% акцій «Чернівціобленерго», VS Energy International N. V. (Нідерланди) – 21,97% акцій.

ТОВ «Луганське енергетичне об`єднання» входить до групи Energy Standart, яку контролює бізнесмен Костянтин ГРИГОРІШИН.

Група VS Energy контролюється російським бізнесменом Олександром БАБАКОВИМ.

***

ФДМУ в січні отримав понад 2,4 млрд. грн. від приватизації – 24,3% річного плану

Фонд державного майна України (ФДМУ) в січні цього року отримав 2 млрд. 427 млн. грн. коштів від приватизації, що становить 24,3% річного плану надходжень від приватизації, повідомили УНІАН у прес-службі ФДМУ.

У січні ц.р. ФДМУ також отримав від оренди держмайна 75 млн. грн., що становить 11,6 % річного плану.

Нагадаємо, Фонд держмайна з початку року перерахував до державного бюджету 1 млрд. 932,1 млн. грн. від продажу 45,103% державного пакета ПАТ "Західенерго", а також 467,6 млн. грн. від реалізації 40,061% "Донецькобленерго".

Річний план надходжень від приватизації на 2012 р. становить 10 млрд. грн., від оренди – 660 млн. грн.

***

Більше інформації за передплатою в УНІАН-бізнес-онлайн. Відділ маркетингу: т. (044) 590-45-63

УНІАН