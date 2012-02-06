Курс НБУ на 07.02.12

Офіційний курс НБУ на 07.02.12100 USD США - 798.9700 (на 6 лютого - 798.9700)100 EUR - 1042.0167 (на 6 лютого - 1051.4445)10 RUR - 2.6428 (на 6 лютого - 2.6422)Облікові курси банківських металів на 07.02.12 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-137183.15 (на 6 лютого-140578.77)961XAG10Срібло-2678.15 (на 6 лютого-2710.91)962XPT10Платина-128634.17 (на 6 лютого-130312.01)964XPD10Паладій-55448.52 (на 6 лютого-56726.87)

Офіційний курс НБУ на 07.02.12 100 USD США - 798.9700 (на 6 лютого - 798.9700) 100 EUR - 1042.0167 (на 6 лютого - 1051.4445) 10 RUR - 2.6428 (на 6 лютого - 2.6422) Облікові курси банківських металів на 07.02.12 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 137183.15 (на 6 лютого - 140578.77) 961 XAG 10 Срібло - 2678.15 (на 6 лютого - 2710.91) 962 XPT 10 Платина - 128634.17 (на 6 лютого - 130312.01) 964 XPD 10 Паладій - 55448.52 (на 6 лютого - 56726.87)

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