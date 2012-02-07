ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 7 лютого

Економічні матеріали Українські ЗМІ Видання «Діло» в публікації «Уряд Азарова сьогодні повинен виплатити більш як півмільярда доларів» пише: перше погашення кредиту МВФ у розмірі 4,6 млрд. грн. (близько $580 млн.) заплановане на сьогодні. Це буде дебютна виплата за три з половиною роки відтоді, як Україна одержала перший транш Фонду.

http://delo.ua/finance/pravitelstvu-azarova-zavtra-predstoit-vyplatit-bolee-polumilli-173123/

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Також «Діло» в публікації «На Євро-2012 українські готелі піднімуть ціни в 30 разів» пише: видання провело експеримент і спробувало забронювати номер у готелі на період проведення в країні Євро-2012. Як з`ясувалося, вартість помешкання зросте мінімум у 3 – максимум у 30 разів.

http://delo.ua/ukraine/na-evro-2012-ukrainskie-oteli-podnimut-ceny-v-30-raz-173038/

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«Діло» в публікації «На обігрів дачі Януковича купили 172 тис. кубів газу» пише: для обігріву державної резиденції "Залісся", де Віктор Янукович з розмахом відсвяткував свій 60-річний ювілей, Держуправління справами купило 172 тис. кубометрів блакитного палива. На це з бюджету виділили майже 700 тыс. грн.

http://delo.ua/ukraine/na-obogrev-dachi-janukovicha-zakupili-172-tys-kubov-gaza-173130/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Податки готують до нової редакції», в якому пише: нові правила, які стосуються спрощеної системи оподаткування, діють лишень місяць, а в Партії регіонів пропонують знову їх змінити. Виробникам і продавцям ювелірних виробів хочуть повернути право сплати єдиного податку і ввести річний мораторій на перевірку малого бізнесу. Одночасно буде змінено критерії автоматичного повернення ПДВ, що, на думку експертів, спростить його отримання в оперативному режимі.

http://www.kommersant.ua/doc/1867418

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «РЗ відчепила 50 тис. вагонів», в якому пише: після сходу цистерн на Далекому Сході минулого тижня ВАТ "Російська залізниця" припинило роботу більш як 100 тис. вагонів, які обслуговували найбільших вантажовідправників. Учасники ринку заявили, що зупинка 10% всього російського вагонного парку співставна за наслідками з кризою 2008 року. В результаті переговорів монополії і російського Мінтрансу наприкінці минулого тижня кількість "зупинених вагонів" було скорочено до 50 тис. В Україні вбачають у цій забороні бажання влади потіснити українських виробників на російському ринку.

http://www.kommersant.ua/doc/1867608

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Видання «Економічні відомості» в публікації «Селу дадуть крихти» пише: з кожним роком Кабмін зменшує допомогу агровиробникам під весняні роботи. Якщо до кризи тільки дотації на добрива становили не менш як 300 млн. грн., то у 2012 р., видається, ця сума стане «всеосяжною» допомогою сектору. «Рятівне коло» Кабміну аграріям у весняно-посівній кампанії, за розрахунками видання, не перевищить 300 млн. грн. Це менш ніж 10% витрат, які належить зробити сільгоспвиробникам у зв`язку з пересіванням озимих культур.

http://markets.eizvestia.com/full/selu-dadut-krohi

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Також «Економічні відомості» публікують матеріал «Банки множать борги», в якому пишуть: фінустанови почали виходити на внутрішній ринок запозичень, розміщуючи свої облігації. Поки корпоративні розміщення, як вважають експерти, можуть бути лише технічними, оскільки реальний ринковий попит на боргові папери за нинішніх умов нереальний.

http://finance.eizvestia.com/full/banki-mnozhat-dolgi

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Газета «Сьогодні» в публікації «Війна сирів: Росія завдала першого удару» пише: сусіди погрожують цього тижня заборонити ввезення українських продуктів. Експерти вважають, що це знизить ціни в Україні.

http://www.segodnya.ua/news/14336080.html

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Також «Сьогодні» в публікації «Травми на льоду. Як одержати компенсацію» пише: українці, які постраждали через неприбраний сніг, ожеледь чи бурульки, як правило, не домагаються компенсації збитків через суд, бо не знають своїх прав і чіткого алгоритму дій. Проте така схема є.

http://www.segodnya.ua/news/14336006.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Росія активізує експансію в Україні… кредитами?» пише: співпраця з МВФ гальмується. У зв`язку з цим українська влада вивчає питання «кредитозамінника». Ним може стати «Ощадбанк Росії». Але така "зміна доданків" передбачає кремлівську експансію зі всіма наслідками, які з цього випливають...

http://economics.unian.net/rus/detail/119042

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Також сайт «УНІАН-економіка» в публікації «В портах час "Ч" - льодова кампанія» пише: українські порти працюють у наближених до бойових умовах льодової кампанії. Але це не заважає їм приймати і відправляти судна (Фоторепортаж)

http://economics.unian.net/rus/detail/118936

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Російські ЗМІ Видання «Ведомости» в публікації «VIP-чиновників хочуть пересадити з автомобілів на вертольоти» пише: щоб у столиці РФ було менше заторів, важливі чиновники замість автомобілів з мигалками могли б переміщатися у вертольотах - така ідея обговорюється в московському уряді.

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1496011/vertolet_vmesto_migalki

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Також «Ведомости» в публікації «Citi попередив клієнтів про «мирну революцію» в Росії» пишуть: новий президентський термін Володимира Путіна буде недовгим, а причиною його відходу стане «мирна революція» еліт - такий політичний прогноз щодо Росії дає Citi.

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1496007/uhabistaya_revolyuciya

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Видання «Известия» в публікації «Міненерго дало підсумкову відповідь на «Стратегію-2020» пише: підвищувати акцизи на бензин до 7-8 рублів і відмовлятися від експортних мит на нафту і нафтопродукти не можна, вважають у російському відомстві.

http://izvestia.ru/news/514427

(УНІАН)