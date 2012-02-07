Янукович відкрив чергову сесію парламенту (основні заяви)

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що в економічному плані 2012 рік для України буде дуже непростим.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив сьогодні у ВР, під час відкриття десятої сесії парламенту шостого скликання.

«З цієї трибуни заявляю відверто і чесно: в економічному плані цей рік буде дуже непростим», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За словами Президента, потрібно мінімізувати нові ризики світової економічної кризи, зміцнити наш національний економічний фундамент.

На переконання В.ЯНУКОВИЧА, досвід останніх двох років засвідчив, що для подальшого руху вперед нам потрібно сконцентруватися на власних силах та можливостях. За словами Президента, в центрі внутрішніх перетворень в Україні має стояти громадянин, його свободи та можливості, його соціальне забезпечення.

«Світова криза ще раз засвідчила, що немає в світі кращих і гірших, є сильні і слабкі духом, є впевнені у собі і є розгублені», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, наголосивши, що у 2012 році Україна остаточно має подолати комплекс меншовартості. «Це наше спільне завдання, його можна реалізувати лише за допомогою широкого порозуміння і консолідації», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

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Янукович заявляє, що уряд нерідко, пропонуючи зміни до Податкового кодексу, лобіює «вузькі інтереси»

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що уряд нерідко, пропонуючи зміни до Податкового кодексу, лобіює «вузькі інтереси».

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час виступу на відкритті десятої сесії Верховної Ради України шостого скликання.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що продовжується практика постійного внесення змін до Податкового кодексу. За його словами, уряд поряд зі змінами, які спрямовані на вдосконалення окремих норм Податкового кодексу, вносить пропозиції, в яких «прослідковується лобіювання вузьких інтересів у частині розширення податкових пільг».

В.ЯНУКОВИЧ наголосив: «Податкові правила мають бути однакові для всіх, і на цьому треба ставити крапку».

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що в податковій сфері першочерговим завданням має бути вдосконалення адміністрування податків. Він вважає, що має відбутися реформування «підходів та принципів діяльності органів державної податкової служби, які мають бути спрямовані насамперед на упередження порушень податкового законодавства». «Вимагаю від податківців та від інших контролюючих органів припинити тиск на бізнес», - наголосив Президент України.

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Влада не має права на помилку при ухвалені закону «Про ринок землі»

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що влада не має права на помилку при ухвалені закону «Про ринок землі».

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні під час відкриття десятої сесії парламенту шостого скликання.

Він підкреслив, що неодноразово наголошував на важливості належного формування законодавчої бази ринку земель сільськогосподарського призначення.

На цьому шляху, констатував Президент, зроблено перші кроки – прийнято Закон України «Про Державний земельний кадастр».

За його словами, реалізація на практиці його норм вперше за історію незалежності нашої держави дасть змогу вже цього року запустити у дію єдину інформаційну систему, яка міститиме відомості про усі землі, розташовані в межах державного кордону України.

«Залишається зробити останній і, мабуть, найтяжчий крок – прийняття законопроекту про ринок землі. І тут ми не маємо права на помилку. Даний закон має стояти на сторожі захисту прав простих селян – власників земельних паїв», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Він закликав депутатів пам’ятати, що українська земля – це не лише найдорожчий ресурс країни, а й тісно пов’язані з нею людські долі нинішнього і майбутнього поколінь.

«Сподіваюся, що ви відповідально підійдете до цієї справи, врахуєте та зробите правильні висновки із нашого досвіду та досвіду інших країн, які вже пройшли цим шляхом. Ще раз повторюю: ми не будемо йти поспіхом. Головне – підійти дуже виважено, з урахуванням інтересів селян. Це головний наш пріоритет», - сказав Президент.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня 2011 р. Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону «Про ринок земель».

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Янукович наголошує на важливості ухвалення закону про державну фінансову підтримку експортної діяльності

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ виступає за ухвалення Закону України «Про державну фінансову підтримку експортної діяльності».

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні у своєму виступі під час відкриття десятої сесії парламенту шостого скликання.

Президент зауважив, що дуже важливо ухвалити закон про підтримку експортної діяльності, оскільки він має забезпечити прозорість прийняття рішень експортно-кредитною установою, передбачати чітку процедуру визначення банків-кредиторів, яким будуть надаватися державні гарантії, критерії для визначення переліку товарів українського походження, яким буде надано фінансову підтримку.

Як повідомляв УНІАН, 20 грудня 2011 року Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект Закону «Про державну фінансову підтримку експортної діяльності» (№ 9373).

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Законопроект про комерційний облік теплової енергії буде найближчим часом подано до парламенту

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ обіцяє, що законопроект про комерційний облік теплової енергії буде найближчим часом подано до парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні під час відкриття десятої сесії парламенту шостого скликання.

За його словами, підготовка цього документу перебуває на завершальній стадії. Крім того, Президент повідомив, що «урядом підготовлено ряд інших законопроектів, які створюють більш прозорими і цивілізованими діяльність об’єднань співвласників багатоповерхових будинків».

«Вважаю за необхідне прийняти закони, що регулюють питання визначення прибудинкової території та оренди комунальних об`єктів», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

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Янукович закликає ВР запровадити новий механізм функціонування залізничного транспорту

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ закликає запровадити новий механізм функціонування залізничного транспорту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні під час відкриття десятої сесії парламенту шостого скликання.

Також, за його словами, необхідно запровадити інститут незалежного регулятора у транспортній сфері, створити законодавчу основу для діяльності морських портів.

«Для вирішення зазначених питань пропоную Верховній Раді розглянути законопроекти, що, зокрема, регулюють діяльність залізничного транспорту, інфраструктури морських портів», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

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Уряд готує зміни до держбюджету-2012 щодо перерозподілу регіональних інвестиційних субвенцій

Уряд готує зміни до державного бюджету на 2012 рік щодо перерозподілу регіональних інвестиційних субвенцій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ повідомив сьогодні у своєму виступі на відкритті десятої сесії парламенту шостого скликання.

Він зауважив, що зроблені кроки у впровадження бюджетної реформи в частині законодавчого закріплення засад для забезпечення прозорості та прогнозованості бюджетної політики мають знаходити своє практичне втілення під час її реалізації.

«Проте практика роботи над цьогорічним бюджетом продемонструвала застосування застарілих і непрозорих підходів до формування головного кошторису країни», - зауважив Президент.

«Це, насамперед, стосується використання ручного механізму розподілу коштів державної підтримки для регіонів», - пояснив В.ЯНУКОВИЧ.

Він вкотре наголосив, що кошти держбюджету між регіонами мають розподілятися на основі справедливих критеріїв, що об’єктивно враховують стан розвитку регіонів.

«У зв’язку з цим, за моїм дорученням, уряд готує зміни до державного бюджету України на 2012 рік, якими буде перерозподілено регіональні інвестиційні субвенції на зазначених засадах», - повідомив В.ЯНУКОВИЧ.

"У виконанні цього завдання розраховую на розуміння та підтримку депутатів", - сказав він.

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Зупинення господарської діяльності підприємців має відбуватись виключно за рішенням суду

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що зупинення господарської діяльності підприємців має відбуватись виключно за рішенням суду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні під час відкриття десятої сесії парламенту шостого скликання.

Він зауважив, що добре розуміє – у підприємців чимало нарікань на дії влади, на адміністративний тиск, перевірки.

«У січні я підписав доручення щодо недопущення таких дій. Очевидно прийшов час обмежити повноваження контролюючих органів. Слід покласти край можливостям зупинення господарської діяльності за рішенням чиновника», - сказав він.

Президент вважає, що такі рішення повинні прийматися виключно судом і лише за наявності достатніх та доведених підстав.

«Найближчим часом я також попрацюю разом з вами над тим, щоб правоохоронці змінювали ставлення до підприємців», - пообіцяв він.

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Янукович сподівається, що парламент найближчим часом розгляне його пропозиції до Митного кодексу

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сподівається, що парламент найближчим часом розгляне його пропозиції до Митного кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні під час відкриття десятої сесії парламенту шостого скликання.

Президент пообіцяв, що у 2012 році влада продовжить формувати «національний простір економічної свободи на основі взаємної відповідальності, чесності та партнерства влади і бізнесу».

Так, серед іншого, буде продовжена дерегуляція підприємницької діяльності. «Поступово, але неуклінно, ми будемо виводити економіку з «тіні». Велику роль в цьому питанні має відігравати і новий Митний кодекс. Розраховую на те, що парламент розгляне мої зауваження до нього та схвалить Митний кодекс вже найближчим часом», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ ветував Митний кодекс, ухвалений парламентом 3 листопада 2011 року, і вніс свої пропозиції щодо його доопрацювання. Крім іншого, він пропонує перенести на рік набуття чинності Митного кодексу, тобто на 1 січня 2013 року.

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Янукович виступає за впровадження в Україні з цього року справедливої системи адресної соціальної допомоги

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ виступає за впровадження в Україні з цього року справедливої системи адресної соціальної допомоги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ сказав сьогодні у своєму виступі на відкритті десятої сесії парламенту шостого скликання.

«Країна – це, як кажуть, не казарма, де всі отримають трохи і порівну. Кожен співвітчизник має відчути, що піклуються саме про нього і про його родину, а допомога має бути справедливою та добре прорахованою», - наголосив він.

Президент виступає за продовження внесення змін до законодавства для виведення Пенсійного фонду на рівень бездефіцитності. Він нагадав, що нещодавно було прийнято базовий закон щодо проведення реформи пенсійної системи. Зокрема, в ньому визначено заходи зі стабілізації фінансового стану Пенсійного фонду, механізм запровадження накопичувального рівня пенсійної системи.

Проте, на думку глави держави, для виведення бюджету Пенсійного фонду на рівень бездефіцитності, запровадження накопичувального рівня пенсійної системи та значного підвищення пенсійних виплат більшості пенсіонерів, парламент має цього року прийняти ще низку законів. Зокрема, ці закони мають стосуватись поступового перерозподілу ставки внеску на пенсійне страхування між роботодавцем та працівником, вдосконалення порядку призначення та індексації пенсій, створення рівних умов індексації пенсії незалежно від закону, за яким вона була призначена, звільнення солідарної пенсійної системи від невластивих для неї видатків (зокрема на фінансування дострокових та пільгових пенсій).

Водночас, наголосив В.ЯНУКОВИЧ, основним фактором у стабілізації бюджету Пенсійного фонду та підвищення доходів населення в цілому має стати прийняття Верховною Радою законів із легалізації зайнятості та доходів громадян.

«Їх підготовка залежить від прийняття парламентом Трудового кодексу. Це передбачено у проекті Національного плану дій на 2012 з реалізації Програми економічних реформ», - сказав він.

Президент також нагадав, що державним бюджетом на 2012 рік передбачено збільшення прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб з 820 грн. у січні до 884 грн. у грудні. Так само зросте й розмір мінімальної пенсійної виплати.

«Ми розуміємо, що це далеко не ті темпи, які б забезпечили безбідне життя пенсіонера. Водночас при найпершій нагоді, як тільки дозволить економічне зростання, ми будемо підвищувати соціальні стандарти, а отже й пенсійні виплати», - запевнив він.

Президент також висловився за те, аби саме цього року було відпрацьовано і розпочато впровадження дієвої та справедливої системи адресної соціальної допомоги.