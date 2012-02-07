Анонс на 8 лютого

* Глава КМДА Олександр Попов відвідає ДП «АНТОНОВ» та ознайомиться з діяльністю заводу.

* Під головуванням Прем`єр-міністра України Миколи Азарова відбудеться засідання Кабінету Міністрів України. Під час засідання Уряду планується проведення брифінгів за участю міністра охорони здоров`я Олександра Аніщенка та голови Держмитслужби Ігоря Калетника.

* Прес-конференція, присвячена результатам опитування Європейської Бізнес Асоціації щодо показників роботи митних органів у другому півріччі 2011 року. Учасники: Денис Шендрик, PricewaterhouseCoopers Ukraine, співголова Митного Комітету ЄБА; Олександр Лазарєв, Damco Ukraine, співголова Митного комітету ЄБА; Анна Дерев`янко, виконавчий директор ЄБА; Ірина Чернова, InMind.

* 10-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Підсумки українського ІТ-ринку 2011 року - тенденції. Прогнози розвитку IT-ринку на 2012 рік». Організатори: група компаній« DiaWest-Комп`ютерний світ ». Під час прес-конференції будуть розглянуті тенденції, тренди на ІТ-ринку 2011 року, лідери продажів за сегментами товарів, надана інформація про підсумки передноворічних продажів, результати корпоративних продажів компанії в 2011 році, зроблені прогнози розвитку ІТ-ринку на 2012 рік. Учасники: Анатолій Балюк, голова правління групи компаній «DiaWest-Комп`ютерний світ», Кирило Романенко, керівник «Департаменту системної інтеграції». Адреса: вул. Хрещатик, 4, конференц-зал.

* Круглий стіл на тему: «Перспективи авторинку 2012: перезапуск і розвиток», Питання: Чого очікувати авторинку України в 2012 році?; Перспективи завершення спеціального розслідування щодо імпорту автомобілів до України; фінансування покупок автомобілів: як підвищити платоспроможний попит і знизити витрати покупців, користуються позиками і лізингом; взаємодія автодилерів, банків, фінансових і страхових компаній в інтересах відновлення і розширення авторинку. Учасники: гендиректор Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Олег Назаренко, представники компанії «ВіДі Груп», Porsche Leasing, НАСК "Оранта" та ін.

* Прес-конференція на тему: «Сирна війна з Росією: наслідки для українського ринку». Учасники: керівник аналітичного відділу консалтингової компанії ААА Марія Колесник і експерт Українського клубу аграрного бізнесу Тарас Гагалюк.

* Круглий стіл на тему: «Ситуація з Ex.ua: що буде далі?». Організатор - газета «Известия в Україні». Запрошені: Володимир Поліщук, начальник Управління зв`язків з громадськістю МВС України, Артем Афян, керуючий партнер ЮК Юскутум (юридична компанія, яка захищає права Ex.ua), Володимир Бебешко, продюсер, Тетяна Попова, голова правління Інтернет Асоціації України.

* Відбудеться засідання Комітету ВРУ з питань свободи слова та інформації.

* Відбудеться засідання Комітету ВРУ з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики. Розглядатимуться питання: пропозиції Президента до Митного кодексу України; Пропозиції Президента до Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв`язку з прийняттям Митного кодексу України"; Пропозиції Президента України до Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо деяких питань сплати податків в умовах дії угоди про розподіл продукції» та ін.

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