Завтра Україну з офіційним візитом відвідає міністр закордонних справ Польщі

8 лютого ц.р. в Україні з офіційним візитом перебуватиме міністр закордонних справ Республіки Польща Радослав СІКОРСЬКИЙ.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.

У ході візиту у МЗС України відбудеться Пленарне засідання під головуванням міністра закордонних справ України Костянтина ГРИЩЕНКА та міністра закордонних справ Республіки Польща Р.СІКОРСЬКОГО.

По завершенні планується підхід до преси міністрів закордонних справ України і Польщі.

Департамент інформаційної політики МЗС України оголошує акредитацію представників ЗМІ на висвітлення заходів МЗС, пов’язаних з візитом до України Р.СІКОРСЬКОГО.