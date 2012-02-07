Завтра Україну з офіційним візитом відвідає міністр закордонних справ Польщі
19:24, 07 лютого 2012Різне
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8 лютого ц.р. в Україні з офіційним візитом перебуватиме міністр закордонних справ Республіки Польща Радослав СІКОРСЬКИЙ.
Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.
У ході візиту у МЗС України відбудеться Пленарне засідання під головуванням міністра закордонних справ України Костянтина ГРИЩЕНКА та міністра закордонних справ Республіки Польща Р.СІКОРСЬКОГО.
По завершенні планується підхід до преси міністрів закордонних справ України і Польщі.
Департамент інформаційної політики МЗС України оголошує акредитацію представників ЗМІ на висвітлення заходів МЗС, пов’язаних з візитом до України Р.СІКОРСЬКОГО.
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