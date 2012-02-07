Курс НБУ на 08.02.12

Офіційний курс НБУ на 08.02.12100 USD США - 798.9700 (на 7 лютого - 798.9700)100 EUR - 1047.6894 (на 7 лютого - 1042.0167)10 RUR - 2.6555 (на 7 лютого - 2.6428)Облікові курси банківських металів на 08.02.12 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-137422.84 (на 7 лютого-137183.15)961XAG10Срібло-2658.97 (на 7 лютого-2678.15)962XPT10Платина-129672.83 (на 7 лютого-128634.17)964XPD10Паладій-56087.69 (на 7 лютого-55448.52)

Офіційний курс НБУ на 08.02.12 100 USD США - 798.9700 (на 7 лютого - 798.9700) 100 EUR - 1047.6894 (на 7 лютого - 1042.0167) 10 RUR - 2.6555 (на 7 лютого - 2.6428) Облікові курси банківських металів на 08.02.12 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 137422.84 (на 7 лютого - 137183.15) 961 XAG 10 Срібло - 2658.97 (на 7 лютого - 2678.15) 962 XPT 10 Платина - 129672.83 (на 7 лютого - 128634.17) 964 XPD 10 Паладій - 56087.69 (на 7 лютого - 55448.52)

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