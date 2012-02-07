Курс НБУ на 08.02.12
19:31, 07 лютого 2012Різне
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Офіційний курс НБУ на 08.02.12100 USD США - 798.9700 (на 7 лютого - 798.9700)100 EUR - 1047.6894 (на 7 лютого - 1042.0167)10 RUR - 2.6555 (на 7 лютого - 2.6428)Облікові курси банківських металів на 08.02.12 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-137422.84 (на 7 лютого-137183.15)961XAG10Срібло-2658.97 (на 7 лютого-2678.15)962XPT10Платина-129672.83 (на 7 лютого-128634.17)964XPD10Паладій-56087.69 (на 7 лютого-55448.52)
Офіційний курс НБУ на 08.02.12
100 USD США - 798.9700 (на 7 лютого - 798.9700)
100 EUR - 1047.6894 (на 7 лютого - 1042.0167)
10 RUR - 2.6555 (на 7 лютого - 2.6428)
Облікові курси банківських металів на 08.02.12 за 10 тройських унцій (грн.)
959 XAU 10 Золото - 137422.84 (на 7 лютого - 137183.15)
961 XAG 10 Срібло - 2658.97 (на 7 лютого - 2678.15)
962 XPT 10 Платина - 129672.83 (на 7 лютого - 128634.17)
964 XPD 10 Паладій - 56087.69 (на 7 лютого - 55448.52)
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