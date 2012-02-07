ТОП-10 (7 лютого)

VS Energy International Ukraine визнано переможцем конкурсу з продажу "Чернівціобленерго"

Фонд державного майна України (ФДМУ) визнав VS Energy International Ukraine («ВС Енерджі Інтернейшнл Україна») переможцем приватизаційного конкурсу з продажу 45% держпакету акцій ПАТ "Чернівціобленерго".

Як передає кореспондент УНІАН, під час аукціонних торгів, що відбулися сьогодні, 7 лютого, між двома учасниками конкурсу з продажу держпакету "Чернівціобленерго" - ТОВ "Луганське енергетичне об`єднання" (ЛЕО) і VS Energy International Ukraine - було проведено 7-крокове підвищення ціни з розміром одного кроку в 650 тис. грн., в результаті VS Energy International Ukraine запропонувала за 45% "Чернівціобленерго" найвищу ціну у 70 млн. грн., що на 5 млн. грн. більше початкової ціни (65 млн. грн. – УНІАН).

До цього ФДМУ були розкриті цінові пропозиції учасників конкурсу, відповідно до яких ЛЕО запропонувала за 45% "Чернівціобленерго" 65 млн. 450 тис. грн., другий учасник конкурсу запропонував за пакет, що приватизується, 65 млн. 100 тис. грн.

Нагадаємо, на участь у конкурсі з продажу 45% держпакету акцій ПАТ "Чернівціобленерго" надійшло дві заявки - від ТОВ "Луганське енергетичне об`єднання" (ЛЕО) і VS Energy International Ukraine ("ВС Енерджі Інтернейшнл Україна"). Обидві компанії були допущені до участі в конкурсі.

Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна 14 грудня 2011 р. оголосив приватизаційний конкурс з продажу 45% держпакету акцій ПАТ «АЧ «Чернівціобленерго».

Конкурсні умови у даному конкурсі ідентичні конкурсним умовам з продажу держпакетів акцій інших енергокомпаній.

Довідка УНІАН. «Чернівціобленерго» в 2010 році скоротило чистий прибуток в 4,1 разу, порівняно з 2009 роком, – до 4,781 млн. грн. Статутний фонд «Чернівціобленерго» становить 14,195 млн. грн., номінал акції – 0,25 грн.

НАК «Енергетична компанія України» належать 70% акцій «Чернівціобленерго», VS Energy International N. V. (Нідерланди) – 21,97% акцій.

ТОВ «Луганське енергетичне об`єднання» входить до групи Energy Standart, яку контролює бізнесмен Костянтин ГРИГОРИШИН.

Група VS Energy контролюється російським бізнесменом Олександром БАБАКОВИМ.

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ФДМУ в травні почне приватизацію обл- і міськгазів

Фонд державного майна України (ФДМУ) має намір у травні 2012 року почати приватизацію пакетів акцій підприємств з газопостачання і газифікації (міськ- і облгазів), які перебувають у власності держави.

Відповідний наказ ФДМУ з планом-графіком виставляння на продаж у 2012 році газорозподільних і газопостачальних компаній (№145 від 27 січня 2012 року) обнародувано сьогодні на сайті відомства.

Згідно з документом, продаж компаній має початися в травні 2012 року, всього продажу підлягають 48 пакетів акцій від 1% до 26% статутного капіталу.

«На сьогоднішній день відбувається процес передачі акцій газових компаній Фонду державного майна, вже завершено передачу акцій 18 компаній», - говориться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України своєю ухвалою від 10 жовтня 2011 р. доручив НАК «Нафтогаз України» передати державні пакети акцій 48 підприємств з газопостачання і газифікації (міськ- і облгазів) зі статутного капіталу компанії Фонду держмайна України для їх подальшої приватизації.

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Міжнародні валютні резерви НБУ скоротилися до 31,4 млрд. доларів

Міжнародні валютні резерви Національного банку України (НБУ) в січні 2012 року скоротилися на 1,4%, або на 430,31 млн. дол., – до 31,364 млрд. дол.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Також повідомляється, що на 1 лютого п.р. у структурі резервів 29,712 млрд. дол. становила іноземна валюта, резервна позиція в МВФ – 0,3 млн. дол., спеціальні права запозичення – 101,7 млн. дол., золото – 1,55 млрд. дол.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародні валютні резерви Національного банку України у 2011 році скоротилися на 8%, або на 2,78 млрд. дол., – до 31 млрд. 794,59 млн. дол.

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Україна в січні скоротила транзит газу до країн Європи на 12,2%

ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України», за оперативними даними, в січні скоротила транзит природного газу до країн Європи на 12,2%, або на 1,226 млрд. куб. м, порівняно з аналогічним періодом 2011 року, до 8 млрд. 822,57 млн. куб. м.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДК «Укртрансгаз».

У повідомленні зазначається, що загальне транспортування газу газотранспортною системою України в січні скоротилося на 8,9%, порівняно з аналогічним періодом 2011 року, до 16 млрд. 324,12 млн. куб. м.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році Україна збільшила транзит природного газу до країн Європи на 5,9%, порівняно з 2010 роком, до 101,098 млрд. куб. м. Загальне транспортування газу газотранспортною системою України в 2011 році збільшилося на 4,7%, порівняно з 2010 роком, до 156,953 млрд. куб. м (зокрема для потреб України – 51,687 млрд. куб. м).

Довідка УНІАН. ДК «Укртрансгаз» є оператором газотранспортної системи України. Компанія експлуатує 37,1 тис. км. магістральних газопроводів і газопроводів-відведень.

Основною складовою газотранспортної системи ДК "Укртрансгаз" є мережа магістральних газопроводів і газопроводів-відведень, що є єдиним технологічним комплексом, який працює в безперервному робочому режимі. Загальна протяжність газопроводів (без урахування нових об`єктів), які експлуатує компанія, становить 37,1 тис. км, зокрема магістральних газопроводів - 22,2 тис. км і газопроводів-відведень - 14,9 тис. км. Кількість газорозподільних станцій становить 1449.

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Онищенко: Росспоживнагляд вимушений заборонити поставки сирів низки українських компаній

Головний санітарний лікар Російської Федерації Геннадій ОНИЩЕНКО заявив, що Росспоживнагляд вимушений ввести заборону на постачання до країни сирів низки українських компаній.

Як повідомляє ІТАР-ТАСС, за словами Г.ОНИЩЕНКА, під дію заборони потрапляють сири тих виробників, які зайняли неконструктивну позицію щодо розв’язання проблем своєї продукції.

Раніше Росспоживнагляд заявляв, що в українських сирах виявлено велику кількість пальмової олії. У свою чергу, в Держветслужбі України ці претензії назвали безпідставними, а прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ публічно спробував місцевий сир і похвалив його якість. Проте, голова Росспоживнагляду заявив, що чим більше його відомство досліджує зразків сиру українського виробництва, тим більше виявляється неприємних знахідок. Кількість і назви тих компаній, які виробляють сир і на які розповсюдиться заборона, Г.ОНИЩЕНКО уточнювати не став.

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ФДМУ у травні-липні виставить на продаж держпакети 48 міськ- і облгазів

Фонд державного майна України (ФДМУ) планує почати продаж державних пакетів акцій газорозподільних і газопостачальних підприємств у травні п.р.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ФДМУ, про це йдеться у затвердженому наказом Фонду № 145 від 27 січня 2012 р. плані-графіку виставляння на продаж даних підприємств.

Відповідно до затвердженого плану-графіку, у травні п.р. на продаж планується виставити держпакети ПАТ "Кримгаз" (23,99%), ПАТ "Сумигаз" (25,79%), ПАТ "Запоріжгаз" (25%), ПАТ "Луганськгаз" (26%), ПАТ "Тисменицягаз" (26%), ПАТ "Дніпропетровськгаз" (26%), ПАТ "Миколаївгаз" (25%), ПАТ "Херсонгаз" (20,83%), ПАТ "Полтавагаз" (26%), ПАТ "Київоблгаз" (8,24%), ВАТ "Гадячгаз" (26%), ПАТ "Кременчукгаз" (26%), ВАТ "Одесагаз" (4,97%), ПрАТ "Макіївкагаз" (1,62%), ПАТ "Харківміськгаз" (9,91%), ПАТ "Харківгаз" (17,7%).

У червні 2012 р. на продаж планується виставити ПАТ "Лубнигаз" (26%), ПАТ "Житомиргаз" (15,86%), ПАТ "Вінницягаз" (22,06 %), ПАТ "Івано-Франківськгаз" (25%), ПАТ "Чернівцігаз" (20,39%), ПАТ "Севастопольгаз" (25%), ПАТ "Рівнегаз" (7,6%), ПАТ "Закарпаттягаз" (6,34%), ПАТ "Львівгаз" (2,55%), ПАТ "Чернігівгаз" (13,25%), ПАТ "Бучачгаз" (3,87%), ПАТ "Кременецьгаз" (26%), ПАТ "Волиньгаз" (23,42%), ПАТ "Тернопільгаз" (0,71%), ПАТ "Тернопільміськгаз" (4,96%), ПАТ "Дніпрогаз" (1,2%).

У липні п.р. відповідно до затвердженого плану-графіку на продаж планується виставити ПАТ "Хмельницькгаз" (1%), ПАТ "Мелітопільгаз" (25%), ПАТ "Борщівгаз" (4,11%), ПАТ "Теребовлягаз" (26%), ПАТ "Коростишівгаз" (22%), ПАТ "Бережанигаз" (26,04%), ПАТ "Гусятингаз" (7,38%), ПАТ "Заліщикигаз" (1,51%), ПАТ "Збаражгаз" (7,59%), ПАТ "Монастириськгаз" (5,99%), ПАТ "Підволочиськгаз" (1,98%), ПАТ "Уманьгаз" (15,3%), ПАТ "Шепетівкагаз" (2,04%), ПАТ "Криворіжгаз" (7,01%), ПАТ "Чортківгаз" (2,7%), ПАТ "Зборівгаз" (10,97%).

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України своєю постановою від 10 жовтня 2011 р. доручив НАК «Нафтогаз України» передати державні пакети акцій 48 підприємств з газопостачання і газифікації (міськ- і облгазів) зі статутного капіталу компанії Фонду держмайна України для їх подальшої приватизації.

Як і у разі з енергозабезпечуючими і енергогенеруючими компаніями, держава залишить у своїй власності 25%-й пакет акцій міськ- або облгазу.

При цьому там, де НАК «Нафтогаз України» належить менш як 25% акцій міськ- і облгазу, ці пакети реалізовуватимуться повністю.

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Україна в січні імпортувала газ по 430 дол. і 397,5 дол.

Імпорт природного газу до України у січні 2012 року здійснювався за цінами 430 дол. і 397,47 дол. за 1 тис. куб. м.

Про це сказано в повідомленні Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, оприлюдненому на сайті відомства.

У повідомленні наголошується, що газ у січні ввозився до країни за десятьма контрактами: 397,47 дол. за 1 тис. куб. м – в першому випадку і 430 дол. за 1 тис. куб. м – в другому-десятому.

Коригуючий коефіцієнт для розрахунку рентної плати за природний газ у січні 2012 року збільшився на 1,2% – з 2,2303 до 2,2575.

Як повідомлялося з посиланням на дані Мінекономрозвитку, митна вартість січневих партій природного газу у 2011 році становила 264 дол. і 266,5 дол. за 1 тис. куб. м, лютневих і березневих - 263,04 дол. за 1 тис. куб. м, квітневих - 296, 280 і 297,58 дол. за 1 тис. куб. м, травневих - 280 і 297 дол. за 1 тис. куб. м, червневих - 280 і 297,58 дол. за 1 тис. куб. м, липневих - 280, 297,58 і 320 дол. за 1 тис. куб. м, серпневих - 320, 353,84 і 367 дол. за 1 тис. куб. м, вересневих - 353,84 і 367 дол. за 1 тис. куб. м, жовтневих - 353,84 і 367 дол. за 1 тис. куб. м, листопадових - 412 і 397,47 дол. за 1 тис. куб. м, грудневих - 412 і 397,47 дол. за 1 тис. куб. м.

Нагадаємо, ціна імпортного газу для України в першому кварталі 2011 року зросла до 264 дол. за 1 тис. куб. м порівняно з 252 дол. за 1 тис. куб. м у четвертому кварталі 2010 року. У другому кварталі 2011 року вона становила близько 297 дол. за 1 тис. куб. м, у третьому – близько 354 дол. за 1 тис. куб. м, у четвертому – близько 400 дол. за 1 тис. куб. м.

Окрім НАК «Нафтогаз України», природний газ до України імпортують хімічні підприємства бізнесмена Дмитра ФІРТАША, які одержують середньоазіатський газ через його компанію Ostchem Holding Ltd.

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Обсяг іноземних інвестицій в економіку Київщини сягає майже 1,8 млрд. дол.

Голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК зазначає, що обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку Київщини сягає майже 1,8 млрд. дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ПРИСЯЖНЮК заявив сьогодні під час сесії Київської обласної ради, звітуючи про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Київської області на 2011 рік.

За його словами, на Київщині найвищий серед інших регіонів держави рівень інвестицій, що припадає на одну людину.

«Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку області станом на 1 січня 2012 року за наростаючим підсумком склав майже 1,8 млрд. дол.», - сказав А.ПРИСЯЖНЮК, зазначивши, що за рахунок залучення інвестиційних коштів та введення нових об’єктів на Київщині було створено понад 50 тис. нових робочих місць.

Він також зауважив, що у регіоні впродовж 2011 року спостерігалося зростання обсягів промислового виробництва на 7,1% та іноземних інвестицій - майже на 10%.

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В основних аеропортах Європи під час Євро-2012 продаватимуть гривню В основних аеропортах Європи напередодні та під час проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року в обмінних пунктах продаватиметься українська національна валюта - гривня.

Як повідомляється на сайті Інформаційного центру “Україна-2012”, про це повідомив віце-прем`єр-міністр – міністр інфраструктури України Борис КОЛЕСНІКОВ.

Зазначається, що така можливість передбачена для зручності десятків тисяч вболівальників, які летітимуть в Україну.

Б.КОЛЕСНІКОВ підкреслив, що заради комфорту фанів були спрощені всі процедури, з усіма прикордонними пунктами на державному кордоні налагоджений зв`язок.

Він також додав, що недавно було досягнуто домовленості про те, щоб гості Євро-2012 перетинали державний кордон Україна-Польща лише раз - на боці Польщі, за спрощеною процедурою.

«Враховано навіть те, що в основних аеропортах західного світу в обмінниках буде продаватися гривня, щоб уникнути ситуації, коли в МА «Бориспіль» прилітає 10-15 тисяч закордонних гостей і вони одночасно намагаються купити місцеву валюту», - зауважив Б.КОЛЕСНІКОВ.

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Азербайджан тимчасово припинив постачання газу до Туреччини і Грузії

Експорт азербайджанського газу до Туреччини і Грузії тимчасово припинено у зв`язку з технічними несправностями на платформі, розташованій в районі родовища Шах-Деніз. Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на агентство Trend.

Поставки газу припинилися через спрацьовування автоматичної системи безпеки при проведенні планових профілактичних робіт на платформі. Подробиці події не повідомляються. Місцевий підрозділ британської компанії BP, яка є оператором родовища, розраховує завершити ремонт і відновити поставки палива до вечора 7 лютого.

Крім того, експорт газу до Туреччини скоротився з Ірану, також через технічні несправності. Щоденні поставки палива знизилися з 40 до 6-7 мільйонів кубометрів. Про це, як повідомляє Reuters, заявив прем`єр-міністр Туреччини Танер ЙИЛДИЗ. Анкара чекає відновлення поставок з Ірану в повному обсягу також до вечора 7 лютого. Внаслідок складнощів, що виникли, Анкара була вимушена припинити експорт палива до Греції.

Туреччина імпортує з Азербайджану близько 16 відсотків необхідного для країни газу - 6,6 мільярда кубометрів. Іран поставляє Анкарі 10 мільярдів кубометрів на рік. Найбільшим постачальником палива Туреччини є Росія, яка за минулий рік експортувала до цієї країни більш як 25 мільярдів кубометрів газу.

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