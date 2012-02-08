ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 8 лютого

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» у публікації «Російський інвестор звільняє працівників «Луганськтепловозу» пише: російський власник «Луганськтепловозу» «Трансмашхолдинг» почав масштабні скорочення персоналу. На підприємстві звільнення пояснюють фінансовими труднощами і скороченням витрат...

http://delo.ua/business/rossijskij-investor-uvolnjaet-rabotnikov-luganskteplovoza-173187/

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Також «Діло» у публікації «Фірташ почав знову імпортувати газ до України» пише: підконтрольна бізнесменові Ostchem Group імпортувала в січні 2012 року більше 800 млн. кубометрів газу. Митна вартість палива склала 430 доларів за тисячу кубометрів...

http://delo.ua/business/firtash-nachal-snova-importirovat-gaz-v-ukrainu-173194/

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«Діло» у публікації «З травня ФДМ почне продавати обл- і міськгази» пише: зараз завершується процес передачі акцій цих підприємств від "Нафтогазу" Фонду держмайна...

http://delo.ua/ukraine/s-maja-fgi-nachnet-prodavat-obl-i-gorgazy-173197/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Україна постала в новому світлі», в якому пише: посол Євросоюзу в Україні Жозе Мануель Пінту Тейшейра заявив про припинення фінансування реформи української державної служби. В Єврокомісії уточнили, що проблема має системний характер - зупинені всі програми бюджетної підтримки обсягом понад 160 млн. євро в рік.

http://www.kommersant.ua/doc/1868231

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Експортерам оголошують збір», в якому пише: експортерів металургійної та хімічної продукції можуть обкласти новим збором. Народний депутат від Партії регіонів Григорій Смітюх зареєстрував у Верховній раді законопроект про введення 1,5-процентного експортного збору для цієї продукції, кошти від якого пропонується спрямувати на соціальні потреби. Але учасники ринку вважають, що введення збору може зупинити дві ключові експортні галузі промисловості. А експерти зазначають, що прийняття закону загрожує санкціями СОТ щодо України...

http://www.kommersant.ua/doc/1868286

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Видання «Економічні відомості» у публікації «Росіяни прийшли до Чернівців» пише: група російського бізнесмена і екс-спікера Держдуми Росії Олександра Бабакова розширила свої енергетичні володіння в Україні покупкою електромереж Буковини...

http://markets.eizvestia.com/full/rossiyane-prishli-v-chernovcy

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Також «Економічні відомості» публікують матеріал «Нацбанк вирішив озолотитися», в якому пишуть: з 17 лютого набуває чинності постанова НБУ №497 (від 30 грудня 2011 р.), якою, серед іншого, стверджується нова редакція положення про здійснення банками операцій з банківськими металами (постанова НБУ № 325 від 6 серпня 2003 р.). Документ істотно розширює можливості регулятора щодо скуповування у банків золота, срібла, платини і металів платинової групи, виготовлених українськими виробниками...

http://finance.eizvestia.com/full/nacbank-reshil-ozolotitsya

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Газета «Сьогодні» у публікації «Кредитні авто відправлять на штрафмайданчик і віддадуть банку» пише: ті, хто взяв у кредит автомобіль і не поспішає за нього розраховуватися, скоро можуть про це пошкодувати. Уже в найближчі дні боржника може зупинити інспектор ДАІ і попросити покинути машину...

http://www.segodnya.ua/news/14336518.html

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Також «Сьогодні» у публікації «Поїзди, що йдуть до Києва, будуть висаджувати пасажирів і в Дарниці» пише: з 6 лютого поїзда Донецьк-Київ і Одеса-Київ почали робити зупинку на залізничному вокзалі на лівому березі столиці...

http://www.segodnya.ua/news/14336456.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Закон про ринок землі переписувати будуть вічно?..» пише: виходячи з аналізу внесених до законопроекту змін, можна констатувати, що зроблені вони на користь великих гравців ринку. Причому для корупційних схем створені певні лазівки...

http://economics.unian.net/ukr/detail/119230

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Також сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Велика грецька стіна врятує Європу?» пише: від Греції зараз залежить стан світових фінансових ринків, зокрема, доля Європейського Союзу в цілому. Однак уряд країни замість вирішення реальних питань вирішив відгородитися від насущних проблем зовсім не віртуальною стіною...

http://economics.unian.net/rus/detail/119231

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» у публікації «Як роздобути спиртне вночі» пише: в РФ за законом спиртне вночі придбати не можна, але в обхід закону можна. Наприклад, алкоголь можна отримати в подарунок, в оренду або в заставу...

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1497113/vodka_v_podarok

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Також «Ведомости» у публікації «Чому акціонер викуповує акції у міноритаріїв з дисконтом» пишуть: Рада директорів «Сьомого континенту» пояснила, чому основний власник компанії запропонував викупити акції у міноритаріїв за аномально низькою ціною. Директора очікують, що капіталізація роздрібної мережі продовжить падати...

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1497108/prodavaj_podesheveet

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Видання «Известия» в публікації «Газпром» заплатить 12 млн. рублів за красиву звітність» пише: за право написати річний звіт газового монополіста поборються піар-агентство, видавець галузевих журналів та інвестиційна компанія...

http://izvestia.ru/news/514584

(УНІАН)