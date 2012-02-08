Верховна Рада відмовилась декриміналізувати «статтю Тимошенко»

Верховна Рада України відмовилася декриміналізувати статтю 365 Кримінального кодексу, за якою засуджена екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного законопроекту «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо приведення національного кримінального законодавства у відповідність із Конвенцією ООН проти корупції», внесеного депутатом з фракції «БЮТ-Батьківщина» Дмитром ШВЕЦЕМ, проголосували лише 159 народних депутатів з 434, зареєстрованих в сесійній залі. Не голосували за проект фракції більшості.

Законопроектом передбачалося внесення змін до статті 365 Кримінального кодексу України, якими встановлено, що перевищення влади або службових повноважень, тобто умисне вчинення службовою особою дій, які явно виходять за межі наданих їй прав чи повноважень, якщо воно вчинене з метою одержання неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи у значному розмірі, карається виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до п`яти років, або позбавленням волі на строк від двох до п`яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п`ятдесяти до п`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Чинною редакцією Кримінального кодексу таке покарання встановлене за перевищення влади або службових повноважень, тобто умисне вчинення службовою особою дій, які явно виходять за межі наданих їй прав чи повноважень, якщо вони завдали істотної шкоди охоронюваним законом правам, інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам, інтересам юридичних осіб.

Пропонувалося також встановити, що в статті 365 ККУ неправомірною вигодою вважаються грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, що їх без законних на те підстав обіцяють, пропонують, надають або одержують безоплатно чи за ціною, нижчою за мінімальну ринкову. Неправомірна вигода вважається одержаною у значному розмірі, якщо її сума перевищує сто неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.