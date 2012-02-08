Іноземні лікарі найближчим часом обстежать Тимошенко

Іноземні лікарі найближчим часом проведуть обстеження стану здоров’я колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, яка відбуває покарання у Качанівській виправній колонії в Харкові.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр охорони здоров’я Олександр АНІЩЕНКО заявив сьогодні на прес-конференції.

«Можу сказати, що ми над цим працюємо і це найближчим часом буде», - сказав О.АНІЩЕНКО.

Говорячи про терміни, коли іноземні лікарі зможуть провести обстеження ю.тимошенко, міністр наголосив: «Це не тільки від нас залежить. Це залежить від наших іноземних колег. Я знаю, що це буде найближчим часом».

Водночас О.АНІЩЕНКО підкреслив, що Ю.ТИМОШЕНКО повинні обстежувати іноземні фахівці таких самих профілів, як і українські, які оглядають екс-прем’єра.

«Ми знаємо, які є діагнози, і такі профільні лікарі будуть», - підкреслив глава МОЗ.

Як повідомляв УНІАН, захист Ю.ТИМОШЕНКО наполягає її на незалежному медичному обстеженні, зокрема подав відповідні листи про допуск канадських та німецьких лікарів для обстеження стану здоров’я екс-прем’єр-міністра.

30 січня генеральний прокурор Віктор ПШОНКА провів нараду з керівництвом МЗС, Міністерства охорони здоров’я та Державної пенітенціарної служби України щодо створення міжнародної медичної групи з представників Канади, Німеччини та Червоного Хреста для обстеження Ю.ТИМОШЕНКО. За даними ГПУ, від Німеччини у складі групі – двоє представників, а від Канади та Червоного Хреста - по троє.

1 лютого голова фракції "БЮТ-Батьківщина", захисник Ю.ТИМОШЕНКО Андрій КОЖЕМ’ЯКІН повідомив, що комісія українських та іноземних лікарів до 8 лютого огляне екс-прем’єра.

Довідка УНІАН. 11 жовтня 2011 року Печерський районний суд Києва засудив Ю.ТИМОШЕНКО до 7 років позбавлення волі перевищення влади і службових повноважень під час укладення газових контрактів з Росією у 2009 році.

Апеляційний суд Києва 23 грудня залишив вирок у силі.

30 грудня Ю.ТИМОШЕНКО було етаповано із Київського СІЗО до Качанівської жіночої колонії №54 у Харкові.