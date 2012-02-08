АНОМАЛЬНА ПОГОДА: наслідки та ризики (оновлюється)

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Міністр надзвичайних ситуацій України Віктор БАЛОГА розпорядився додатково виділити Криму 7 одиниць спецтехніки для подолання наслідків негоди. Про це повідомляє прес-служба Ради міністрів Криму з посиланням на начальника кримського управління МНС Сергія ШАХОВА.

Спецтехніка прибула до Криму з Херсона, Миколаєва і Запоріжжя.

За словами С.ШАХОВА, 7 лютого працівники МНС і ДАІ звільнили зі снігового полону на дорогах півострова кілька автобусів і майже 500 машин, де знаходилися 1,5 тисячі чоловік, зокрема три породіллі. Вагітних доставили в лікарні.

Сніжні заноси є в Сімферопольському, Чорноморському, Джанкойському, Нижньогірському, Роздольненському і Ленінському районах. Там працює спецтехніка високої прохідності, на деяких ділянках рух транспорту перекритий.

«З резервів виділена достатня кількість техніки високої прохідності, вся вона заправлена і проблем з пальним немає. Надається допомога в заправці вантажних і легкових автомобілів, які потрапили в заноси. У деяких хур замерзло пальне, вони стоять на узбіччі, в кабінах водіїв працюють автономні обігрівачі», - повідомив прем`єр Криму Анатолій МОГИЛЬОВ.

Міністерство соціальної політики Криму спільно з кримським УМНС організувало пересувні пункти харчування для людей, що опинилися в дорожніх заторах.

Крім того, в автономії працюють близько 200 стаціонарних пунктів обігріву і харчування, ще 27 пунктів - у цілодобовому режимі.

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В Алушті хвилі Чорного моря в шторм, що досягав 6-7 балів, розбили набережну і змили частину пляжів. Про це кореспонденту УНІАН телефоном повідомив представник Алуштинської мерії.

«Пошкоджено покриття набережної - плитка і асфальт, плюс змито багато пляжів», - сказав співрозмовник агентства.

За його інформацією, постраждали так звані “центральна” і “західна” набережні.

Міська влада підраховує розмір завданого збитку.

В Управлінні МНС Алушти УНІАН підтвердили, що 7 лютого був шестибальний шторм.

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У Львові у зв’язку із сильними морозами почастішали випадки поривів на водогонах. Центральна диспетчерська служба міського комунального підприємства «Львівводоканал» щоденно фіксує 8-13 поривів на міських водогонах, повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

Вчора бригади підприємства виїжджали 13 разів, аби ліквідовувати пориви. Лише у двох випадках була припинена подача води на кілька годин до помешкань львів‘ян.

«Сьогодні одна бригада «Львівводоканалу» виїхала на допомогу Галицькій районній адміністрації для відігріву стояків у будинках центральної частини міста», - уточнили у компанії.

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Товщина льоду в Керченській протоці, яка розділяє території України і Росії, досягає 30 см, переправа «Крим - Кавказ» може відновити роботу тільки після зменшення швидкості штормового вітру на півострові, який другий день досягає 30 м/с.

«Руху на каналі зараз немає… Ми не працюємо через штормовий вітер, плюс ще протока покрита льодом з торосами. Товщина льоду в межах 30 сантиметрів. Коли вітер "впаде", ми з цим льодом справимося, якщо не буде переміщення. Якщо почнеться переміщення льоду в протоці, то й ми стоятимемо», - сказав керівник державної судноплавної компанії «Керченська поромна переправа» Микола КОВИРНИЧЕНКО кореспонденту УНІАН по телефону.

Цього року через негоду пороми між Кримом і Росією не ходили шість діб, зокрема 7-8 лютого.

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У Криму 55 тисяч жителів 81 села в 11 районах півострова залишаються без світла через сильний вітер, швидкість якого досягає 30 м/с, що пошкодив проводи.

Про це повідомляє прес-служба кримського управління МНС.

На ліквідації аварії працюють понад 300 електриків і майже 100 одиниць техніки.

Населення автономії - близько 2 мільйонів чоловік.

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У Краматорську через прорив теплотраси без тепла залишаються 14 будинків - ОДА

У Краматорську після прориву теплотраси 6 лютого без тепла залишаються 14 житлових будинків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької облдержадміністрації, теплопостачання цих будинків планується відновити до 12.00.

Як повідомляв УНІАН, 6 лютого о 17.00 у Краматорську стався прорив теплотраси, внаслідок якого тимчасово від теплопостачання було відключено 191 багатоповерховий житловий будинок, 4 лікарні, 6 шкіл і 5 дитячих садків.

6 лютого о 20.00 аварійні бригади ліквідували прорив теплотраси, після чого було розпочате поступове підключення будинків до тепла.

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Балога доручив відповідним службам МНС ретельно перевірити всю інформацію про загибель людей у період похолодання

Міністр надзвичайних ситуацій Віктор БАЛОГА доручив відповідним службам МНС ретельно перевірити всю наявну інформацію про загибель людей у період аномально низьких температур.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, метою такого поглибленого аналізу є з’ясування справжніх причин смерті людини у кожному випадку, щоб зробити обґрунтовані висновки про масштаб людських втрат від холодів і розробити додаткові заходи по їх запобіганню.

За словами В.БАЛОГИ, після різкого похолодання головним завданням сил МНС було швидке розгортання пунктів обігріву людей, недопущення інцидентів на об’єктах життєзабезпечення країни, рятувальні дії на шляхах і в місцях підвищеної небезпеки. «Потрібно було діяти негайно, щоб відвернути критичні сценарії. Як приклад зверну увагу на те, як по мірі посилення морозів зростало число встановлених МНС наметів для обігріву, де всі охочі могли одержати тепло, їжу і теплі речі. Спочатку їх було півтори тисячі, і щодня розгорталися нові. Зараз таких пунктів 3 361 по всій країні, туди за допомогою звернулося понад 100 тисяч людей», - сказав міністр.

З огляду на напруженість ситуації він не виключає, що при обліку людей, які померли в цей період, не були докладно з’ясовані справжні причини їхньої смерті. Таку статистику ведуть медичні установи, правоохоронні органи, соціальні служби і місцева влада, однак уже перша звірка даних показала, що причина переохолодження чи обмороження підтвердилася лише у 112 випадках.

Інколи людська смерть наставала через обставини, які напряму не пов’язані із дією холодів (наприклад, через не вчасно надану медичну допомогу), проте такі випадки також потрапляли в статистику втрат від переохолодження чи обмороження. У 90% випадків до загибелі від сильних морозів призвело зловживання спиртним. Результати об’єктивного вивчення причин смертей від морозів має озвучити Міністерство охорони здоров’я, йдеться у повідомленні.

«Важливо відповідально ставитися до оприлюднення таких даних, аж до кримінальної відповідальності, щоб у майбутньому не допускати спекуляцій на цій темі. Підкреслю: кожна смерть – це непоправне горе. Однак фахівцям потрібно скласти чітку картину, які насправді величини людських втрат від холоду. Адже нерідко траплялося так, що люди помирали не через люті морози, а через нехлюйство і холод у душах тих, хто за своїми посадовими обов’язками повинен подбати про старих, одиноких, безпритульних. Тому об`єктивні висновки, без істерик і панічних зойків, мають бути обов`язково враховані місцевою владою, соціальними службами, правоохоронцями, медиками, рятувальниками», - переконаний В.БАЛОГА.

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В Одеській області через погіршення погоди рятувальники МНС евакуюють людей з дунайських островів На спільній нараді керівництва Килійського району і Головного управління МНС України в Одеській області ухвалено рішення про евакуацію 24 жителів дунайських островів, які знаходяться на відстані 12-15 км від містечка Вилкового.

Про це сьогодні повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Одеській області.

«Підготовка до евакуації людей викликана різким погіршенням погоди у південних районах Одещини. Для виконання цього завдання керівництвом Управління МНС у Вінницькій області направлено до Вилкового екіпаж аероглісера МАРС-700», - зазначається у повідомленні.

У свою чергу, управління МНС України в Одеській області направило до міста Вилкове 7 пересувних електростанцій для забезпечення роботи лікарні, водозабору, школи і дитячого садочку, які знеструмлені через пошкодження на лініях електропередач, викликані сильним вітром.

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Моряки українських ВМС у Криму визволяють автомобілі, що потрапили в затори через снігові замети Моряки Військово-морських сили України визволяють автомобілі, що потрапили в затори через снігові замети на автошляху Сімферополь – Красноперекопськ.

Як повідомив УНІАН начальник прес-центру – прес-секретар командування українських ВМС, капітан 1-го рангу Олег ЧУБУК, до командувача ВМС ЗС України адмірала Віктора МАКСИМОВА з проханням про надання допомоги в розчистці доріг, доставці пального, визволенні із сніжного полону автомобілів звернулися представники керівництва Ради міністрів Автономної Республіки Крим.

Особливо складна ситуація склалася на ділянці між населеними пунктами Гвардійське і Трактове, де, за даними Головного управління МНС у АРК, у затор потрапило близько 200 автомобілів. За рішенням В.МАКСИМОВА, у готовність були приведені підрозділи Військ берегової оборони і частин оперативного забезпечення. У командному центрі флоту було розгорнуто оперативну групу на чолі з заступником начальника штабу українських ВМС полковником Сергієм ОСТРОВЕРШЕНКОМ.

За інформацією О.ЧУБУКА, о 23.10 7 лютого В.МАКСИМОВ віддав наказ відправити в район затору техніку, і о 23.25 два бронетранспортери БТР-80 і два автомобіля КрАЗ-2362 на чолі з заступником начальника Центру військ берегової оборони полковником Сергієм ПАСІЧНИКОМ вирушили до місця стихійного лиха. З метою обігріву людей в вантажівках моряки взяли с собою ковдри, термоси, дрова тощо.

Практично всю ніч флотські КрАЗи пробивали дорогу, накатували колію, разом з двома БТР-80 надавали допомогу в буксируванні автомобілів. Станом на 9.30 вони продовжували надавати допомогу потерпілим водіям, які потрапили у затор.

Тим часом, як додав прес-секретар, о 5-й ранку в Сімферополь з військової частини, що базується в селищі Перевальне, прибули 4 заправники пального на базі автомобіля «Урал». Вранці 8 лютого два з них, наповнені бензином і дизельним пальним, вирушили до місця події з метою доставки пального власникам автомобілів, які всю ніч, відмовляючись залишати транспортні засоби, обігрівалися завдяки працюючим двигунам.

Крім того, рішенням командувача ВМС ЗС України, дві вантажівки марки КрАЗ і 5 вантажівок «Урал» підвищеної прохідності виділені для доставки ремонтних бригад «Крименерго» до місць пошкодження електромереж, за семи маршрутами. Решта техніки перебуває в готовності виконати поставлене завдання, зазначив О.ЧУБУК.

Також рішенням адмірала В.МАКСИМОВА, з 7 лютого у Сімферополі в складі оперативного штабу АРК працює представник командування ВМС України капітан 1-го рангу Ігор МАТУС.

Командувач флоту вранці 8 лютого також відбув до Сімферополя для участі у оперативній нараді в Раді міністрів АРК.

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У Запорізькій області 400 чоловік третю добу залишаються без питної води через аварію У Запорізькій області 400 чоловік третю добу позбавлені централізованого питного водопостачання через порив на водоводі.

Як повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Запорізької облдержадміністрації, аварія на водопроводі сталася 6 лютого в с. Приморське Василівського району.

«У зв`язку з аварійними роботами на водоводі 6 лютого без водопостачання залишилися жителі 170 будинків (400 чоловік) приватного сектору. Роботи з відновлення водопостачання проводить комунальне підприємство Приморської сільради «Славута»», - зазначили в управлінні ОДА. Поки що відновити централізоване водопостачання не вдалося.

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Пік морозів очікується наприкінці поточного тижня - Азаров

Пік морозів очікується наприкінці поточного тижня, заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ, відкриваючи засідання Кабінету міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, він сказав: «Гідрометцентр уточнив прогноз і попереджає, що пік морозів очікується на кінець поточного тижня. Тому всі, кому я доручав вирішення цієї проблеми, повинні ще більше мобілізуватися».

За словами прем’єра, він дасть доручення провести селекторну нараду з керівниками регіонів і «спитати з тих, у кого в регіоні найбільші ризики, і максимально врахувати пропозицію щодо допомоги регіонам у зв’язку із аномальними морозами».

«Насправді, все залежить від того, як на землі, у конкретному місті, селищі поставлена справа, наскільки підготовлені і не байдужі працівники, як практично надають допомогу людям. Хто як діяв у цій екстремальній ситуації, ми обов’язково і принципово оцінимо згодом. Зараз головне - дійти до кожного громадянина, який потребує допомоги, врятувати людей», - наголосив М.АЗАРОВ.

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В Україні через негоду знеструмлено понад 130 населених пунктів - МНС

Протягом дня 7 та в ніч на 8 лютого внаслідок несприятливих погодних умов (сніг, пориви вітру) через спрацювання систем захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 134 населених пунктів в АР Крим, а також в Одеській і Херсонській областях.

Як повідомляє прес-служба Міністерства надзвичайних ситуацій України, зокрема, у Криму без електропостачання залишилися 108 населених пунктів, у Херсонській області - 11, в Одеській – 15.

До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

Для забезпечення доставки аварійно-відновлювальних бригад до місць проведення робіт у важкодоступних районах АР Крим від МНС залучено 9 одиниць техніки високої прохідності.

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У Криму продовжили штормове попередження, Керченська протока закрита для кораблів

У Криму в середу, 8 лютого, на півострові збережеться північно-східний вітер, пориви якого досягатимуть 30 метрів за секунду, Керченська протока закрита для проходження суден, переправа «Керч-Кавказ» не працює.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі кримського управління МНС.

За інформацією відомства, в протоці на якірних стоянках знаходяться 125 суден.

Температура повітря вдень становить 3-8 градусів морозу.

ДАІ і МНС просять жителів Криму і туристів не виїжджати за межі населених пунктів, оскільки на дорогах сніжні перемети.

Рятувальники за допомогою спецтехніки 7 лютого звільнили зі снігового полону понад 170 автомобілів, в яких знаходилися майже 600 людей.

Станом на сьогоднішній ранок, у Криму знеструмлено 108 населених пунктів.

Півострів уже третій тиждень живе в умовах штормового попередження.

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У Красногвардійському районі Криму через сніговий замет у заторі залишаються 60 автомобілів і два рейсові автобуси

У Красногвардійському районі Криму через сніговий замет у заторі залишаються 60 автомобілів і два рейсові автобуси.

Як повідомляє прес-служба Міністерства надзвичайних ситуацій України, 7 лютого внаслідок погіршення погодних умов (сильний вітер 30-35 м/с) на автодорозі державного значення Арм’янськ – Сімферополь, на трьох окремих ділянках, через снігові перемети утворилися затори автотранспорту. Так, на ділянці біля с. Журавлівка через перемет довжиною 3,5 км в затор потрапило 120 од. техніки, о 20.00 бійці МНС за допомогою спеціальної техніки розчистили перемет і ліквідували затор.

На ділянці між селами Сумське та Симоненко утворився перемет довжиною 10 км в затор потрапило 60 машин, о 4.00 затор було ліквідовано.

На ділянці між селами Симоненко і Трактове (Красногвардійський район) залишається розчистити 3 км дороги, де знаходиться 60 автомобілів та 2 рейсові автобуси. З метою запобігання загибелі людей від переохолодження в селі Трактове розгорнуто пункт обігріву, до якого було направлено 17 пасажирів рейсових автобусів.

До розчищення доріг та звільнення автотранспорту із заторів всього залучено 26 од. техніки та 71 осіб, в тому числі від МНС - 14 од. техніки та 38 осіб.

Загальну координацію дій здійснювало Головне територіальне управління МНС в АР Крим.

(УНІАН)