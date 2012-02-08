ТОП-10 (8 лютого)

Україна одержує на кордоні з Росією 460 млн. куб. м газу замість 510 - Бойко

Україна у зв`язку з погодними умовами одержує на кордоні з Росією лише 460 млн. кубометрів газу замість 510, як це передбачено контрактом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій БОЙКО перед засіданням Кабінету міністрів.

«Враховуючи аномально холодну погоду в Росії, у нас до західних кордонів (можливо, міністр обмовився, маючи на увазі україно-російський кордон, тобто східний кордон України -ред.) доходить менше газу, ніж необхідно за технічною угодою. Йде дуже великий відбір усередині Росії», - сказав Ю.БОЙКО.

Він зазначив, що на сьогодні «має бути 510 млн. кубів за технічною угодою, а у нас - 460».

«Але, враховуючи, що ситуація в Європі складна, ми збільшили підйом газу з наших газових сховищ і додатково віддали, наприклад, на Туреччину 11 млн. кубів на добу. Таким чином, ми допомагаємо Європі», - підкреслив Ю.БОЙКО.

Він зазначив, що ці дії узгоджуються з контрактом про поставки газу між Україною і Росією.

Як повідомляв УНІАН, 2 лютого НАК «Нафтогаз України» заявив, що «збільшення споживання природного газу в Україні, пов`язане зі значними морозами, компенсується виключно за рахунок відбору газу з українських підземних газосховищ».

Це повідомлення НАК пролунало на фоні заяви гендиректора «Газпром експорту» Олександра МЕДВЕДЄВА з приводу скорочення експорту російського газу до Європи (про 7% зниження поставок заявила Польща, Італія одержує на 20% менше від заявленого, Австрія і Словаччина - на 30%): «Сидячи на транзитних трубах, Україна відбирає зараз газ... значно більше від контрактних обсягів».

Нагадаємо, заступник голови правління "Газпрому" Олександр МЕДВЕДЄВ у четвер, 2 лютого, сказав, що у зв`язку із суворою зимою компанія, навпаки, максимально наростила поставки до Європи - їх добовий обсяг відповідає 180 мільярдам кубометрів газу.

4 лютого заступник голови правління холдингу "Газпром" Андрій КРУГЛОВ заявив, що Росія на декілька днів знизила поставки газу до Західної Європи в обсязі до 10%, але потім обсяги газу, що поставляється, повернулися до показників, передбачених контрактом.

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Базова інфляція в січні в Україні склала 0%, проти січня 2011 року - 6,6%

Базова інфляція (базовий індекс споживчих цін) в Україні в січні 2012 року проти грудня 2011 склала 0%.

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За даними Держстату, в січні 2012 року показник базової інфляції проти січня 2011 року склав 6,6%.

Базова інфляція виключає короткострокові нерівномірні зміни цін під впливом окремих чинників, які носять адміністративний, подієвий, а також сезонний характер. Здебільшого йдеться про цінову динаміку, яка не враховує зміни цін на продовольство та енергоносії.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в січні 2012 року порівняно з груднем 2011 року склала 0,2%, проти січня 2011 року – 3,7%.

Довідка УНІАН. В Україні інфляція в грудні 2010 року порівнянні з листопадом 2010 року склала 0,8%, з початку 2010 року (до грудня 2009 року) – 9,1%.

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Торги з продажу "Вінницяобленерго" перенесено на 13 лютого

Приватизаційний конкурс з продажу 50% державного пакета акцій ПАТ "Вінницяобленерго" перенесено на 13 лютого 2012 р., повідомляє офіційне видання Фонду державного майна України (ФДМУ) "Відомості приватизації".

Як зазначає видання ФДМУ, початок конкурсу заплановано на 9:00.

Нагадаємо, заплановане на 3 лютого засідання конкурсної комісії з продажу 50% держпакета акцій ПАТ "Вінницяобленерго", на якому в ході аукціонних торгів мав бути визначений покупець даного пакета, не відбулося через відсутність кворуму.

13 лютого на 11:00 також заплановано проведення конкурсу з продажу 50% "Закарпаттяобленерго", торги по якому також раніше не відбулися через відсутність кворуму в конкурсній комісії.

Як повідомляв УНІАН, ФДМУ допустив до участі в конкурсі з продажу 50% держпакета акцій ПАТ "Вінницяобленерго" всі три компанії, що подали заявки на конкурс, - ТОВ «Луганське енергетичне об`єднання» ("ЛЕО"), VS Energy International Ukraine ("ВС Енерджі Інтернейшнл Україна") і ПАТ "Львівобленерго".

ФДМУ 14 грудня 2011 р. оголосив приватизаційний конкурс з продажу 50% держпакета акцій ПАТ "Вінницяобленерго".

Початкова вартість пакетів акцій ПАТ "Вінницяобленерго", що виставляються на продаж, становить 167 млн. 650 тис. грн.

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Трьом українським підприємствам заборонили ввозити сири до Росії

Москва. Росспоживнагляд обнародував на своєму сайті інформацію про заборону ввезення сирів трьох українських підприємств.

«На споживчому ринку Російської Федерації в обороті знаходяться сири виробників ПП КФ «Прометей» (Україна, Чернігівська область), АТ «Пирятинський сирзавод» (Україна, Полтавська область), ТОВ «Гадячсир» (Україна, Полтавська область), що не відповідають встановленим вимогам Федерального Закону «Технічний регламент на молоко і молочну продукцію» від 12.06.08 № 88-ФЗ за вмістом рослинних жирів і без вказівки їх на етикетці продукту», - сказано в повідомленні.

Повідомляється, що ця продукція знаходилася в обороті на території м. Москви, Орловської і Ростовської областей, Республіки Дагестан.

Глава Росспоживнагляду Геннадій ОНІЩЕНКО доручив розглядати можливість кваліфікації відповідних протиправних дій, пов`язаних з введенням споживачів в оману, за ст. 14.7 КОАП «Обман споживачів», а також (за наявності підстав) складати протоколи про адміністративне правопорушення за статтями 14.43-14.46 КОАП.

«З метою недопущення надходження на споживчий ринок Російської Федерації фальсифікованої продукції і забезпечення продовольчої безпеки в Російській Федерації припиняю ввезення на територію Російської Федерації та оборот на території Російської Федерації сирів вказаних українських виробників», - йдеться казано в листі Г.ОНІЩЕНКА, надісланому керівникам відомства в регіонах РФ.

Наголошується, що рішення базується на результатах вибіркових лабораторних досліджень зразків сирів виробництва України.

Нагадаємо, глава Росспоживнагляду Геннадій ОНІЩЕНКО заявив у ЗМІ, що відомство з 7 лютого вводить заборону на ввезення до Росії сирів деяких українських виробників, які зайняли неконструктивну позицію у вирішенні проблеми якості даної продукції.

Глава Росспоживнагляду зазначив, що під час перевірок, проведених у 62 суб`єктах РФ, було відібрано 178 зразків української продукції, з них 38 не відповідали встановленим нормативам "за жирокислотним складом жирової частини продукту".

У той же час, Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України заявляє, що не одержувала офіційної інформації про введення Росспоживнаглядом заборони на постачання в Росію українських сирів.

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Російська «Татнефть» удвічі знизила суму позову до України з приводу «Укртатнафти»

Російська нафтова компанія «Татнефть» удвічі знизила суму позовних претензій до України в рамках судового позову з приводу «Укртатнафти» (НПЗ м. Кременчук, Полтавська обл.).

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ журналістам у середу.

За його словами, на сьогодні в міжнародному арбітражі проходить стадія обміну аргументами і запереченнями.

«Принаймні, сума позову від «Татнефти» вже зменшена вдвічі», - сказав він.

Нагадаємо, сума позовних вимог - 2,4 млрд. дол. США. Дата подачі позову – 23 травня 2008 року.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2009 року ПАТ «Укртатнафта» (Кременчуцький НПЗ, Полтавська обл.) оскаржило в Господарському суді Полтавської області законність володіння компанією «Татнефть» (Татарстан, Російська Федерація) 8,6% акцій ЗАТ.

За словами начальника юрдепартаменту "Укртатнафти" Валерія КОРНЕЛЯКА, причиною подачі позову до суду є порушення «Татнефтью» договору купівлі-продажу вказаного пакета акцій, відповідно до якого татарстанський акціонер мав внести до статутного капіталу «Укртатнафти» нафтові родовища, а не грошовий внесок.

11 лютого 2010 року Вищий господарський суд залишив у силі рішення Господарського суду Полтавської області від 3 листопада 2009 року, який визнав незаконним придбання компанією «Татнефть» 8,6135% акцій ПАТ «Укртатнафта».

На початку 2011 року компанія «Татнефть» оскаржила в міжнародному арбітражі рішення українських судів про незаконність придбання компанією 8,6135% акцій ПАТ «Укртатнафта» (Кременчуцький НПЗ, Полтавська обл.).

ПАТ «Укртатнафта» створене в 1994 році відповідно до указів президентів України і Татарстану на базі Кременчуцького НПЗ. Проектна потужність підприємства складе 18,6 млн. тонн переробки нафти за рік.

Основними акціонерами «Укртатнафти» є НАК «Нафтогаз України» і ТОВ «Корсан».

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Клименко: ДПСУ продовжила мораторій на перевірки малого бізнесу

Державна податкова служба подовжить мораторій на перевірки малого бізнесу. Дрібних підприємців не турбуватимуть не тільки у першому, а й у другому кварталі 2012 року. Про це повідомив Голова ДПСУ Олександр КЛИМЕНКО сьогодні після засідання Кабінету Міністрів.

Він підкреслив, що діючий мораторій на перевірки безумовно виконується. «Жоден інспектор чи податковий міліціонер не відвідав жодного ринку або інше місце, де працюють підприємці. Малий бізнес взяв участь у створенні нової спрощеної системи оподаткування, а згодом отримав адаптаційний період для впровадження у своїй роботі нових вимог закону», - зазначив О.КЛИМЕНКО.

Крім того, продовжується скорочення кількості перевірок інших суб’єктів господарювання. План на перший квартал передбачає, що перевірятимуть тільки 2 тис. підприємств.

Позаминулого року в Україні відбулося 23 тисячі перевірок, у 2011 – 12 тисяч, у 2012 році – заплановано провести 8 тисяч перевірок.

«Тобто за рік фіскальний контроль зменшився майже втричі, і при цьому став якіснішим. Впроваджена система пошуку суб’єктів тіньової економіки дозволяє знаходити порушників дистанційно, виключно аналітичними методами. Не турбуючи при цьому сумлінних платників. І надалі ми будемо розвивати, в першу чергу, безконтактні способи моніторингу», - зауважив О.КЛИМЕНКО.

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Білорусь може запровадити заборону на ввезення українських сирів

Білорусь може запровадити заборону на ввезення українських сирів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомила сьогодні журналістам перший заступник міністра сільського господарства та продовольства Білорусі Надія КОТКОВЕЦЬ.

«Скоріш за все, ми підтримаємо рішення російських служб. Питання обговорюватиметься білоруськими ветслужбами», - сказала Н.КОТКОВЕЦЬ. Водночас Н.КОТКОВЕЦЬ не сказала - чи є в Білорусі зараз якісь претензії щодо якості українських сирів.

Як повідомляв УНІАН раніше, голова Росспоживнагляду Геннадій ОНИЩЕНКО заявив, що Росія з 7 лютого вводить заборону на ввезення сирів окремих українських виробників.

У ході перевірок, проведених у 62 суб`єктах Росії, було відібрано 178 зразків українських сирів, із них 38 не відповідали встановленим нормативам за жирокислотномим складом.

Сьогодні Росспоживнагляд оприлюднив на своєму сайті інформацію про заборону ввезення сирів трьох українських підприємств – ПП КФ «Прометей» (Чернігівська область), АТ «Пирятинський сирзавод» (Полтавська область), ТОВ «ГАДЯЧСИР» (Полтавська область).

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«Нафтогаз» і GANOPE домовилися про розробку родовищ у Єгипті

У вівторок, 7 лютого, НАК «Нафтогаз України», Міністерство нафти Арабської Республіки Єгипет і Єгипетська державна компанія GANOPE (Ganoub EL-Wadi Holding Petroleum Company) підписали концесійну угоду про розвідку і подальшу експлуатацію двох нафтових блоків Wadi Mahareeth №8 і №9, що розташовані у Східній пустелі Єгипту.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ України, опублікованому на сайті відомства.

У повідомленні зазначається, що площа концесійної території становить більш як 20 тис. кв. км.

Також у повідомленні йдеться, що даний проект здійснюється в рамках державної програми диверсифікації джерел поставок вуглеводнів до України.

Нагадаємо, 13 грудня 2006 року між Арабською Республікою Єгипет, Єгипетською Генеральною Нафтовою Корпорацією і НАК «Нафтогаз України» було укладено Концесійну угоду на проведення нафтової розвідки і розробки запасів вуглеводнів східного блоку Алам Ель Шавіш Іст у Західній Пустелі АРІ загальною площею 994 кв. км.

За час реалізації проекту компанією пробурені 12 пошукових і 2 розвідувальні свердловини. Відкрито 5 родовищ вуглеводнів. Сумарні запаси видобутку нафти і газу на трьох родовищах оцінюються в 10 млн. тонн умовного палива. Проводиться оцінка запасів на двох інших родовищах.

НАК «Нафтогаз України» продовжує здійснювати організаційно-правові заходи і виконувати дослідницькі і технологічні роботи на родовищах з метою нарощування видобутку нафти і газу.

GANOPE є державною єгипетською компанією, яка володіє ексклюзивними концесійними правами на всій території Південного Єгипту.

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ХМЗ відновить виробництво з 27 лютого

На Херсонському машинобудівному заводі (ХМЗ) виробничий процес буде відновлений з 27 лютого цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у вівторок, 7 лютого, на зустрічі з трудовим колективом ХМЗ заявив власник підприємства Олександр ОЛІЙНИК.

"Юристи вивчили ситуацію із судовим процесом з приводу майна підприємства і повідомили мені, що законного механізму відняти майно ХМЗ у нинішнього власника немає. Тому я прийняв рішення, не чекаючи закінчення судового процесу, про те, що з 27 лютого ми відновлюємо виробництво на заводі", - сказав О.ОЛІЙНИК.

Також власник ХМЗ зазначив, що в портфелі замовлень підприємства є контракти на виробництво понад 20 комбайнів "Скіф".

Як повідомляв УНІАН, з 5 грудня 2011 року виробничий процес на ХМЗ був зупинений і всі працівники підприємства офіційно відправлені в оплачувані відпустки.

14 грудня 2011 року колегія суддів Господарського суду Херсонської області за позовом першого заступника прокурора Херсонської області на користь держави в особі облуправління Пенсійного фонду України скасувала рішення цього ж суду від 25.06.2007 р. про мирову угоду між ВАТ «Херсонські комбайни», комітетом кредиторів ВАТ і ТОВ «Херсонський машинобудівний завод», який приймав на себе боргові зобов`язання вказаного ВАТ.

Судові засідання за апеляцією керівництва ХМЗ на рішення колегії Херсонського обласного госпсуду від 14 грудня 2011 року відбулися в Одеському апеляційному господарському суді 16 січня і 2 лютого. Чергове засідання призначене на 28 лютого.

Довідка УНІАН. ТОВ “Херсонський машинобудівний завод” було створене на базі виробничих потужностей ВАТ “Херсонські комбайни” в 2006 році. Після мирової угоди всі активи ХМЗ перейшли до ТОВ «НВП «Херсонський машинобудівний завод».

Підприємство спеціалізується на виробництві складної сільськогосподарської техніки. Підприємство - єдиний в Україні виробником зернозбиральних комбайнів “Славутич”. З 2012 року підприємство повністю перейшло на випуск комбайнів нового покоління «Скіф».

ТОВ «НВП «ХМЗ» входить у структуру ТОВ “НВП “БілоцерківМАЗ“ (Біла Церква).

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Єврокомісія пропонує спростити отримання фінансів із європейських фондів

Єврокомісія пропонує спростити правила отримання фінансування з європейських фондів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, відповідні пропозиції, схвалені сьогодні, включають в себе близько 120 змін до існуючих правил отримання фінансування з європейських фондів для малого і середнього бізнесу, міст та регіонів, студентів, науковців тощо.

“Кожна тематична пропозиція на наступний бюджетний період (з 2014 по 2020 рік – УНІАН) включає елементи спрощення”, - заявив комісар ЄС з питань фінансових програм та бюджету Януш ЛЕВАНДОВСКІ.

Разом з тим, як зазначили у прес-службі Єврокомісії, європейські правила отримання фінансування з фондів ЄС досить часто доповнюються правилами на національному рівні, тому саме по собі спрощення правил на європейському рівні не зможе досягти поставлених цілей без спрощення процедур на національному рівні.

Серед пропозицій Єврокомісії – спрощення процедури оформлення фінансування з фондів ЄС, зменшення кількості аудиторських перевірок, зменшення максимального періоду розгляду проектів з 350 до 250 днів.

Пропозиція Єврокомісії буде передана для затвердження до Європарламенту та Ради ЄС.

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