Курс НБУ на 09.02.12

Офіційний курс НБУ на 09.02.12100 USD США - 798.9900 (8 лютого - 798.9700)100 EUR - 1060.5793 (8 лютого - 1047.6894)10 RUR - 2.6908 (8 лютого - 2.6555)Облікові курси банківських металів на 09.02.12 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-139263.96 (8 лютого-137422.84)961 XAG 10 Срібло-2746.13 (8 лютого-2658.97)962XPT10Платина-131753.45(8 лютого-129672.83)964XPD10Паладій-56408.69 (8 лютого-56087.69)

Офіційний курс НБУ на 09.02.12 100 USD США - 798.9900 (8 лютого - 798.9700) 100 EUR - 1060.5793 (8 лютого - 1047.6894) 10 RUR - 2.6908 (8 лютого - 2.6555) Облікові курси банківських металів на 09.02.12 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-139263.96 (8 лютого-137422.84) 961 XAG 10 Срібло-2746.13 (8 лютого-2658.97) 962XPT10Платина-131753.45(8 лютого-129672.83) 964XPD10Паладій-56408.69 (8 лютого-56087.69)

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