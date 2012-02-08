Анонс на 9 лютого

* Перший віце-прем`єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій Клюєв проведе засідання Міжвідомчої комісії з питань протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств.

* Відбудеться засідання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

* Відбудеться засідання НКРЕ.

* Відбудеться публічна дискусія на тему: «Private Banking: результати дослідження ринку PB (2008-2010 рр.). та перспективи його розвитку в Україні». Організатори - міжнародна консультаційна компанія КПМГ і Клуб приватного банківського обслуговування під егідою Форуму Провідних Міжнародних Фінансових Установ. Запрошені: Тетяна Заморська, директор Департаменту податкового та юридичного консультування KPMG в Україні, керівник групи з обслуговування фінансового сектору; Олексій Александров, помічник голови Правління, керівник бізнесу Private Banking УкрСиббанк BNP Paribas Group; Данило Меркулов, директор Управління регіонального менеджменту Департамент персональних банківських послуг, УкрСиббанк BNP Paribas Group; Ерік Найман, партнер, Capital Times Wealth Management та ін.

* Круглий стіл: «Зміни в Положенні про депозитарну діяльність Національного банку України». Організатор - саморегулююча організація торговців цінними паперами Асоціація «Українські фондові торговці». Будуть висвітлені основні зміни Положенні про депозитарну діяльність НБУ, а також позитивні тенденції на фондовому ринку, розвиток яких можливий на підставі цих змін.

* Прес-конференція на тему: "Хто підробляє українські сувеніри перед Євро-2012?", присвячена участі України у міжнародній промо-сувенірної виставці PSI в м. Дюссельдорф, Німеччина. Організатори - проект «Зозулиця» та Асоціація Виробників та Імпортерів Рекламних Сувенірів. Учасники: Наталія Волошина, виконавчий директор АВІРСУ; Ольга Біньковський-Абрахам, ген. директор ТОВ "Епік Пауер"; Денис Євстратов, власник ТОВ «Епік Пауер»; Леся Денисенко-Єременко, заслужений майстер народної творчості України; Олександр Соколинський і Олексій Колесник, співавтори проекту «Зозулиця»; Наталія Микольська, радник юридичної фірми «Саєнко Харенко».

* Прес-конференція на тему: "Зелений" тариф на біогаз - ефективний крок до енергозабезпечення України". Учасники: президент Київського міжнародного енергетичного клубу "Q-club", член Української нафтогазової академії Олександр Тодійчук, директор НТЦ "Біомаса", зав.відділом Інституту технічної теплофізики НАН України Георгій Гелетуха.

* В рамках VIII міжнародної виставки «ІнтерАгро-2012» відбудеться круглий стіл на тему: «Формування інвестиційної привабливості агропідприємств Україні в 2012-2015рр.». Учасники: Сергій Висоцький, директор виставки «ІнтерАгро»; Леонід Козаченко, президент ВГО «Українська аграрна конфедерація»; Андрій Дубецький, глава Представництва Варшавської Фондової Біржі в Україні; Валерій Курейко, ген.директор компанії стратегічних комунікацій Publicity Creating; Олег Устенко, виконавчий директор Міжнародного Фонду Блейзера.

* Семінар на тему: «Забезпечення здоров`я свиней у промисловому вирощуванні».

* Прес-конференція на тему: "Фармацевтичний ринок України: якісні ліки - захищений пацієнт?".

* Під головуванням віце-прем`єр-міністра України - міністра інфраструктури Бориса Колесникова відбудеться круглий стіл на тему: «Проблема нелегальних перевезень на пасажирському автотранспорті в Україні». По завершенні круглого столу - підхід до ЗМІ.

* 13-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Що думають українці про кафе, бари, ресторани без куріння? Презентація результатів загальноукраїнського опитування громадської думки». Як ставляться курці до можливої заборони куріння в кафе, барах, ресторанах? Чи готові українці до стадіонів без куріння? Відповідь дадуть експерти під час офіційної презентації результатів загальноукраїнського опитування ставлення українців до законодавчої ініціативи щодо зменшення негативного впливу вторинного тютюнового диму на здоров`я громадян шляхом заборони куріння в громадських місцях. Опитування проводилося міжнародною компанією «Quirk Global Strategies» у співпраці з КМІС у грудні 2011 р. Київська асоціація офіціантів передасть звернення народним депутатам, у якому викладена позиція працівників ресторанної індустрії. Учасники: Тетяна Бахтєєва, голова Комітету ВРУ з питань охорони здоров`я; Кіз де Йонкере, голова Бюро ВООЗ в Україні; Володимир Паніотто, ген.директор КМІС (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 097-675-91-38, yulia@center-life.org. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Відбудеться церемонія підписання Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC). Угоду підпишуть міністр Мінрегіонрозвитку України Анатолій Близнюк і голова Представництва IFC в Україні Руфат Алімарданов. Програмою заходу передбачена прес-конференція, присвячена поточним підсумками та подальшим планам співпраці.

* 19-00 - в УНІАН відбудеться семінар на тему: «Практичні аспекти купівлі нерухомості й отримання "виду на проживання" в Європі». Семінар проведуть представники відділу закордонної нерухомості компанії «ГОЛЬФСТРІМ +» і представники департаменту міграційного права юридичної компанії «ОМП» за підтримки Конфедерації будівельників України. Доповідачі: Олексій Середа - радник практики міграційного права, арбітражних і судових розглядів Юридичної фірми ЗМЗ. Максим Туровський - керівник департаменту нерухомості за кордоном у компанії "Гольфстрім", Наталія Мішурова - менеджер департаменту нерухомості за кордоном у компанії "Гольфстрім" (напрям Іспанія), Юлія Яценко - менеджер департаменту нерухомості за кордоном у компанії "Гольфстрім" (напрям Болгарія) ( вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація за телефоном: (067) 133-20-00, e-mail: sam@unian.net.

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