ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 9 лютого

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» у публікації «Янукович призначив Дмитра Саламатіна міністром оборони» пише: Президент звільнив Михайла Єжеля з посади міністра оборони, призначивши на цей пост Дмитра Саламатіна. Єжеля вже кілька разів критикували за погану роботу, а Саламатін відомий бійками в Раді і "жорсткою рукою" на посаді глави "Укрспецекспорту"...

http://delo.ua/ukraine/janukovich-naznachil-dmitrija-salamatina-ministrom-oborony-173265/

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Також «Діло» у публікації «Морози перевірили українську енергетику на витривалість» пише: українська енергетика пройшла перевірку морозом. Незважаючи на рекордне споживання електроенергії, газу та тепла, енергомережі країни з невеликими втратами впоралася з навантаженнями...

http://delo.ua/business/morozy-proverili-ukrainskuju-energetiku-na-vynoslivost-173262/

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«Діло» у публікації «Нафтогаз приступає до видобутку нафти в Єгипті» пише: "Нафтогаз України", Міністерство нафти Арабської Республіки Єгипет і Єгипетська державна компанія GANOPE підписали концесійну угоду про розвідку і подальшу експлуатацію двох нафтових блоків Wadi Mahareeth...

http://delo.ua/ukraine/naftogaz-pristupaet-k-dobyche-nefti-v-egipte-173267/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Страховики заплатять сповна», в якому пише: кількість страховиків на ринку "автоцивілки" скоротиться, а їх послуги - подорожчають, якщо парламент затвердить у другому читанні законопроект N9462 в редакції, схваленій вчора профільним комітетом. Документ підвищує поріг входу страхових компаній на ринок ОСАГО і "зеленої карти" в десять разів, а відрахування на утримання Моторного транспортного страхового бюро - вдвічі...

http://www.kommersant.ua/doc/1869100

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Кримінальний кодекс не терпить змін», в якому пише: депутатам від опозиції не вдалося домогтися задоволення своєї головної вимоги - декриміналізації ст. 365 і ст. 364 Кримінального кодексу, за якими засуджено екс-прем`єр Юлію Тимошенко і притягується до відповідальності колишній глава МВС Юрій Луценко. Представники влади в черговий раз повторили, що «закон не можна змінювати під одну людину»... http://www.kommersant.ua/doc/1868937

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Видання «Економічні відомості» у публікації «Сирна змова поширюється» пише: виробники сиру в Україні після російської заборони вирішили зупинити виробництво. Білоруси ж поспішають підіграти старшому товаришеві і теж пообіцяли не їсти український сир. Примітно, що Україна зовсім не постачає сири в цю країну. Тепер білоруси будуть воювати за сирне місце з німцями...

http://markets.eizvestia.com/full/syrnyj-zagovor-shiritsya

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Також «Економічні відомості» публікують матеріал «У похід на нелегалів», в якому пишуть: Мінінфраструктури оголосило про початок великомасштабної операції з ліквідації маси нелегальних автомобільних перевізників. У першу чергу, мова йде про пасажирські перевізників...

http://state.eizvestia.com/full/v-pohod-na-nelegalov

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Газета «Сьогодні» у публікації «Зимові Олімпійські ігри-2022 обійдуться нам в 10 мільярдів» пише: допомагати Україні будуть англійці, які цього літа втретє прийматимуть Олімпіаду...

http://www.segodnya.ua/news/14336852.html

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Також «Сьогодні» у публікації «ПФ не вистачає майже 10 мільярдів, але пенсії обіцяють без затримок» пише: Кабмін затвердив бюджет Пенсійного фонду на цей рік з дефіцитом 9,7 мільярда гривень. Дефіцит закладений вдвічі менший, ніж рік тому - тоді 19,5 млрд. гривень додали з держбюджету...

http://www.segodnya.ua/news/14336954.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Ормузька протока - вузьке місце українського енергоринку» пише: навіть якщо ситуація навколо Ірану не переросте в збройний конфлікт, вона все одно здатна дестабілізувати ринок нафти і підняти ціни, що обов`язково позначиться на вартості газу. А для України це одне з першорядних питань...

http://economics.unian.net/rus/detail/119355

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Також сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Офіс «аll inclusive» для VIP-платників податків» пише: в Україні до кінця поточного кварталу запрацює єдиний офіс з обслуговування великого бізнесу - ДПСУ намагається впровадити найкращий світовий досвід. Податкова прогнозує, що кількість великих платників податків цього року зросте на 20%...

http://economics.unian.net/ukr/detail/119369

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» у публікації ««Аерофлот» звинувачений у вимаганні» пише: судовий спір «Аерофлоту» з його колишнім квитковим агентом може коштувати авіакомпанії 3,4 млн. дол., але, що набагато гірше для ринку США, може постраждати його репутація...

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1498175/aviabilety_doveli_do_suda

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Також «Ведомости» у публікації «Міненерго та енергетики розійшлися в прогнозах» пишуть: в Росії на початку лютого споживання електроенергії досягло абсолютного рекорду за 22 роки, але Міненерго вважає, що це не межа. Потрібно будувати нові станції, адже в найближчі п`ять років потреба в електроенергії зросте майже на 20%...

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1498173/nenuzhnye_moschnosti

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Видання «Известия» в публікації «На олімпійському будівництві в Сочі зміна інвестора» пише: один з сочинських олімпійських об`єктів - п`ятизірковий готель «Чорноморець СПА-готель» найближчим часом змінить інвестора. Проект відповідної постанови на днях передано в уряд...

http://izvestia.ru/news/514741

(УНІАН)