В УНІАН сьогодні відбудеться семінар щодо отримання «виду на проживання» в Європі
В рамках Лабораторії “Зроби себе сам” в УНІАН відбудеться семінар “Практичні аспекти купівлі нерухомості та отримання «виду на проживання» в Європі”.
Семінар розпочнеться сьогодні о 19.00.
Через фінансову кризу житло на європейських курортах сьогодні коштує приблизно стільки ж, як будинок у Київській області. Відповідно, попит на закордонне житло зріс в середньому на 30% впродовж останніх двох років.
Семінар про практичні аспекти купівлі нерухомості та отримання «виду на проживання» в Європі проводять представники відділу закордонної нерухомості компанії «Гольфстрім+» та представники департаменту міграційного права юридичної компанії «ОМП».
Під час семінару спеціалісти розкажуть про тонкощі системи отримання українцями посвідок на проживання в країнах ЄС.
Докладніше про семінар на сайті - http://seminars.unian.net/ukr/detail/253.
У соціальних мережах проект можна знайти на сторінці Facebook - Лабораторія “Зроби себе сам”.
Семінари проходять в агентстві УНІАН за адресою: Київ, Хрещатик, 4.
Запис на семінари проводиться за телефоном: (067) 133-20-00 або за електронною поштою: sam@unian.net.
Для отримання інформації про тренінги та інші заходи у рамках роботи лабораторії повідомте про це на адресу: sam@unian.net для підключення на розсилку.