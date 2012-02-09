За порушення закону про захист персональних даних відповідатимемо з 1 липня

Сьогодні в офіційній пресі опубліковано закон №4343-VI від 13 січня 2012 року, яким передбачено перенесення набуття чинності закону про відповідальність за порушення закону про захист персональних даних із 1 січня ц.р. на 1 липня.

Текст закону обнародувано в газеті «Урядовий кур`єр» (№25 від 9 лютого 2012 р.), і він набуває чинності з сьогоднішнього дня.

Як повідомляв УНІАН, 13 січня Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до завершальних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України про посилення відповідальності за порушення законодавства про захист персональних даних» (про перенесення терміну набуття чинності). Цим законом перенесено термін набуття чинності Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України про посилення відповідальності за порушення законодавства про захист персональних даних» із 1 січня на 1 липня 2012 року.

У пояснювальній записці до проекту зазначалося, що «відсутність чіткого визначення терміну «база персональних даних», а також штучне трактування порушень вимог Закону України «Про захист персональних даних» і значні розміри штрафу за ухилення від їх державної реєстрації бази персональних даних (для громадян - суб`єктів підприємницької діяльності в розмірі від п`ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) вже зараз призвели до збурення в середовищі малого підприємництва».