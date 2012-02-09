Охоронні компанії за участь у рейдерських захопленнях можуть позбавляти ліцензій
Перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ вважає за необхідне позбавляти ліцензій охоронні компанії за участь у рейдерських захопленнях підприємств.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Міжвідомчої комісії з боротьби з рейдерством.
«Може, нам необхідно переглянути всі охоронні структури, чим вони займаються. Позбавляти ліцензій ті структури, які займаються шахрайством», - сказав А.КЛЮЄВ.
Він підкреслив, що рейдерство це, по суті, бандитизм, і в окремих випадках він відбувається за допомогою приватних охоронних структур.
У свою чергу представники Міністерства внутрішніх справ повідомили, що у 2011 році ліцензій були позбавлені 300 охоронних компаній з 5 тис. існуючих в Україні.