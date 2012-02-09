Перелік комерційних банків, в яких введено тимчасові адміністрації (на 09.02.12)

ПАТ "ІНПРОМБАНК"

Згідно з постановою Правління Національного банку України від 01.06.2011 № 173 "Про призначення тимчасової адміністрації в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "ІННОВАЦІЙНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК" (м. Харків)" у ПАТ "ІНПРОМБАНК" призначено тимчасову адміністрацію строком на три місяці – з 02.06.2011 до 01.09.2011.

З метою створення сприятливих умов для відновлення фінансового стану ПАТ "ІНПРОМБАНК" повністю уведено мораторій на задоволення вимог кредиторів строком на три місяці – з 02.06.2011 до 01.09.2011.

Тимчасовим адміністратором ПАТ "ІНПРОМБАНК" призначено фізичну особу - незалежного експерта Богатирьова Сергія Анатолійовича, який працює за адресою: вул. Клочківська, 3, м. Харків, 61003, контактний телефон: (057)703-45-61.

Відповідно до постанови Правління Національного банку України від 27.07.2011 № 256 на період тимчасової відсутності тимчасового адміністратора ПАТ "ІНПРОМБАНК" Богатирьова С. А. уповноважено на виконання функцій тимчасового адміністратора фізичну особу – незалежного експерта Смолянінова Олександра Васильовича.

Згідно з постановою Правління Національного банку України від 01.09.2011 № 304 у ПАТ "ІНПРОМБАНК" продовжено дію тимчасової адміністрації і повноваження тимчасового адміністратора цього банку Богатирьова С. А. на два місяці – до 01.11.2011.

На період тимчасової відсутності тимчасового адміністратора ПАТ "ІНПРОМБАНК" Богатирьова С. А. продовжено повноваження на виконання функцій тимчасового адміністратора ПАТ "ІНПРОМБАНК" Смолянінова О. В.

Згідно з постановою Правління Національного банку України від 01.11.2011 № 381 у ПАТ "ІНПРОМБАНК" продовжено дію тимчасової адміністрації – до 29.12.2011.

З 02.11.2011 Богатирьова С. А. звільнено від виконання обов’язків тимчасового адміністратора за заявою.

З 01.11.2011 припинено повноваження Смолянінова О. В. на виконання функцій тимчасового адміністратора ПАТ "ІНПРОМБАНК".

З 02.11.2011 призначено тимчасовим адміністратором ПАТ "ІНПРОМБАНК" службовця Національного банку України, начальника відділу банківського нагляду Управління Національного банку України в Харківській області Соловйова Володимира Олексійовича.

На період тимчасової відсутності тимчасового адміністратора ПАТ "ІНПРОМБАНК" Соловйова Володимира Олексійовича уповноважено з 02.11.2011 на виконання функцій тимчасового адміністратора ПАТ "ІНПРОМБАНК" службовця Національного банку України, заступника начальника відділу – завідувача сектору інспекційних перевірок відділу банківського нагляду Управління Національного банку України в Харківській області Кіценко Олену Федорівну.

Постановою Національного банку України від 28.12.2011 №481 продовжено дію тимчасової адміністрації і повноваження тимчасового адміністратора Соловйова Володимира Олексійовича в Публічному акціонерному товаристві "ІННОВАЦІЙНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК" до 01.03.2012.