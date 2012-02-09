АНОМАЛЬНА ПОГОДА: наслідки та ризики (оновлюється)

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Керченська поромна переправа сьогодні відновила роботу, яку було припинено 7 лютого через штормовий вітер на півострові, швидкість якого сягала 30 метрів за секунду. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Ради міністрів Криму.

"У 7-й годині зроблено пробний рейс. У зв`язку зі складною льодовою обстановкою тимчасово виконуються два оборотні рейси о 10.30 і 14.30. У нічний час рух поромів здійснюватися не буде", - сказано у прес-релізі.

Як повідомляв УНІАН, з початку року пороми між Україною і Росією не курсували через негоду шість діб, зокрема 7-8 лютого.

Переправа зазвичай за добу взимку здійснює сім рейсів із порту "Крим" до порту "Кавказ" і назад.

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Набережну Алушти, пошкоджену штормом, буде відновлено до початку курортного сезону, заявив голова Ради міністрів Криму Анатолій МОГИЛЬОВ. Про це повідомили УНІАН у прес-службі кримського уряду.

За словами А.МОГИЛЬОВА, в результаті сильного шторму пошкоджено не тільки набережну в Алушті, а й багато берегоукріплювальних споруд у Великій Ялті. В Ялті й Алушті складають акти завданої шкоди і оцінюють орієнтовну вартість робіт з відновлення об`єктів. «Сьогодні-завтра всі ці документи будуть підготовлені», – сказав кримський прем`єр.

Потім документацію направлять до Кабінету міністрів України для визначення джерел фінансування відновлювальних робіт.

«Побережжя Південного берега Криму піддалося руйнівному шторму, але всі об`єкти будуть відновлені до початку курортного сезону», – обіцяє голова Радміну Криму.

26-27 січня і 7-8 лютого шторм, що досягав 6-8 балів, розбив набережну Алушти, змив частину пляжів і зруйнував низку будівель на Південному березі Криму.

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У зв’язку з тимчасовим призупиненням пропуску вантажних транспортних засобів та автобусів на українсько-румунському кордоні створюються пункти для обігріву водіїв, які прямують до Румунії. Про це УНІАН повідомили у Відділі з питань взаємодії зі ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України.

Як нагадали прикордонники, румунською стороною тимчасово призупинено пропуск вантажних транспортних засобів через сильні морози, потужні снігопади та ожеледицю.

За цих умов прикордонниками Чернівецького прикордонного загону у взаємодії із обласним управлінням МНС у Чернівецькій області створений пункт обігріву для учасників руху, які прямують через пункту пропуску «Порубне – Сірет (Румунія)». Для уникнення випадків обмороження або ж погіршення стану здоров’я у водіїв та пасажирів прикордонниками здійснюється цілодобове чергування для обігріву та надання кваліфікованої медичної допомоги.

Схожа ситуація склалась і на українсько-молдовському кордоні на напрямку «Рені – Джурджулешть (Молдова)», де більшість водіїв внаслідок складних метеорологічних умов змушені були припинити рух. Щоб не порушувати терміну транзиту слідування територією Молдови, який складає одну добу, учасники руху очікують покращення погодних умов на українській стороні. Працюючи під девізом «Український прикордонник – партнер учасника руху через кордон!», персоналом Державної прикордонної служби України проводиться роз’яснювальна робота з водіями для забезпечення комфортних умов під час перетину кордону, зазначається в повідомленні.

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Судна, які затиснуто кригою в Азовському морі, просять про допомогу. МНС відправило гелікоптер

Кілька суден, які затиснуто кригою в Азовському морі, звернулися сьогодні по допомогу - у екіпажа закінчилося продовольство, а пального залишилося на кілька днів, пишуть ЗМІ з посиланням на членів команди.

«По допомогу звернулися судна, які знаходяться в Азові неподалік від місця, де днями горів суховантаж "Іван Вікулов" (50 кілометрів від берега - УНІАН). Туди вже вилетів гелікоптер МНС», - сказала телефоном УНІАН представник Управління Міністерства надзвичайних ситуацій в АРК.

Співбесідник агентства не змогла повідомити подробиці.

Офіційна інформація про ситуацію на суднах з`явиться через кілька годин.

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Завтра в Україні збережеться холодна погода з температурою вночі до 31° морозу

У п’ятницю, 10 лютого, по Україні збережеться холодна без опадів погода з температурою вночі 21-26° морозу, у західних областях місцями 28-31°.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, завтра вдень температура становитиме 13-18° морозу (на Закарпатті вночі - 12-17°, вдень - 5-10° морозу); в південній частині вночі - 18-23°, вдень - 10-15° морозу; на Південному узбережжі Криму вночі - 10-12°, вдень - 0-5° морозу.

На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, східний, 5-10 м/с.

У Київській області холодна без опадів погода з температурою вночі 21-26°, вдень - 13-18° морозу. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

У Києві без опадів, температура вночі - 21-23°, вдень - 14-16° морозу. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

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Частина Львова залишилася без електропостачання через пошкодження кабелю

Сьогодні частина міста Львова залишилася без електропостачання у зв’язку з аварійними відключеннями через пошкодження електричних кабелів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, через пошкодження кабелю сьогодні без електропостачання залишилися будинки на вул. Шевченка (№9-15), вул. Митрополита Андрея, вул. Війтовича. Аварійне відключення від електропостачання сталося на вул. Варшавській, вул. Холмській та на вул. Винниця.

Аварійно-відновлювальні роботи триватимуть протягом дня.

«Також сьогодні з 8.00, без електропостачання залишились будинки у Львові за наступними адресами: вул. Городоцька (№131-151), вул. Наукова (№49, 49а, 41, 39), вул. Пулюя (№1, 35), вул. Коновальця (№96-124), а також будинки на вулицях Гординських, Повстанській, Садівничій, Соколиній, Кузьми, Івасюка. Ремонтні роботи планують завершити сьогодні до 17.00», - інформує прес-служба міської ради.

Як зазначається у повідомленні, у місті також відсутнє водопостачання у кількох будинках через замерзання труб.

«Загалом, у Галицькому районі міста працює 28 аварійних бригад, а також 7 підрядних організацій, які виявляють та ліквідовують замерзання у приміщеннях. Найбільше замерзань водопроводу та каналізації припадає на стару частину міста – територію, яку обслуговують ЛКП «Старий Львів», ЛМКП «Айсберг», ЛКП «Цитадель-Центр», ЛКП «Княже місто» та ЛКП «Центральне», - йдеться у повідомленні прес-служби.

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В МНС називають безпідставною інформацію про можливість прориву дамби Київського водосховища

Інформація про можливість прориву дамби Київського водосховища є безпідставною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції директор Департаменту цивільного захисту Міністерства надзвичайних ситуацій Василь КВАЩУК.

«Ця інформація абсолютно не підтверджена ніякими фактами, вона є безпідставною і вона абсолютно шкідлива для всього населення і для всієї громади міста Києва», - сказав В.КВАШУК.

Він наголосив, що найбільша товщина криги у Київському водосховищі була у 1969 році і становила 70 сантиметрів.

За його словами, керівництвом держави приділяється багато уваги надійності дамби Київського водосховища і всьому каскаду гідроелектростанцій на Дніпрі. Зокрема, кожні п’ять років проводяться обстеження цих споруд на міцність. При цьому остання перевірка надійності гідроспоруд проводилася у листопаді 2009 року.

«За висновками комісії, обладнання дамб, які є на річці Дніпро, працює в нормальному режимі, немає ніяких загроз і підстав для того, щоб вони становили загрозу населенню і прориву», - наголосив В.КВАШУК.

Також він зазначив, що за останніми замірами, товщина льоду на Київському водосховищі не перевищує 20 сантиметрів. «Це ще раз підтверджує, що загрози для дамби Київського водосховища ніякої немає», - наголосив В.КВАШУК.

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МНС прогнозує збільшення товщини криги на київському водосховищі до 30 см, але не вважає це критичним

Міністерство надзвичайних ситуацій прогнозує збільшення товщини криги на київському водосховищі до 30 сантиметрів у найближчі дні, але не вважає це критичним.

Про це заявив сьогодні на прес-конференції директор департаменту цивільного захисту Міністерства надзвичайних ситуацій Василь КВАШУК.

«У найближчі дні, до 13 лютого, буде спостерігатися холодна погода з температурою 20-26 градусів і товщина льоду може вирости на 10 сантиметрів і сягнути 30 сантиметрів (зараз, за інформацією МНС, товщина криги становить 20 сантиметрів – УНІАН), але це теж не є критичною товщиною льоду для дамби київського водосховища», - сказав В.КВАШУК.

Він наголосив, що у період з 14 по 20 лютого, за прогнозами Укргідрометцентру, буде спостерігатися невелике підвищення температури, яка вдень становитиме 4-10 градусів морозу, а вночі – 16-10 градусів. В.КВАШУК спрогнозував, що, не зважаючи на прогнозоване підвищення температури, відлиги не очікується.

У свою чергу, головний інженер, заступник генерального директора ПАТ «Укргідроенерго» Вадим РАССОВСЬКИЙ наголосив під час прес-конференції, що МНС розроблені необхідні заходи із запобігання паводка у період танення снігів, на це виділені кошти, а зараз проводяться необхідні заміри на київському водосховищі у реальному часі.

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У Чернігові прорвало каналізаційний колектор У Чернігові по вул. Київське шосе учора стався порив каналізаційного колектору діаметром 700 мм.

Про це повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації.

Внаслідок пориву стався витік 20 куб. м стічних вод на площі 150 кв. м. Аварійну ділянку відключено, перекачка стічних вод здійснюється резервною ниткою колектора.

Аварійно-відновлювальні роботи проводяться силами КП "Чернігівводоканал", завершити їх планується упродовж сьогоднішнього дня.

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В Україні через негоду залишаються знеструмленими 11 населених пунктів

Станом на 7 годину ранку 9 лютого в Україні залишаються знеструмленими 11 населених пунктів.

Як повідомляє прес-служба МНС України, протягом 7 - 8 лютого внаслідок несприятливих погодних умов (сніг, пориви вітру), через спрацювання систем захисту ліній електропередач, сталося знеструмлення 108 населених пунктів. Бригадами обленерго відновлено електропостачання 97 населених пунктів.

Для забезпечення доставки аварійно-відновлювальних бригад до місць проведення робіт у важкодоступних районах АР Крим від МНС залучено 9 од. техніки високої прохідності.

УНІАН