Верховна Рада сьогодні скасувала, відхилила та ухвалила ряд законів

ВР внесла зміни до закону про телебачення щодо регулювання трансляції програм з платними інтерактивними конкурсами

Верховна Рада України ухвалила закон України «Про внесення змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» щодо регулювання трансляції програм і передач з платними інтерактивними конкурсами».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 302 із 403 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

В законі передбачено, що трансляція програм та передач з інтерактивними конкурсами (іграми, вікторинами), умови яких прямо чи опосередковано передбачають оплатне набуття особою статусу її учасника та/або в яких телеглядачам і радіослухачам з метою отримання виграшу у грошовій або майновій формі за особисту перемогу пропонується звернутися до телерадіоорганізації у будь-який спосіб (здійснити телефонний дзвінок, відправити смс-повідомлення тощо), що передбачає стягнення коштів за з`єднання та/або телефонну розмову за ціною, що не відповідає обраному абонентом тарифному плану, або отримання додаткової послуги оператора телекомунікацій, не включеної до переліку послуг, передбачених договором (тарифним планом), забороняється.

Ця заборона не поширюється на: канали з обмеженим доступом (канали мовлення, на яких за допомогою використання кодувальних пристроїв та/чи програмного забезпечення обмежено вільний доступ абонентів до перегляду певних телепрограм таким чином, щоб прийом сигналу став неможливим без декодувального пристрою); трансляцію програм та/або передач з проведення розіграшів лотерей; трансляцію програм та/або передач з проведення творчих конкурсів, спортивних змагань тощо, незважаючи на те, передбачається чи не передбачається їх умовами грошовий або майновий виграш; трансляцію програм та/або передач з проведення розіграшів на безоплатній основі з рекламуванням (популяризацією) окремого товару, послуги, торгової марки, знаків для товарів і послуг, найменування або напрямів діяльності суб`єктів господарювання, комерційної програми з видачею виграшів у грошовій або майновій формі; трансляцію програм та/або передач з проведення конкурсів (ігор, вікторин), умови яких передбачають безоплатне набуття особою статусу її учасника та отримання учасником, який виявив кращі особисті знання та вміння, виграшів у грошовій або майновій формі за особисту перемогу; трансляцію програм та/або передач з проведення розіграшів на безоплатній основі для розважальних, благодійних або пізнавальних цілей.

В законі визначені особливості розповсюдження програм та передач з платними інтерактивними конкурсами (іграми, вікторинами) на каналах з обмеженим доступом. Зокрема, трансляція програм та передач з платними інтерактивними конкурсами (іграми, вікторинами) має постійно супроводжуватися поточною інформацією про обсяг дзвінків та шанси підключення до студії. Такі програми або передачі мають супроводжуватися текстами попередження про те, що вони є платними. Кожне попередження має займати не менше 20 відсотків площі (обсягу) екрана. Колір тексту попередження має бути контрастним щодо кольору фону попередження, а його розмір не меншим за розмір номера телефону, за яким учасникам пропонується телефонувати.

Правила платних інтерактивних конкурсів, що транслюються на каналах з обмеженим доступом, мають передбачати заборону участі неповнолітніх осіб у таких конкурсах.

Інформація щодо умов оплатного набуття статусу учасника та інших умов участі в інтерактивному конкурсі (грі, вікторині), якщо виконання таких умов може завдати майнової шкоди телеглядачам та радіослухачам, має наводитися у вигляді дикторського тексту та/або звукового супроводу кожні 5 хвилин трансляції відповідної програми та/або передачі.

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ВР відхилила закон про зміни до Житлового кодексу щодо визначення житлової та загальної площі нерухомості

Верховна Рада відхилила Закон «Про внесення змін до статті 6 Житлового кодексу УРСР щодо визначення житлової та загальної площ об’єкта житлової нерухомості».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 233 із 421 народного депутата, зареєстрованого у сесійній залі.

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня 2011 року даний закон був ухвалений ВР, але 25 жовтня Президент ветував його і повернув до парламенту зі своїми пропозиціями.

17 листопада даний закон був ухвалений з урахуванням усіх пропозицій Президента, але 1 грудня глава держави повернув даний закон до парламенту України, запропонувавши відхилити його.

Довідка УНІАН. Згідно з цим ухваленим законом, житлова площа об`єкта житлової нерухомості визначається як сумарна площа житлових кімнат.

Загальна площа об`єкт житлової нерухомості визначається як сумарна площа житлових кімнат і підсобних приміщень з урахуванням лоджій, балконів, веранд і терас.

До житлової площі об`єкта житлової нерухомості не належить площа приміщень, призначених для гігієнічних чи господарсько-побутових потреб громадян (ванна, вбиральня, душова, приміщення для прання, кухня, комора, передпокій, внутрішньоквартирний хол, коридор, вбудована шафа тощо).

Площа лоджій, балконів, веранд і терас підраховується з урахуванням таких коефіцієнтів: для балконів і терас – 0,3; для лоджій – 0,5; засклених балконів – 0,8; веранд, засклених лоджій і холодних комор – 1,0.

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ВР ухвалила в новій редакції закон про особливості страхування сільгоспродукції

Верховна Рада України ухвалила в новій редакції закон України «Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою» з урахуванням всіх пропозицій Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували 266 народних депутатів із 421 зареєстрованого в сесійній залі.

Цей Закон регулює відносини у сфері страхування сільськогосподарської продукції, що здійснюється з державною підтримкою, з метою захисту майнових інтересів сільськогосподарських товаровиробників і спрямований на забезпечення стабільності виробництва в сільському господарстві.

В законі визначені принципи страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою. Суб’єктами відносин страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою є страхувальники і страховики. Страховиками є юридичні особи, що отримали відповідну ліцензію. Державне регулювання у сфері страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою здійснюють Кабінет міністрів України, національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Відповідно до закону, предметом договору страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою є майнові інтереси страхувальника, пов’язані з його страховими ризиками щодо вирощеної, відгодованої, виловленої, зібраної, виготовленої первинної (без вторинної обробки та переробки) сільськогосподарської продукції (товарів), зазначеної у групах 124 УКТ ЗЕД згідно із Законом України "Про Митний тариф України", а саме щодо: урожаю сільськогосподарських культур; урожаю багаторічних насаджень; сільськогосподарських тварин, птиці, кролів, хутрових звірів, бджолосімей, риби та інших водних живих ресурсів і тваринницької продукції.

Відповідно до закону, перелік сільськогосподарської продукції, страхових ризиків, щодо яких здійснюється страхування з державною підтримкою на відповідний фінансовий рік, затверджується Кабінетом Міністрів України.

Право страхувати сільськогосподарську продукцію мають сільськогосподарські товаровиробники, що здійснюють свою діяльність на території України та відповідають визначеним Кабінетом Міністрів України критеріям (крім нерезидентів).

В законі сказано, що у разі передачі сільськогосподарських земель в оренду право страхувати сільськогосподарську продукцію, у тому числі посіви та урожай сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень, належить орендареві, крім нерезидентів. Страхові внески, що вносяться орендарем, не можуть включатися у залік орендної плати.

Не підлягають страхуванню з державною підтримкою: урожай сільськогосподарських культур, які впродовж трьох або більше років не давали урожаю при їх культивуванні; урожай багаторічних насаджень плодоносного віку, які не давали урожаю протягом останніх п’яти років; хворі сільськогосподарські тварини, птиця, кролі, хутрові звірі, бджолосім’ї, риба та інші водні живі ресурси і тваринницька продукція, а також ті, що перебувають у зоні карантину або в зоні виникнення надзвичайних епізоотичних обставин.

В законі визначено умови і порядок страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою. В законі зазначено, що не вважається страховим випадком втрата сільськогосподарської продукції внаслідок: подій, не передбачених договором страхування; навмисних дій страхувальника; грубих порушень страхувальником агротехнічних, санітарних, ветеринарних або інших вимог, що виявляється в невиконанні страхувальником умов договору страхування щодо строків (термінів) проведення належних заходів згідно з узгодженою при страхуванні технологічною картою, якою обумовлено дотримання визначених агротехнічних правил та вимог агротехніки стосовно застрахованої культури, санітарних, ветеринарних або інших вимог, щодо здійснення сільськогосподарських робіт, передбачених договором страхування, визначених у стандартних страхових продуктах.

В законі сказано, що страхування урожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень здійснюється на випадок заподіяння збитку внаслідок настання подій (страхових ризиків), передбачених стандартним страховим продуктом. Страхова сума при страхуванні урожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень встановлюється у договорі страхування на підставі страхової вартості майбутнього урожаю і рівня страхового покриття.. Страхова сума при страхуванні сільськогосподарських тварин, птиці, кролів, хутрових звірів, бджолосімей, риби та інших водних живих ресурсів і тваринницької продукції встановлюється в договорі страхування на підставі їх страхової вартості.

В законі сказано, що граничні розміри, структура, порядок застосування страхових тарифів за видами майна, що підлягає страхуванню, та за регіонами України встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну аграрну політику, на підставі актуарних розрахунків спільно з Аграрним страховим пулом.

Законом передбачено, що ліцензії на здійснення страхування сільськогосподарської продукції видає національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, відповідно до закону.

Страховики, які мають ліцензію на здійснення страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою, зобов’язані утворити Аграрний страховий пул, що є юридичною особою та утримується за рахунок коштів страховиків. В законі визначено функції та завдання Аграрного страхового пулу. Також в ньому зазначено, що порядок та умови надання державної підтримки шляхом здешевлення страхових платежів (премій) затверджується Кабінетом міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну аграрну політику.

Даний Закон набирає чинності з 1 липня 2012 року.

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ВР направила на доопрацювання Митний кодекс України

Верховна Рада України ухвалила рішення про направлення на доопрацювання в комітет ВР з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики Митний кодекс України.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 257 з 414 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Як зазначив голова комітету ВР з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики Віталій ХОМУТИННІК на засіданні парламенту сьогодні, ряд норм Митного кодексу України потребує узгодження з іншими нормами цього кодексу, а також з нормами інших законодавчих актів України.

Комітет запропонував повернути йому на доопрацювання Митний кодекс України і парламент підтримав цю пропозицію.

Як повідомляв УНІАН, даний кодекс було ухвалено 3 листопада 2011 року. 21 грудня 2011 року даний закон був повернутий до парламенту України з вето Президента України.

Закон спрямований на приведення Митного кодексу України у відповідність до Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур, Конвенції про тимчасове ввезення а також імплементацію у національне законодавство Рамкових стандартів безпеки Всесвітньої митної організації та реформування митної служби України.

Законом передбачено право декларанта на здійснення митного оформлення товарів у будь-якому митному органі; проведення митного оформлення протягом 4-х годин з моменту подання митної декларації та документів; персональна відповідальність посадової особи митниці за неправомірні затримки митного оформлення; використання однієї декларації (попередня декларація) для здійснення різних митних формальностей, наприклад контролю за доставкою в митний орган призначення, розміщення на склад тимчасового зберігання або початку митного оформлення для вільного обігу.

Крім того, законом передбачені чіткі підстави для відмови у митному оформленні та обов’язки митниці надати вичерпні роз’яснення; право декларанта задекларувати товари до моменту їх прибуття в Україну або до митного органу призначення; звільнення декларанта від відповідальності за ненавмисні помилки; новий порядок митного оформлення та державної реєстрації іноземних інвестицій.

Новелою проекту є визначення правила, за яким шкода, завдана підприємству неправомірними діями посадових осіб митного органу під час проведення перевірки, відшкодовується за рахунок коштів державного бюджету в порядку, установленому законом.

Введено дієву систему управління ризиками при здійсненні митного контролю, яка є основою митного контролю.

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ВР скасувала закон щодо внесення змін до Податкового кодексу в частині сплати податків в умовах дії угоди про розподіл продукції

Верховна Рада України скасувала закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо деяких питань сплати податків в умовах дії угоди про розподіл продукції».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 267 з 396 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Даний закон був ухвалений парламентом 22 грудня 2011 року, а повернутий до парламенту України з вето Президента України 10 січня 2012 року.

Президент України запропонував скасувати даний закон.

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