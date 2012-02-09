ТОП-10 (9 лютого)

ВР підтримала президентський проект КПК. "БЮТ-Батьківщина" та КПУ не голосували

Верховна Рада прийняла в першому читанні проект Кримінального процесуального кодексу, внесений Президентом України.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 253 із 427 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Не голосували в повному складі фракції "БЮТ-Батьківщина" та КПУ.

В законопроекті пропонується сторонам кримінального провадження надати рівні права щодо подання доказів безпосередньо до суду. Слідчий та прокурор, відповідно до положень проекту КПК, позбавляються фактично "монопольного" права на подання доказів, оскільки кожна із сторін кримінального провадження матиме рівні можливості у збиранні доказів, отриманні допомоги суду у збиранні доказів при наявності труднощів їх отримання, а також наданні зібраних доказів суду для доведення винуватості або невинуватості особи у вчиненні злочину.

Як зазначається в пояснювальній записці до законопроекту, КПК пропонує вирішити проблему змагальності вітчизняного кримінального судочинства також шляхом запровадження нового порядку, згідно з яким суд зможе ґрунтувати свої висновки виключно на тих показаннях, які він безпосередньо отримав від сторін кримінального провадження у судовому засіданні, або які були надані слідчому судді у судовому засіданні під час досудового розслідування. Такий підхід дасть змогу одночасно вирішити питання, пов’язані із підвищенням захисту прав особи на стадії досудового розслідування, оскільки у результаті запровадження таких новацій зникне сенс отримання показань слідчим чи прокурором із застосуванням насильства або погроз, адже такі відомості за законом не будуть доказами.

Проектом КПК передбачається, що місця для тримання підсудних відділяються від іншої частини зали судового засідання загородженням із скла чи органічного скла.

Відповідно до проекту КПК, такі заходи забезпечення провадження, як привід, арешт майна, грошове стягнення за невиконання процесуальних обов`язків, можуть бути застосовані до учасників кримінального провадження лише судом.

Згідно із запропонованою у проекті КПК процедурою кримінального провадження, процесуальне керівництво розслідуванням здійснюватиме прокурор, який даватиме доручення слідчим (співробітникам органів внутрішніх справ України, Служби безпеки України, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства) та прийматиме або погоджуватиме ключові процесуальні рішення (повідомлення особі про підозру, звернення з клопотаннями до слідчого судді, складення обвинувального акта тощо). Крім того, функцію з представництва державного обвинувачення у суді по конкретній справі буде покладено саме на того прокурора, який здійснював нагляд за дотриманням законів органами, які проводили досудове розслідування. Також проектом пропонується об`єднати нині відокремлені стадії дізнання та досудового слідства в одну – досудове розслідування, яке розпочинатиметься з моменту надходження інформації про вчинений злочин до правоохоронних органів, яка обов’язково вноситься до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Необхідність прийняття формального акта для порушення кримінальної справи (нині – постанова про порушення кримінальної справи) проектом КПК також не передбачена.

Оперативно-розшукова діяльність, пов’язана з розслідуванням злочину, та слідство здійснюватимуться в рамках єдиного процесу розслідування, а всі процесуальні дії (оперативно-розшукові та слідчі дії) зможуть проводитись лише після початку кримінального провадження у справі.

Відповідно до проекту, виключно за рішенням слідчого судді пропонується здійснювати: обрання запобіжних заходів та продовження їх строків; негласні слідчі дії, що обмежують конституційні права осіб; накладення арешту на майно; примусовий привід; накладення грошового стягнення за невиконання процесуальних обов’язків; відсторонення від посади тощо. Пропонується внести зміни до Закону України "Про судоустрій і статус суддів” та встановити, що слідчі судді обираються у місцевих судах зборами суддів відповідного суду.

Згідно з положеннями проекту Кримінального процесуального кодексу України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою має винятковий характер. Для його застосування сторона обвинувачення повинна довести у суді, що інші запобіжні заходи не зможуть забезпечити належної поведінки підозрюваного.

В пояснювальній записці зазначається, що ліквідується можливість відправлення справи на додаткове розслідування, що наразі призводить до необгрунтованого затягування розгляду справ. Крім того, у порівнянні з чинним законодавством, яке надає широкі можливості суду апеляційної інстанції повертати справу на новий розгляд до суду першої інстанції, проект містить обмежений перелік підстав для прийняття такого рішення апеляційним судом.

В записці сказано, що з метою унеможливлення випадків отримання доказів шляхом порушення конституційних прав громадян проект КПК встановлює чіткий перелік негласних слідчих дій, а також порядок їх здійснення. При цьому передбачається, що всі негласні слідчі дії, пов’язані з обмеженням конституційних прав громадян, можуть здійснюватися при розслідуванні лише тяжких або особливо тяжких злочинів. Крім того, більшість негласних слідчих дій можуть провадитися виключно на підставі ухвали суду за клопотанням слідчого, прокурора, в якому вони зобов`язані обґрунтувати неможливість отримання відомостей про злочин та особу, яка його вчинила, в інший спосіб.

Проектом передбачена можливість укладення угоди між прокурором та обвинувачуваним про визнання винуватості та угоди про примирення між потерпілим та обвинувачуваним, що дасть змогу скоротити час кримінального провадження, оскільки одразу після досягнення угоди провадження невідкладно надсилається до суду для її затвердження.

В проекті зазначається, що забороняється під час кримінального провадження піддавати особу катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує її гідність, поводженню чи покаранню, вдаватися до погроз застосування такого поводження, утримувати особу у принизливих умовах, примушувати до дій, що принижують її гідність.

Відповідно до проекту кодексу, кожен, хто присутній в залі судового засідання, може вести стенограму, робити нотатки, використовувати портативні аудіозаписуючі пристрої. Проведення в залі судового засідання фотозйомки, відеозапису, транслювання судового засідання по радіо і телебаченню, а також проведення звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури допускаються на підставі ухвали суду, що приймається з урахуванням думки сторін та можливості проведення таких дій без шкоди для судового розгляду.

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"Звалище" відпрацьованого ядерного палива розташують у Київській області

Верховна Рада України ухвалила закон України «Про поводження з відпрацьованим ядерним паливом щодо розміщення, проектування та будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів типу ВВЕР вітчизняних атомних електростанцій» (№8795).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 276 із 412 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

В законі визначені вимоги до розміщення, проектування та будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива.

Згідно з законом, централізоване сховище для зберігання відпрацьованого ядерного палива реакторів типу ВВЕР вітчизняних атомних електростанцій (далі - централізоване сховище) є частиною єдиного комплексу з поводження з відпрацьованим ядерним паливом державного спеціалізованого підприємства “Чорнобильська АЕС”.

Централізоване сховище розміщується на майданчику, розташованому між селами Стара Красниця, Буряківка, Чистогалівка та Стечанка Київської області в зоні відчуження території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Відповідно до закону, у проекті будівництва централізованого сховища обов’язково визначаються строк його експлуатації, розміри та межі санітарно-захисної зони і зони спостереження, граничні значення характеристик відпрацьованого ядерного палива, зокрема максимальне збагачення до опромінення, максимальне вигоряння і остаточне тепловиділення тощо. Проектування та будівництво централізованого сховища проводиться з дотриманням вимог щодо цивільного захисту, техногенної, ядерної та радіаційної безпеки, міжнародних договорів.

У законі визначено, що загальна місткість централізованого сховища становить 16529 відпрацьованих тепловидільних збірок реакторів типу ВВЕР-440 та ВВЕР-1000. Для зберігання в централізованому сховищі передається відпрацьоване ядерне паливо реакторів типу ВВЕР-440 та ВВЕР-1000 вітчизняних атомних електростанцій.

Відповідно до закону, відпрацьоване ядерне паливо зберігається в централізованому сховищі протягом строку його експлуатації, що обґрунтовується в його проекті.

Для зберігання в централізованому сховищі відпрацьованого ядерного палива використовується технологія поверхневого “сухого” зберігання із застосуванням двобар’єрної системи його ізоляції, що забезпечується обладнанням спеціально спроектованих інженерних систем контейнерного типу.

В законі зазначено, що замовник будівництва централізованого сховища спрямовує кошти в обсязі 10 відсотків загальної кошторисної вартості будівництва на спорудження об’єктів соціального призначення у місті Славутичі, Іванківському і Поліському районах Київської області згідно з переліком, затвердженим Київською обласною державною адміністрацією.

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ВР спростила порядок придбання акцій «Нафтогазу»

Верховна Рада України ухвалила закон України «Про внесення зміни до статті 23 Закону України “Про акціонерні товариства” (№7509).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 258 із 416 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законом внесено зміни до Статті 23: «у разі розміщення акціонерним товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів, за винятком державних облігацій, які обмінюються на акції Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" у випадках, передбачених законом)».

В пояснювальній записці до законопроекту зазначалося, що відповідні зміни спростять порядок збільшення статутного капіталу Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” та придбання акцій Компанії.

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Білорусь запевняє, що у неї немає претензій до якості українських сирів

Мінськ. Білоруська влада на даний момент не має офіційних претензій до якості українських продуктів і, зокрема, сирів.

Як повідомив УНІАН прес-секретар Посольства України в Білорусі Олексій ЄМЕЛЬЯНЕНКО, у цьому сьогодні у телефонній розмові міністр сільського господарства Республіки Білорусь Михайло РУСИЙ запевнив посла України в Республіці Білорусь Віктора ТИХОНОВА.

«Крім того, всі українські сири, що продаються на ринку Білорусі, атестовано відповідними державними органами країни перебування. Під час подальших перевірок, у разі виявлення в українських продуктах якихось порушень і невідповідностей білоруським вимогам, дані моменти розв`язуватимуться в індивідуальному порядку», – підкреслили в Посольстві України в Білорусі.

Нагадаємо, 8 лютого на прес-конференції перший заступник міністра сільського господарства і продовольства Білорусі Надія КОТКОВЕЦЬ заявила, що Білорусь також може ввести заборону на ввезення українських сирів, підтримавши тим самим рішення російських служб.

«Швидше за все, ми підтримаємо рішення російських служб. Питання обговорюватиметься білоруськими ветслужбами», – сказала Н.КОТКОВЕЦЬ.

Як повідомляв, глава Росспоживнагляду Геннадій ОНИЩЕНКО заявив, що Росія з 7 лютого вводить заборону на ввезення сирів окремих українських виробників.

Під час перевірок, проведених у 62 суб`єктах Росії, було відібрано 178 зразків українських сирів, з них 38 не відповідали встановленим нормативам за жирокислотним складом.

8 лютого Росспоживнагляд оприлюднив на своєму сайті інформацію про заборону ввезення сирів трьох українських підприємств – ПрП КФ «Прометей» (Чернігівська область), АТ «Пирятинський сирзавод» (Полтавська область), ТОВ «Гадячсир» (Полтавська область).

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До квітня підготують антирейдерський закон - доручення Клюєва

Перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ доручив уряду до 1 квітня підготувати законопроект щодо боротьби і недопущенню рейдерства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час засідання міжвідомчої комісії з боротьби з рейдерством.

А.КЛЮЄВ підкреслив, що на сьогодні у багатьох випадках «рейдерські атаки» відбуваються через те, що на законодавчому рівні недостатньо виписані механізми з недопущення цих процесів. У результаті, відзначив він, боротися доводиться з наслідком, а не з причиною.

«Ми боремося не з причиною, а боремося з наслідком. Чому у нас стільки років рейдерство таке "популярне"? Тому що, мабуть, у нас є в законодавстві дірки, які дозволяють нашим громадянам займатися цією протиправною діяльністю», - сказав А.КЛЮЄВ.

Він також заявив про необхідність законодавчо визначити поняття «рейдерство».

«Ми маємо реформувати наше законодавство так, щоб ми закрили усі дірки у законодавстві. Щоб рейдерством було неможливе займатися, невигідно і небезпечно», - сказав А.КЛЮЄВ.

Він доручив Міністерству юстиції підготувати відповідний законопроект і висловив переконання, що робота над ним може бути завершена до квітня.

«До 1 квітня ми маємо усі дірки, все, що стосується законодавства, перекрити. До 1 квітня це реально. Зробимо на День сміху подарунок рейдерам», - сказав А.КЛЮЄВ.

Також він висловив сподівання що законопроект щодо боротьби з рейдерством буде підтримано більшістю депутатів, у тому числі і від опозиції.

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ВР внесла зміни до закону про туристичні послуги

Верховна Рада України ухвалила закон України «Про внесення змін до Закону України «Про туризм» щодо надання туристичних послуг.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 228 із 403 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

В законі передбачено, що будь-яка інформація, надана туроператором (турагентом), повинна містити достовірні відомості про умови договору на туристичне обслуговування.

Інформація про умови надання туристичних послуг, яку туроператор (турагент) поширює до укладення договору на туристичне обслуговування, має доводитися у доступній, наочній формі, бути розбірливою, зрозумілою та містити відомості про: місце надання туристичних послуг, програму туристичного обслуговування; характеристику транспортних засобів, що здійснюють перевезення, зокрема їх вид і категорію; характеристику готелів та інших об’єктів, призначених для надання послуг з тимчасового розміщення, у тому числі місце їх розташування, категорію, відомості про підтвердження відповідності послуг готелю встановленим вимогам, строки і порядок оплати готельного обслуговування; види і способи забезпечення харчування під час туристичної подорожі; мінімальну кількість туристів у групі, а також інформування туриста про те, що туристична подорож не відбудеться через недобір групи, не пізніше ніж за три дні до початку туристичної подорожі; ціну туристичних послуг.

Згідно з законом, туроператор (турагент) зобов’язаний додержуватися умов надання комплексу туристичних послуг, про які був поінформований споживач до укладення договору на туристичне обслуговування, крім випадків, коли про зміну таких умов повідомлено споживача до укладення договору або якщо зміни внесено на підставі угоди, укладеної між сторонами договору.

До укладення договору на туристичне обслуговування споживачеві туристичного продукту надається інформація про: основні вимоги до оформлення в’їзних/виїзних документів (паспорт, дозвіл (віза) на в’їзд/виїзд до країни тимчасового перебування), у тому числі строк їх оформлення; медичні застереження стосовно здійснення туристичної подорожі, зокрема протипоказання через певні захворювання, особливості фізичного стану (фізичні недоліки) і вік туристів, а також умови безпеки туристів у країні (місці) тимчасового перебування; туроператора (турагента), його місцезнаходження, поштові реквізити, контактний телефон, наявність ліцензії на провадження туристичної діяльності, сертифікатів відповідності та інші відомості відповідно до законодавства про захист прав споживачів; керівника групи та засоби зв’язку з ним у разі здійснення туристичної подорожі за кордон чи перебування за кордоном неповнолітньої та/або малолітньої особи з метою встановлення законними представниками неповнолітньої або малолітньої особи прямого зв’язку з нею; час та місце проміжних зупинок і транспортних сполучень та категорію місця, яке споживач займатиме в певному виді транспортного засобу. А також інформацію про види і тематику екскурсійного обслуговування, порядок здійснення зустрічей і проводів, супроводу туристів; стан навколишнього природного середовища, санітарного та епідеміологічного благополуччя; назву, адресу та контактний телефон представництв туроператора або організації (організацій), уповноваженої туроператором на прийняття скарг і претензій туристів, а також адреси і телефони дипломатичних установ України у країні (місці) тимчасового перебування або місцевих служб, до яких можна звернутися у разі виникнення труднощів під час туристичної подорожі; порядок забезпечення туроператором обов’язкового та/або добровільного страхування туристів, розмір, порядок і умови виплати страхового відшкодування, а також можливість та умови добровільного страхування витрат, пов’язаних з розірванням договору на туристичне обслуговування за ініціативою туриста, страхування майна; розмір фінансового забезпечення туроператора (турагента) на випадок його неплатоспроможності (банкрутства) та про кредитну установу, яка надала таке забезпечення».

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Податковій міліції заборонено використовувати захисні маски

Спеціальним підрозділам податкової міліції відтепер заборонено використовувати захисні маски під час проведення операцій.

З відповідним розпорядженням вже ознайомлені регіональні підрозділи на місцях, повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ).

«Ми йдемо на цей крок свідомо, щоб припинити різного роду чутки та інсинуації, які час від часу виникають навколо нашої роботи. Нам, як органу, який бореться лише з економічним криміналітетом, нічого приховувати від суспільства. Якщо до вас прийшли озброєні люди в масках, знайте: це не податкова міліція», - зазначив начальник податкової міліції Андрій ГОЛОВАЧ під час оперативної наради.

На його думку, такий крок сприятиме прозорості та відкритості в роботі його підлеглих.

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МВФ висунув "ультиматум" для продовження співробітництва

Агентство УНІАН отримало у своє розпорядження копію рекомендаційного огляду МВФ, в якому Фонд висуває умови Україні для продовження співпраці.

Постійний представник Міжнародного валютного фонду в Україні Макс Альєр від імені першого заступника директора-розпорядника МВФ Девіда Ліптона 31 січня ц.р., після візиту української делегації до штаб-квартири Фонду в Вашингтоні 24-25 січня ц.р., направив першому віце-прем`єр-міністру Андрію КЛЮЄВУ рекомендаційний огляд «Україна - Політичні заходи, спрямовані на відновлення довіри і продовження програми, яку підтримує Фонд фінансуванням».

У документі наголошується на необхідності прийняття рішучих заходів для стабілізації економічної ситуації в Україні.

МВФ наголошує, що фіскальні результати Україна в 2011 році не виправдали очікувань, так як сумарний дефіцит сектору держуправління і НАК «Нафтогаз Україна» перевищив цільовий показник на кінець року.

Також у Фонді вважають, що Україні необхідно зміцнювати держфінанси для скорочення державного боргу, який в 2010-2011 рр. зріс втричі, досяг рівня 40% ВВП.

Крім того, МВФ звертає увагу на все ще існуючу de facto прив`язку курсу гривні до долара, що може обернутися проблемами для країни в майбутньому.

Незадоволений Фонд і енергетичною політикою України, в черговий раз наполягає на підвищенні тарифів на газ для населення на 30% і на 58% - для підприємств теплокомуненерго. ДЕТАЛЬНІШЕ ТУТ

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Україна захистить «Енергоатом» від спроб шахраїв заволодіти державними коштами - Клюєв

Українська держава захистить свої інтереси в ситуації навколо державної компанії НАЕК «Енергоатом» і не дозволить міжнародним шахраям незаконно заволодіти державними коштами.

Про це заявив перший віце-прем`єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ на засіданні Міжвідомчої комісії з питань протидії протиправному поглинанню і захопленню підприємств, повідомляє прес-служба першого віце-прем`єра.

За словами президента «Енергоатома» Юрія НЕДАШКОВСЬКОГО, який брав участь у засіданні, починаючи з 2004 року на території Республіки Молдова продовжується судова війна проти енергетичного, металургійного і банківського секторів економіки України. Він уточнив, що йдеться про компанії НАЕК «Енергоатом», ДП «Енергоринок», «Одесаобленерго», «Дніпрообленерго», «Миколаївобленерго», «Запоріжжяобленерго», Луганське енергетичне об`єднання, Дніпропетровський металургійний комбінат, Алчевський металургійний комбінат, «Райффайзен Банк Аваль», «Готель «Спорт» та інші.

За даними комісії, упродовж цих років ряд іноземних компаній намагається за допомогою різних схем, зокрема з використанням іноземних судів, стягнути з українських компаній кошти за неіснуючі заборгованості.

Президент «Енергоатома» зазначив, що організатором цих процесів є офшорна компанія Remington, а її основною діяльністю є скуповування і стягнення боргів. За інформацією «Енергоатома», в схемах мультиплікації боргів задіяно ще десяток компаній. Встановлено, що шахраї працюють за налагодженою схемою: протиправне захоплення коштів і майна «узаконюється» рішенням судів Республіки Молдова. Згідно з таким рішенням «Енергоатом», «Дніпрообленерго», «Одесаобленерго» і «Миколаївобленерго» вже нібито «заборгували» цим комерційним структурам близько 350 млн. грн. За даними комісії, результатами реалізації цих схем стали реальні списання коштів з «Промінвестбанку» (4,2 млн. дол..), з компанії ДП «Енергоринок» (1,7 млн. дол), і зараз активно реалізовується схема незаконного стягнення 5 млн. дол. з «Райффайзен Банк Аваль».

А. КЛЮЄВ зазначив, що ситуація потребує від держави задіювати всі наявні механізми для ефективного захисту своїх інтересів. Для цього учасники засідання вирішили створити спеціальну робочу групу, яка повинна детально вивчити всі підстави і схеми можливого незаконного відчуження державного майна і коштів. До робочої групи повинні увійти представники Генпрокуратури, МВС, Мін’юсту та інших центральних органів виконавчої влади. За результатами цієї роботи будуть розроблені дієві заходи протидії спробам завдати збитків державі та українським підприємствам.

Нагадаємо, Remington Worldwide Limited звернулася із запитом про арбітраж до Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма проти держави Україна 22 вересня 2008 року. Компанія звинувачувала країну в порушенні умов договору Енергетичної хартії, ратифікованого Верховною Радою 6 лютого 1998 року. Крім того, позивач звертався до Арбітражного трибуналу з проханням компенсувати витрати юристів, експертів, арбітражні витрати і відсотки до дати сплати. 28 квітня 2011 року Арбітражний інститут Торгової палати Стокгольма за позовом компанії Remington Worldwide Limited (Великобританія) до держави Україна зобов`язав Україну виплатити більш як 4,5 млн. дол. з понад 35 млн. дол., заявлених у позові.

У 1999 році ЗАЕС купила у НВО "Електрокераміка" (Росія) енергетичне устаткування на суму 33 млн. доларів, проте після цього російська сторона не одержала в повному обсязі оплати за нього.

У ході судових розглядів у 2002 році "Електрокераміка" переуступила право вимоги боргу компанії Remington Worldwide.

6 жовтня 2008 р. Стокгольмським арбітражем за позовом гібралтарської компанії було порушено справу щодо України.

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Влада Греції погодилася на жорстку економію в обмін на 130 млрд. євро

Прес-секретар прем`єр-міністра Греції Лукаса Пападемоса оголосив про те, що Афіни домовилися про нові економічні реформи, необхідні для отримання другого траншу фінансової допомоги.

Про це з посиланням «терміново» повідомляють західні ЗМІ.

Греція бореться за виділення Європою і МВФ чергової порції допомоги у розмірі 130 млрд. євро. Для цього так звана трійка – ЄС, ЄЦБ і МВФ – вимагає скоротити витрати бюджету, оскільки за останній рік Греція жодного разу не вклалася в цільові показники.

Минулої середи джерела ділових видань повідомляли, що владі Греції не вдалося заручитися підтримкою більшості грецького парламенту, аби вжити нових жорстких заходів економії.

Пападемос зустрічався з керівниками трьох партій. За його словами, каменем спотикання стало питання про скорочення пенсій.

Для виплати всіх боргів, за планами Євросоюзу, Греція повинна скоротити свій бюджет завдяки зниженню рівня мінімальної оплати праці на 20%, скороченню 15 тисяч працівників у держсекторі, а також зменшенню пенсій, пише «Газета.Ru».

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