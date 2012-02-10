Курс НБУ на 10.02.12

07:34, 10 лютого 2012
Різне
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Офіційний курс НБУ на 10.02.12100 USD - 798.9900 (9 лютого - 798.9900)100 EUR - 1061.6979 (9 лютого - 1060.5793)10 RUR - 2.6921 (9 лютого - 2.6908)Облікові курси банківських металів на 10.02.12 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-138464.97 (9 лютого-139263.96)961 XAG 10 Срібло-2700.59 (9 лютого-2746.13)962XPT10Платина-133031.84(9 лютого-131753.45)964XPD10Паладій-57047.89 (9 лютого-56408.69)

Офіційний курс НБУ на 10.02.12

100 USD - 798.9900 (9 лютого - 798.9900)

100 EUR - 1061.6979 (9 лютого - 1060.5793)

10 RUR - 2.6921 (9 лютого - 2.6908)

Облікові курси банківських металів на 10.02.12 за 10 тройських унцій (грн.)

959XAU10Золото-138464.97 (9 лютого-139263.96)

961 XAG 10 Срібло-2700.59 (9 лютого-2746.13)

962XPT10Платина-133031.84(9 лютого-131753.45)

964XPD10Паладій-57047.89 (9 лютого-56408.69)

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