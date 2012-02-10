Анонс на 10 лютого

* Відбудеться відкрите засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг. Учасники: Валерій Саратов, голова Комісії; члени Комісії: Дмитро Григор`єв, Сергій Дунайло, Валерій Кальченко, Юрій Хіврич.

* 10-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Українська феросплавна галузь: підсумки 2011 року; перспективи на 2012 рік. Вплив ціни електроенергії на економічне становище феросплавних підприємств». Учасники: Сергій Грищенко, заступник міністра промислової політики України (1997-2000, 2005 і 2007-2010рр.); Сергій Кудрявцев, виконавчий директор Української асоціації виробників феросплавів (УкрФА); В`ячеслав Бутко, віце-президент Центру досліджень корпоративних відносин (вул. Хрещатик , 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: 0675476839

* Відбудеться церемонія відкриття нового сучасного комплексу по зберіганню насіннєвої картоплі в смт. Велика Димерка (Броварський район, Київська область). Організатор - Насіннєва компанія «КВС-Україна».

* Відбудеться засідання інформаційного прес-клубу Київводоканалу на тему: "Ліквідація аварійних ситуацій на водопровідних та каналізаційних мережах". Представники ЗМІ зможуть ознайомитися зі специфікою ліквідації аварійних ситуацій на водопровідних та каналізаційних мережах. Учасники: начальник Управління експлуатації водопровідних мереж Департаменту водопровідного господарства ПАТ "АК "Київводоканал" Микола Тимчук та головний інженер Управління експлуатації каналізаційних мереж та насосних станцій Департаменту каналізаційного господарства ПАТ "АК "Київводоканал" Руслан Ролинський.

* Прес-конференція на тему: «Як розіллється Дніпро та інші річки?». Учасники: директор Українського науково-дослідного інституту водогосподарсько-екологічних проблем Анатолій Яцик і начальник відділу гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру Вікторія Бойко.

* Відбудеться Перше засідання Клубу головних редакторів СНД, Балтії та Грузії на тему: «Чи трансформується СНД в нову політико-економічну структуру?». Учасники: Л.Кучма, екс-президент України, О.Ананьєв, заст.головного редактора РИА Новости, А.Бабуханян, голова медіахолдингу «Іравнук» (Вірменія), З.Віноградов, заступник керівника Редакції країн СНД, Балтії та Грузії, РИА Новости, Г.Гварамія, головний редактор ІА «Грузія-Online", Б.Єрежепов, головний редактор газети «Око», Д.Жук, ген.директор ІА БелТА, А.Кім, ген.директор газети «Вечірній Бішкек», Г.Мамедзаде, головний редактор агентства «Новости-Азербайджан», С.Миронюк, головний редактор РИА Новости, В.Скачко, головний редактор газети «Київський телеграф», Я.Соколовська, головний редактор газети «Известия в Украине».

* Відбудеться підписання Меморандуму про співробітництво між УСПП, Українською зерновою асоціацією та Укрзалізницею. Учасники: президент УСПП України Анатолій Кінах, ген.директор Державної адміністрації залізничного транспорту України «Укрзалізниця» Володимир Козак, керівництво Української зернової асоціації, Асоціації «Укроліяпром» і найбільших агропромислових підприємств України.

* Круглий стіл на тему: «Обговорення законопроекту «Про перше робоче місце», який відбудеться з ініціативи народного депутата України Ірини Бережної. Учасники: народний депутат Ірина Бережна, голова МГО «Молодіжний центр Києва» Роман Григоришин, викладач Інституту міжнародних відносин КНУ ім.Т.Шевченка Володимир Балдинюк, члени Студентського академсовета КНЕУ ім. В.Гетьмана, ВГО «Російськомовна Україна», ELSA - Kyiv, Студради Переяслав-Хмельницького педуніверситету Г.Сковороди, Молодого Народного Руху, Асоціації інститутів громадянського суспільства «Діалог з владою», КО МГО «Молоді регіони», ВМГО «Молодіжна дипломатична ініціатива», курсантської Ради Військового інституту КНУ ім.Т.Шевченка та ін.

* Прес-конференція, присвячена відкриттю весільної виставки «Ідеальне Весілля 2012». Учасники: Ольга Єрмілова, організатор виставки, директор агентства «Ідеальне Весілля»; Аліна Канівська, директор флористичної компанії «Мона»; Дмитро Гуцул, керівник фото-відео студії «Вересень»; Віктор Михайлов, директор весільної кондитерської «Квартет».

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