Янукович призначив Кулика начальником Управління держохорони
09:10, 10 лютого 2012Різне
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Президент Віктор ЯНУКОВИЧ призначив Сергія КУЛИКА начальником Управління державної охорони України.
Текст відповідного указу оприлюднений на сайті Президента.
Раніше С.КУЛИК обіймав посаду заступника начальника УДО.
Як повідомляв УНІАН, 3 лютого В.ЯНУКОВИЧ звільнив Ігоря КАЛІНІНА з посади начальника Управління держохорони і призначив його головою СБУ.
Раніше, 18 січня В.ЯНУКОВИЧ звільнив з посади голови СБУ Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО, який був призначений міністром фінансів.
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