У Ризі відбулася офіційна зустріч прем'єр-міністра України і президента Латвії

Учора, 9 лютого, ввечері відбулася офіційна зустріч і вечеря прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА та президента Латвійської Республіки Андріса БЕРЗИНЬША.

Як повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, під час зустрічі М.АЗАРОВ передав президенту Латвії щирі привітання від Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Сторони також обговорили актуальні питання двостороннього співробітництва та потенціал розширення співпраці між двома країнами.

Як повідомляв УНІАН, М.АЗАРОВ перебуває з візитом у Латвії. Очікується, що сьогодні, 10 лютого, М.АЗАРОВ разом з прем`єр-міністром Латвії Валдісом ДОМБРОВСКІСОМ покладе квіти до Монумента Свободи у Ризі.

Крім того, планується зустріч прем`єр-міністрів двох країн у вузькому і розширеному форматах.

Після зустрічі очікується підписання низки двосторонніх документів: Програми економічного співробітництва між Україною і Латвійською Республікою на 2012-2013 роки; Програми співпраці в галузі науки і технологій; Меморандуму про взаєморозуміння між Держагентством з інвестицій і управління національними проектами України і Латвійським агентством інвестицій і розвитку.

Прем`єр-міністри обох країн планують провести коротку прес-конференцію.

Окрім того, під час візиту М.АЗАРОВ планує прочитати лекцію в Латвійському університеті.

Також прем`єр-міністр України проведе зустріч зі спікером сейму Латвії Соліте АБОЛТІНЕЮ.

Ввечері 10 лютого М.АЗАРОВ планує повернутися до Києва.