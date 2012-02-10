Угода про асоціацію України з ЄС може бути парафована у найближчі місяці – Азаров

Рига. Угода про асоціацію між Україною і ЄС може бути парафована протягом найближчих кількох місяців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив на спільній прес-конференції з прем`єр-міністром Латвії Валдісом ДОМБРОВСКІСОМ після двосторонньої зустрічі.

«З погляду технічного – парафування, воно може бути здійснене в найближчі кілька місяців. Треба розуміти, що це достатньо трудомісткий процес технічної звірки текстів», - сказав він.

При цьому він не став прогнозувати, яким чином проходитиме ратифікація угоди в Європарламенті і парламентах країн – членів ЄС.

«Як проходитиме ратифікація – давайте не заглядатимемо наперед. У нас ще достатньо часу для того, щоб забезпечити відповідне проходження цього непростого документа. Я глибоко переконаний, що інтереси нашої співпраці, це інтереси стратегічні, і вони мають переважати над різними кон`юнктурними ситуаціями», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він підкреслив, що дія Угоди про зону вільної торгівлі, що входить в Угоду про асоціацію, вигідно і Україні, і країнам Євросоюзу.

«Це, насамперед, взаємовигідний договір, який визначить розвиток наших торговельно-економічних відносин на довгі роки наперед. Я не став би навіть ставити запитання для кого він вигідніший – для України чи для країн Європейського Союзу. Україна досить велика країна зі своїми економічними інтересами і ці економічні інтереси знайшли своє віддзеркалення в цьому договорі. Євросоюз, зі свого боку, це наш найбільший торговельно-економічний партнер, який також в цьому договорі бачить дуже серйозні свої економічні інтереси. Тому нехтувати цим договором, на мій погляд, цілком не розумно», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, Україна і ЄС розпочали переговори про Угоду про асоціацію, що включає зону вільної торгівлі, в 2007 році. 19 жовтня 2011 року представники України і ЄС завершили переговори щодо створення зони вільної торгівлі. 19 грудня 2011 року на саміті Україна-ЄС було оголошено про завершення переговорів стосовно Угоди про асоціацію. Утім парафування угоди не відбулося.

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