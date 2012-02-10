Тейшейра: ЗВТ з СНД та ЄС - неможлива. Представництво ЄС: неправильно процитували

Голова Представництва ЄС в Україні Жозе Мануель Пінту ТЕЙШЕЙРА заявляє, що зона вільної торгівлі з СНД та Євросоюзом – неможлива.

Про це він заявив в інтерв`ю "5 каналу".

Ж.ТЕЙШЕЙРА назвав нонсенсом ситуацію, коли переговори про зону вільної торгівлі з ЄС завершені, угода готова, але досі не підписана.

Голова представництва Європейського Союзу в Україні зазначив: "Євросоюз послідовно і від самого початку заявляв, що поглиблена та виключна зона вільної торгівлі, яка передбачає значну інтеграцію України з ЄС, являється несумісною з угодою про зону вільної торгівлі з країнами СНД та Митним союзом між Росією, Білоруссю та Казахстаном".

Водночас, коментуючи цю заяву, Представництво ЄС повідомило, що представника України при ЄС Жозе Мануеля Пінту ТЕЙШЕЙРУ неправильно процитували щодо сумісності зони вільної торгівлі між Україною та ЄС і між Україною та країнами СНД.

“Євросоюз послідовно і від самого початку заявляв, що поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі, яка передбачає значну інтеграцію України з ЄС, не являється несумісною з угодою про зону вільної торгівлі з країнами СНД, але є несумісною з Митним союзом між Росією, Білоруссю та Казахстаном», - надали в представництві точну цитату Ж.ТЕЙШЕРИ.

Нагадаємо, Угоду про зону вільної торгівлі з СНД прем`єр Микола АЗАРОВ підписав на саміті в Санкт-петербурзі у жовтні торік. Верховна Рада має ратифікувати її після 20 лютого.

Водночас Україна та ЄС узгодили, але поки що не підписали аналогічну угоду. Представники влади неодноразово заперечували, що домовленості з Євросоюзом та СНД взаємовиключні.