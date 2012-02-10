ВР схвалила законопроект щодо державних лотерей

Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект закону “Про державні лотереї в Україні”.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного законопроекту проголосували 265 народних депутатів з 401 зареєстрованого в сесійній залі.

Законопроектом передбачено, що організаторами лотерей виступають виключно Кабінет міністрів України та спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань державного регулювання лотерейної діяльності в Україні, які приймають рішення про проведення конкурсу, лотерей, та ведуть єдиний реєстр лотерей.

Принцип державної монополії на запровадження лотерей полягає у забороні запровадження та проведення на території України усіх лотерей, крім державних лотерей, які проводяться операторами лотерей, що одержали право на їх проведення у порядку, визначеному цим Законом та обмеженні конкуренції між діючими операторами лотерей.

Державні лотереї проводяться відповідно Порядку проведення державних лотерей. Оператор лотерей зобов’язаний забезпечити формування призового фонду лотереї в розмірі не менше 50 відсотків від сум доходів, отриманих від прийняття ставок.

Кількість операторів лотерей, що здійснюють діяльність в Україні одночасно визначається Кабінетом Міністрів України таким чином, щоб забезпечити додержання принципу державної монополії на запровадження лотерей.

Державна лотерея не може містити умов її проведення, за якими витрати на її організацію, а також виплати призового фонду здійснюються за рахунок Державного бюджету України, цільових державних фондів або кошторисів на утримання органів державного управління чи заснованих ними установ, організацій і підприємств.

Операторами лотерей можуть бути юридичні особи, зареєстровані на території України, які відповідають вимогам, викладеним в цьому Законі. Оператор лотерей має забезпечувати діяльність, спрямовану на проведення державних лотерей на всій території України. Оператор лотерей повинен мати постійно діючі балансові підрозділи (філії, представництва тощо) у кожному населеному пункті України з населенням понад 500 тисяч осіб, а також розповсюджувачів лотерей в кожному населеному пункті з населенням понад 5 тисяч осіб.

Електронна система прийняття ставок оператора лотерей повинна включати не менше 5000 постійно працюючих електронних терміналів, що належать оператору лотерей на праві власності.

Мережа розповсюджувачів лотерей оператора лотерей повинна бути не меншою 5000 точок розповсюдження лотерей. Власний капітал оператора лотерей не може бути меншим 100 мільйонів гривень на кінець кожного календарного року. Статутний капітал оператора лотерей не може бути меншим за розмір статутного капіталу, що встановлений Національним банком України для банків, які провадять діяльність на всій території України. Забороняється використовувати для формування статутного капіталу операторів лотерей кошти із непідтверджених джерел.

Оператор лотерей, що провадить діяльність з випуску і проведення лотерей протягом більше 5 років зобов’язаний застрахувати ризики неодержання гравцями призів в разі виникнення обставин його неплатоспроможності чи внаслідок порушення процесу про визнання його банкрутом, на суму, що на 50% перевищує суму призового (виграшного) фонду, виплаченого оператором лотерей упродовж попереднього календарного року, що звільняє його від обов’язкового додержання нормативу.

Організатором державних лотерей є спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань державного регулювання лотерейної діяльності в Україні, який проводить конкурс з відбору операторів лотерей. Юридична особа – переможець конкурсу набуває статусу оператора лотерей на термін 12 років з дати видачі свідоцтва оператора лотерей.